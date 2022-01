První trailer na seriál podle videoherní série Halo vypadá opravdu velkolepě

** Podle vědců došlo v roce 7176 př. n. l. na Slunci k obřímu výronu koronální hmoty ** Pokud by k podobné události došlo dnes, energetické soustavy by utrpěly velká poškození **Geomagnetické indukované proudy by mimo jiné zničily transformátory, jejichž oprava by mohla trvat roky

Petr Kubala