První trailer na western The Old Way. Nicolas Cage se vrací jako pistolník, který musí oprášit své umění

Nicolas Cage v posledních letech točí hodně levnějších filmů, to ale neznamená, že by zapomněl hrát. V letošní akční komedii The Unbearable Weight of Massive Talent si zahrál dokonce sám sebe a paradoxně jde o jeden z jeho nejlepších filmů z poslední doby.

Nyní se chystá na nový film, westernový thriller o pomstě s názvem The Old Way. A je zajímavé, že při všech mnoha filmech, které Cage za ta léta natočil, je tohle jeho úplně první western.

Ve filmu si hraje Coltona Briggse, chladnokrevného pistolníka, který se stal spořádaným rodinným příslušníkem a věří, že svou minulost nechal za sebou. Když však gang psanců zavraždí jeho ženu, Briggsovi se zhroutí svět a musí se znovu vrátit k tomu, co umí. Když je Colton nucen chopit se zbraně, tak mu při vyřizování účtů pomůže jeho dvanáctiletá dcera (že by parafráze na Kick-Ass?).

I když hlavním tahákem filmu je Nicolas Cage, tak rozhodně ani postava dcery nebude pouze symbolickou záležitostí. Hraje ji totiž Ryan Kiera Armstrong, která je přes svůj nízký věk (12 let) už známá z filmů Žhářka, Válka zítřka, či Black Widow.

Western The Old Way nepůjde u nás do kin, začátkem roku 2023 by měl jít na streamovací platformy.