První ukázka na seriálového Pána prstenů je stylová, ale prozrazuje jen datum premiéry a název

Nejnákladnější seriálová produkce se blíží. Amazon včera vydal vůbec první video ukazující jeho adaptaci Tolkienova eposu. Zatím ale jde jen o krátký teaser, který má vzbudit očekávání a odstartovat marketingovou kampaň.

V minutové upoutávce slyšíme klasickou „inventuru“. Že tři prsteny dostali elfové, sedm trpaslíci, devět lidé a jeden připadl Temnému pánovi. Citát nicméně nezní tak epicky, jako když jej ve filmové trilogii pronášela Galadriel v podání Cate Blanchett.

Video s sebou ale přináší dvě nové a důležité informace. Seriál ponese název The Lord of the Rings: The Rings of Power (Pán prstenů: Prsteny moci) a premiérový díl uvidíme 2. září 2022 ve streamovací službě Prime Video.