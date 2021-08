Prvok, Šampón, Tečka a Karel: Čtyřicátníci, peroucí se s krizí středního věku, v diváckém hitu Patrika Hartla [recenze filmu]

Situační gagy překrývají vážnější výpověď o tápajících mužích, zrazených svými egy a nenaplněnými představami o sobě samých.

Plusy Parťácká souhra ústřední mužské čtveřice. Minusy Ženy vyobrazeny jako přehlídka mužských stereotypů o nich. 6 /10 Hodnocení

Česká kina po pandemické přestávce potřebovaly divácký hit a ten se evidentně zrodil. Ke konci června premiérované Matky nasbíraly za pět týdnů zhruba 206 tisíc diváků, druhý celovečerní počin kmenového autora a režiséra pražského divadla Studio DVA a spisovatele Patrika Hartla za první víkend navštívilo na sto tisíc diváků.

Situační gagy překrývají vážnější výpověď

A dalo se to vlastně očekávat. Hartl je díky zábavnému vystupování v médiích s nezaměnitelným hýkavým smíchem všeobecně znám, do divadla se chodí na jeho hry, jeho romány jsou bestsellery. Podle toho svého debutového z roku 2012 nyní natočil stejnojmenný film o čtveřici kamarádů, kteří se perou s krizí středního věku. Dvacet let po maturitě si na večírku přiznávají, že jejich životy se nevyvíjejí úplně tak, jak si představovali. A rozhodnou se tomu čelit. Výzvami, kterými si chtějí potvrdit, že ještě nejsou, jak říkají, sráči.

Patrik Hartl původně tento námět chystal jako filmový scénář, což bylo patrné i na knižní předloze. Ta má epizodický charakter, který Hartl jako režisér a scenárista převedl i do filmového tvaru. Řadu odboček a vedlejších linií zkrátil a pozměnil, ale ten epizodický ráz tu zůstává a je daný tím, že sledujeme čtveřici postav, jejichž životy jsou vzájemně propletené a s bláznivou hrou, kterou přijmou za svou, dostanou jen novou dynamiku.

Ta dynamika se projevuje situačním humorem a gagy, které ale trochu překrývají vážnější výpověď o tápajících mužích, zrazených svými egy a nenaplněnými představami o nich samých. Scénky, v nichž Prvok účinkuje v reklamě na pórek, nebo vystupuje v ženských šatech, které si předtím k udivení prodavačky zkoušel v obchodě, v travesty show, jsou vděčné. A stejně tak ty, kde drsňák Tečka, který žije s maminkou, demonstruje svou bázlivost z žen. Bez některých, jako je vyšetření prostoty, bychom se zas klidně obešli.

V rozehrání těchto situačních scének Patrik Hartl neodolal pokušení obsadit je herci zvučných jmen i v úplných cameo roličkách. Jitka Schneiderová si tak zahraje onu prodavačku v obchodě s oblečením, Jiří Langmajer cholerického marketingového šéfa firmy na výrobu instantních polévek, které by si sám asi nedal, Taťjana Medvecká nebo Berenika Kohoutová herečky v sitcomu.

Dvouhodinová stopáž se těmito scénkami natahuje, ale pod nimi tolik nevyzní vážnější zamyšlení nad krizí mužské identity. To jak se na ní podepisuje neuspokojivý stav rodinných financí, starosti s výchovou dětí, neschopnost vnímat manželku jako partnerku i frustrace z marných, opakujících se známostí na jednu noc. K zamyšlení vybízející rovina vyprávění by z té komediální měla vyrůstat, tady jsem se nemohl zbavit dojmu, že se spíš vzájemně oslabují, i když obě ústí do moralistního vyznění a zdůraznění významu rodiny a pevných vztahů.

Vybřednutí z apatie

Onen hec, k němuž se čtveřice kamarádů na třídním srazu při reflexi svých životů odhodlá, spočívá v plnění úkolů. Ty jsou jen dva. Vysvlečení se v daný okamžik na pokyn na veřejnosti donaha a hra na pravdu v průběhu jedno dne. Pro každého z nich představuje daný úkol odlišnou výzvu. Tak třeba Prvok (Martin Pechlát), který má doma manželku, tři dcery a čtvrtou na cestě, se potýká s existenčními potížemi a má se vysvléct zrovna v momentě, kdy se uchází o práci, která by mohla jeho rodinu uživit.

Šampón (David Švehlík) je navenek blazeovaný, ale uvnitř rozháraný režisér ne zrovna kvalitních seriálů a reklam, který spí s kamarádovou ženou, nehlásí se k synovi a vůbec odmítá závazky. Tečka (Hynek Čermák) je válečný veterán, který se z jeho pohledu zahrabává jako instruktor na policejní akademii i ve společné domácnosti s mámou. Karel (Martin Hofmann) je úspěšný ředitel IT firmy, který ale neumí mluvit o svých pocitech s jeho ženou (Jana Kolesárová), která touží po dítěti.

Čtveřice přátel z gymnázia je záměrně povahově i typově odlišná, aby diváka jejich špičkování bavilo. Jeden z nich má velkou rodinu, ale chybí mu prostředky k jejímu zabezpečení, další má plno peněz, ale jeho život je prázdný. Jeden má úspěch u žen, který ho otravuje, další se neumí seznámit. Každý by si od toho druhého bral, to co sám nemá a přitom si ne moc váží toho, co má.

Proto se rozhodnou životnímu stereotypu, v němž uvízli a nenaplněným ambicím a tužbám postavit. Obnažením se, doslovném i tom vnitřním. První úkol je stmelí, při druhém se začne soudržnost party otřásat. Kamarádi se při plnění úkolů dostávají do absurdních situací, které je mají vybudit z životní deziluze, v níž se nacházejí. Klukovské blbnutí jako lék na apatii odhaluje míru jejich nedospělosti, nezodpovědnosti, ale také ochoty se s tímto rezignovaným stavem poprat.

Patrik Hartl muže v komedii, která je oproti většině těch současných, možná více pro muže než pro ženy, nešetří, ale současně má pro ně pochopení. Nakonec i on sám si vyzkoušel tu sázku se svléknutím na veřejnosti, a v době, kdy psal román, mu bylo 35 let, takže svým postavám dokonale rozumí a ventiluje skrze ně vlastní pocity.

Ženy vyobrazeny jako přehlídka mužských stereotypů o nich

Vyobrazení žen mi ve filmu přišlo problematičtější. Působí jako karikatury, jako přehlídka mužských stereotypů v jejich nahlížení. A to ať už jsou v pozicích manželek, matek, milenek nebo kolegyň. Muže se buď snaží dostat do postele, nebo jim otravují život nároky, které na ně kladou. Je v tom nadsázka, takže bych vyloženě neoznačil jejich nahlížení jako šovinistické, ale spíš takové odbyté v jejich vykreslení.

S výkony představitelů mužské čtveřice naopak film stojí a padá. Nejšťavnatější roli dostal Martin Pechlát a po něm Hynek Čermák jako nesmělý instruktor, plný milostné tenze. Tu nejméně sympatickou asi David Švehlík coby sobecký milovník Šampón. Martin Hofmann je tu opět za cynika, kterého netěší manželství ani jeho podnikání.

Jejich parťácká souhra, postavená na charakterové různorodosti, funguje a je zasazená do hravého formálního rámce, který předznamená už úvodní záběr z dronu na příbytky hlavních hrdinů, který je a jejich osobní zázemí dovede ve zkratce přiblížit. Vizuální stránka působí precizním, vzdušným dojmem, stejně jako funky laděný soundtrack.

Patrik Hartl svou hořce komediální výpověď o krizi středního věku pojal z mužské perspektivy a s nadhledem. Ventiluje ji za pomocí sehrané ústřední čtveřice protagonistů, již podporuje neméně hvězdné obsazení i v těch nejmenších rolích. Situační humorné scénky v rozdrobené epizodické struktuře vyprávění na sebe strhávají pozornost a nevyzní pod nimi tolik vážnější zamyšlení nad krizí mužské identity, ale úlohu letního diváckého hitu i tak film plní zjevně dobře.



