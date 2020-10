Půlnoční nebe: George Clooney v nové postapokalyptické sci-fi od Netflixu

George Clooney si už zahrál ve vynikajícím sci-fi filmu Gravitace. V novém sci-fi Půlnoční nebe si však nejen zahraje, ale film zároveň režíruje. Nutno připomenout, že jde již o sedmý film, který režíruje, není tedy na tomto postu žádným nezkušeným nováčkem.

O co novém sci-fi půjde? Dle Netflixu "Osamělý vědec v Arktidě spěchá upozornit astronauty, kteří se vracejí z vesmírné mise, na záhadnou celosvětovou katastrofu." Astronauti jsou přitom prvními lidmi, kteří se vydali hluboko do vesmíru, při návratu se však setkávají s naprostým mlčením Země. Otázky jsou –co přetrvá konec světa? Jak dáváme smysl lidskému životu? Film je natočen podle úspěšné knihy spisovatelky Lily Brooks-Dalton. Zajímavostí je, že zkušený Martin Ruhe, který dostal na starost kameru, natočil před lety (v roce 1999) také světoznámý klip ke skladbě Lou Bega - Mambo No. 5.

Film Půlnoční nebe má na Netflixu premiéru 23. prosince 2020.