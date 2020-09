Q Acoustics 3030i: skvělé regálové Hi-Fi reprobedny s cenou pod 10 tisíc [test]

Výrobce se nepouští do popisu kdovíjakých pokročilých technologií, používá prověřené materiály a postupy – ostatně to plně odpovídá cenové úrovni. S ohledem na ni je až s podivem, co všechno lze nabídnout a v jak pěkném zpracování.

Ozvučnice jsou vyráběny z MDF profilů, potažených vinylovými povrchy – bílý, černý a grafitově šedý mat doplňuje imitace ořechového dřeva, vše je v decentní kvalitě, nicméně bez snahy o vyslovený luxus. Charakteristickou designovou značkou Q Acoustics jsou zaoblené hrany skříní, u 3030i je to nejinak. Přestože tak jsou tyto reprosoustavy už středně velké (s šířkou 20 cm, výškou 32,5 cm a hloubkou 32,9 cm váží 6,4 kg), vizuálně tak úplně nepůsobí a snadno zapadnou do jakéhokoliv interiéru.

Britská značka Q Acoustics by patrně stále ještě mohla spadat do škatulky „mladá a dynamická firma“, byť vznikla už před 14 lety. Již tehdy si našla svou vlastní cestu, ať už ve smyslu designu nebo celkového přístupu, kdy sází na moderní vzhled a styl stejnou měrou jako na uchování příznivé cenové hladiny. Základní sérii relativně nedávno doplnil doposud největší regálový model 3030i, zachovávající nicméně všechny výše zmíněné atributy.

Elektrická fáze vybočuje mimo optimální rámec na 100 Hz, byť je tu vysoký impedanční peak, který z toho činí přijatelnou zátěž, do kladných hodnot relativně výrazně dostává mezi 700 a 900 Hz. S ohledem na to, že 3030i budou patrně párovány s opravdu základní elektronikou jsou spíše středně náročné.

Na relativně malé reprosoustavy umí 3030i nabídnout basové tóny nabíhající někde okolo 60 Hz, spolu s lehkým akcentem energie až do 200 Hz to stojí za dojmem nadstandardní plnosti. Celkově jsou nicméně 3030i solidně vyrovnané, jejich charakteristika v ose má lehce více výšek, mimo osu zase o něco méně, takže správným natočením dostanete vyrovnanou frekvenční odpověď. Propad na cca 1 500 – 1 800 Hz vypadá trochu jako přechodový bod reproduktorů, byť výhybka je nastavená výš. První stopy vyzářené energie jsou patrné u 35 Hz, byť s poklesem až -10 dB – u zdi by to ale bylo využitelné.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Q Acoustics 3030i jsme zkoušeli v redakčním prostředí, na OPPO UDP-205 a Norma Revo IPA-140 místo Harbeth Monitor 30, ale také na Cambridge CXA80 a Cambridge CXC místo Fischer&Fischer SN-70 či ve stolním systému místo KEF LS50, kde je poháněla Emotiva XSP-1 a Emotiva XPA-DR2 přes Teac NT-503.

Když se začne houpat basová linka ve „Twist in my sobriety“ Tanity Tikaram („Ancient Heart“ | 2008 | Warner Music | 2564-69459-5), 3030i se jí s chutí podvolí a dají najevo svou až překvapivou hloubku, byť s lehkým důrazem na basovou objemnost. Q Acoustics drží „firemní linii“ ve spíše měkčím a poddajnějším basovém podání, je to takové vřelé, příjemné převalování, spíše než vysloveně napnutá údernost, ale wow efekt vůči velikosti a ceně tu rozhodně je. Navíc 3030i drží svůj charakter napříč připojenou elektronikou, chce se říct, že jejich charakter je nebývale stabilní.

To platí i pro vokál Franka Sinatry v „Somethin’ Stupid“ („My way“ | 1997 | Reprise Records | 9362-46712-2), který zní bohatě a košatě, je plný a hladký. Nečekejte audiofilskou analýzu nebo hon za nuancemi, čistota je však v kategorii „pod 10“ příkladná a reprosoustavy i tak nabízí jasné rozlišení dvou vokálů, ani zpěv Nancy Sinatra se neutápí za dominantním zpěvem jejího otce, což je rozhodně dobrý výsledek. 3030i nejsou vrcholem transparentnosti, svou tučnější a maličko temnější stránku nicméně podávají s příjemnou nenuceností.

Výšky v „On her way“ Pat Metheny Group („Speaking of now“ | 2002 | Warner Bros | 9362 48025-2) se také linou s takovou ševelivou lehkostí, jsou sladší, jemnější, naprosto neagresivní a možná o něco méně průrazné, leč už jakýsi pocit strukturovanosti rozhodně umí nabídnout. Ani tady nečekejte analytické hody, nejde tu o dozvuky, ale o pěknost. 3030i nicméně volí příjemně poslouchatelnou kombinaci decentního objemu a hladkých, hebkých výšek v „tak akorát“ objemu.

Díky mírně těžšímu vyvážení působily všelijaké bubínky a razantní perkuse v „India with jazz“ („STS 40 Years Anniversary“ | 2020 | STS Digital | STS-6111195) pěkně plnotučným dojmem, hudba si bublala s chutí a přestože výsledný zvuk je měkčí, dynamicky je snaživý a dá vám pocit „mocných pohybů“ zvukové hmoty, je to pozvolnější, ale solidně energický přednes s dobrou živostí – šťavnatá reprodukce je vlastně za cenu „pod 10“ srovnatelná s dynamikou o 20 – 30% dražší konkurence.

Q Acoustics sází spíše na integrovanou, celistvou hudební plochu, než na mikrodetaily a audiofilské nuance, to nicméně neznamenalo, že by „My Ship“ od Dee Dee Bridgewater („This is new“ | 2002 | Emarcy | 0602527040400) byla nepřehledná. Naopak byla tato krásná nahrávka na danou třídu vysloveně excelentně nenásilně čitelná a každá nástrojová linka měla už své místo, stejně jako vokál byl osamostatněný krůček před instrumenty. Je to fajnový, příjemně „normální“ zvuk s hi-fi ambicemi.

Prostor „My romance“ („Turn out the stars“ | 2009 | Nonesuch | 7559-79831-7) ukázal, že ačkoliv 3030i nenabízí kdovíjak obrovskou scénu, ta si drží svou slušnou pravolevou lokalizaci a přehlednost skoro vždy a to i když jsou ozvučnice úplně nenatočené (jakkoliv alespoň mírné natočení na poslechové místo otevře nejvyšší frekvence a dá vám přeci jen pocit většího vhledu). I v tomto jsou Q Acoustics velmi přátelské pro libovolný interiér, není třeba jim hledat extra místo. Cítíte mírné těžiště nahrávky přímo uprostřed mezi ozvučnicemi, ale to není nic, co by rušilo od příjemného zážitku.

Jemnější styl prezentace 3030i, odpovídající stylu Q Acoustics, zkrotil ostré a řízné špičky v „Heathen Child“ od Grinderman („Grinderman 2“ | 2009 | Mute | CDSTUMM299), i méně kvalitní materiály nebo vysloveně agresivní hudba zůstává „komfortní“, snadno poslouchatelná. Hezky se nicméně poslouchá i díky mírnému akcentu na spodní pásmo, který zážitku dodá váhu a grády a jakkoliv to není nekompromisně věrný, super disciplinovaný zvuk, hudba zní s chutí, s energií a s plností, která neunavuje a netahá za uši.

Verdikt

Q Acoustics 3030i navazují na svou firemní tradici velmi zajímavým a levným modelem, který nabízí seriózní kvalitu v až neuvěřitelné cenovce. Hezké tvary, vkusné zpracování (i když vinylové dekory nejsou vysloveně luxusní, hodí se do moderních běžných interiérů), ale hlavně nenáročný, příjemný zvuk, který si užijete téměř bez ohledu na nějaké hledání optimální pozice, optimálního zesilovače nebo optimálních kabelů dělá z 3030i příjemné každodenní partnery, lhostejno zda na hudbu libovolného žánru nebo filmové zážitky.

Q Acoustics 3030i jsou velmi snadno přístupnou cestou k dobrému zvuku – esteticky, cenově i z pohledu kvality reprodukce. Za dané peníze není co řešit.

Q Acoustics 3030i

Cena: 9 490 Kč

Technické parametry

Konstrukce 2-pásmová reprosoustava s bassreflexem

2-pásmová reprosoustava s bassreflexem Osazení 22mm výškový měnič + 165mm středobass

22mm výškový měnič + 165mm středobass Rozsah frekvencí od 46 do 30 000 Hz

od 46 do 30 000 Hz Impedance od 4 – 6 Ohm

od 4 – 6 Ohm Dělící kmitočet 2 400 Hz

2 400 Hz Citlivost zvuku 88 dB

88 dB Rozměry (š x v x h) mm 200 x 325 x 329

