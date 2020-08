QD-OLED televizory Samsung by mohly být v prodeji v roce 2021

Samsung je sice globální jedničkou v televizorech a také v QLED TV, nicméně LG zase boduje u více výrobců se svými OLED panely. Samsung se už ale nechal slyšet, že vyvíjí technologii QD-OLED, která kombinuje výhody obou technologií.

Hybridní technologie QD-OLED nebude už potřebovat samostatné LED podsvícení, ale modrá OLED vrstva (organická) se postará o modrou barvu a o podsvícení, načež červená a zelená Quantum Dot vrstva (anorganická) dodá zbytek. Ve výsledku tak bychom měli mít technologii s bodovým řízením jasu, ale s cenou nižší, než kolik stojí OLED panely.

Podle businesskorea a společnosti pro průzkum trhu Omdia dodal Samsung Display již prototypy QD-OLED panelů televizním divizím firem Samsung, Panasonic a Sony. Stejný zdroj uvádí, že Samsung začne sériově vyrábět QD-OLED panely v třetím čtvrtletí roku 2021, což by znamenalo, že první televizory s QD-OLED obrazovkou by se začaly prodávat koncem roku 2021. Dostupné by měly být velikosti 55", 65", 78" a 82". O 50" velikosti (konkurentu současného 48" 4K OLEDu od LG) se neuvažuje, Samsung ale údajně zvažuje výrobu 32" herního QD-OLED monitoru.

Zajímavé je, že prototypy QD-OLED obrazovek mají i Sony a Panasonic, tedy firmy, které v současné době vyrábějí OLED televizory s panely od LG. Samsung oficiálně oznámil investici do QD-OLED technologie už loni, tj. v roce 2019. Konec roku 2021 sice zní slibně, ale pokud se podíváme zpět, tak uvedení OLED se několik let odkládalo, protože výroba byla příliš drahá a chybová. Je tedy otázkou, jak úspěšně se podaří produkci QD-OLED panelů spustit, dá se odhadnout, že drobné problémy přijdou, reálněji tedy vypadá, že bychom se uvedení prvních sériových QD-OLED televizorů mohli dočkat spíše na CESu v lednu 2022 (pokud se tedy bude konat, neboť CES 2021 byl zrušen).

