Qualcomm slibuje bezztrátový přenos zvuku přes Bluetooth. Má nový kodek aptX Lossless

Co se zatím nepovedlo Sony ani Applu, to už prý zvládnul Qualcomm. Americká společnost uvádí nový kodek aptX Lossless nabízející bezztrátovou kvalitu zvuku (ve vztahu k Audio CD) přenášenou přes Bluetooth.

Qualcomm tedy tvrdí, že přes aptX Lossless se neztratí ani bit zvukové informace zakódované při vzorkovací frekvenci 44,1 kHz a 16bitové hloubce. Datový tok má být „okolo 1 Mb/s“. Maximum logicky bude 1411 kb/s, což odpovídá nahrávce na CD.

Takovou nahrávku lze pomocí FLACu, ALACu atd. uložit i s nižším datovým tokem, protože tam bude existovat určitá redundance. Není to ale zaručené, a tak se bitrate liší v závislosti na uloženém zvuku.

aptX Lossless slibuje plnou kvalitu 44,1 kHz / 16 bitů

Proč je to problém? Datový tok bezztrátového zvuku se nachází zhruba na hranici toho, co zvládne přenést Bluetooth. Teoreticky je na fyzické vrstvě 2 až 3 Mb/s v závislosti na specifikacích (verze rozhraní, EDR, nebo LE), v praxi se však nad 1 Mb/s těžko dostává tak, aby přenos byl při rozumné vzdálenosti dostatečně stabilní.

Sony se ostatně s kodekem LDAC zasekla na 990 kb/s a samo jej jako „lossless“ neoznačuje. Savitech vyvíjí konkurenční LHDC s až 900 kb/s. Pro Qualcomm byl dosavadním maximem formát aptX HD s až 576 kb/s.

Chce to nová sluchátka

Klíčem aptX Lossless je škálovatelnost. Podle stavu Bluetooth přenosu se může datový tok pohybovat od 140 kb/s do oněch ~1 Mb/s. Mobil se pak se sluchátky domluví tak, aby prioritou byla stabilita přenosu, nikoliv co nejvyšší kvalita. Ta by se navíc měla zapínat až podle zdrojového zvuku. Software zvládne rozpoznat, že přenáší bezztrátový zvuk, a tak se tomu přizpůsobí.

Spotify, Tidal, Deezer, Amazon i Apple dnes nabízejí i zvuk v plné kvalitě jako na zvukových CD. Dokonce se může stát, že na Androidu bude bezztrátový a bezdrátový zvuk z Apple Musicu dříve než na iPhonu. aptX Lossless si mimochodem poradí i s kvalitou 96 kHz / 24 bitů, ale tam už bude ztrátová komprese.

Qualcomm uvádí, že aptX Lossless je zatím dostupný jen na mobilech, tabletech a počítačích (s čipy Snapdragon). Přesnou tabulku kompatibility nemá, ale technologie by teoreticky měla fungovat tam, kde už najdete aptX Adaptive. Pokud jde o sluchátka, tam bude třeba podporu explicitně zavést a na trhu zatím žádná taková nejsou. Bližší informace bychom se měli dozvědět ještě v průběhu roku.

