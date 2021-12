Reacher: trailer na nový seriál Amazonu dává zapomenout na Toma Cruise

Pokud jméno Jack Reacher neznáte, tak vězte, že jde o hlavní postavu velmi úspěšné knižní série od britského spisovatele píšícího pod pseudonymem Lee Child. Zatím napsal 26 knih a nevypadá to, že by s ní chtěl přestat.

Reacher je bývalý vojenský policista, který si dobrovolně vybral život nemajetného cestovatele po USA. Protože celý dosavadní život prožil na různých místech v zahraničí jako dítě vojáka, či později sám jako voják, tak po propuštění z armády se rozhodl procestovat a poznat svou vlast – USA. A protože má výcvik, schopnosti a smysl pro spravedlnost, tak se rozhodně na svých cestách nenudí.

Amazon Prime uveřejnil první trailer na nový seriál. Ten by měl každou sezónu zpracovat jednu knihu, přičemž se začíná knihou Jatka, která je také první v sérii. Dle ukázky se bude Amazon držet předlohy velmi věrně. Jack Reacher navštíví tiché městečko, načež je okamžitě zatčen za vraždu, kterou měl údajně spáchat v noci, kdy přijel. Reacher nejenže prokáže, že žádnou vraždu nespáchal, ale také je v jeho zájmu, aby zjistil, kdo byl skutečným vrahem.

Někteří z vás určitě Reachera znají – v letech 2012 a 2016 natočil dva filmy Tom Cruise. Ty byly relativně úspěšné a povedené. Pro spoustu fanoušků bylo však problematické obsazení Toma Cruise s výškou 170 cm a váhou 68 kg do role od přírody vysvaleného bývalého vojenského policisty, který má v knize výšku 195 cm a 110 kg.

V novém seriálu si Jacka Reachera tak zahraje Alan Ritchson, který svojí figurou, výškou 188 cm a hmotností 90 kg je přeci jen blíže knižnímu popisu hlavního hrdiny. Pokud se Amazonu podaří knižní předlohu přetvořit do úspěšného seriálu, tak mají tvůrci co točit minimálně příštích 20 let.

První sezóna má mít 8 dílů, premiéra je oznámená na 4. února 2022.