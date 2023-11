Rebel Moon má nový trailer. Očekávané sci-fi od Zacka Snydera chystá Netflix na prosinec

Sci-fi Rebel Moon je jedním nejočekávanější filmů, které Netflix letos vypustí. Důvod je jednoduchý – režíruje ho Zack Snyder, který má za sebou filmy jako 300: Bitva u Thermopyl, Muž z oceli, nebo Liga spravedlnosti. Pro Netflix netočí ale poprvé, už má za sebou sci-fi Armáda mrtvých.

A o čem má film být? Oficiální synopse praví: Despotický vládce si brousí zuby na mírumilovnou kolonii na vzdáleném měsíci a její obyvatelé vloží veškeré naděje na přežití do rukou tajemné cizinky.

Už když se podíváte na poster a spočítáte postavy, tak vám asi bude jasnější, čím se Zack Snyder u nové sci-fi inspiroval. Ano, je to Sedm samurajů od Akiry Kurosawy, u nás asi je známější western Sedm statečných, který je věrným (dnes už přiznaným) remakem. A nyní se dočkáme verze vesmírné.

Scénář napsala trojice Zack Snyder, Shay Hatten (John Wick 3 + 4), Kurt Johnstad (například 300: Bitva u Thermopyl, Atomic Blonde: Bez lítosti). Lze jen doufat, že inspirace výše zmíněným filmem bude více než značná, neboť scénáře nejsou zrovna silnou Snyderovou stránkou (viz Armáda mrtvých). Na druhou stranu, pokud má tento režisér dobrou předlohu, dokáže ji velmi dobře zfilmovat, což prokázal například u dnes již kultovního filmu 300: Bitva u Thermopyl.

Herecké obsazení je zajímavé – hlavní postavu hraje Sofia Boutella (Star Trek: Do neznáma), následují Charlie Hunnam (Gentlemani), Jena Malone (Sucker Punch), Corey Stoll (Ant-Man), Rupert Friend (Hitman: Agent 47), Cary Elwes (Mission: Impossible Odplata - První část), Michiel Huisman (Světová válka Z), Djimon Hounsou (Strážci Galaxie), nebo Ed Skrein (Deadpool).

Film bude rozdělen na dvě části, první s názvem Rebel Moon: Part One – A Child of Fire má premiéru22.11.2023 a druhá část s názvem Rebel Moon: Part Two – The Scargiver se na Netflixu objeví 19.4.2024.