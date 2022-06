Recenze Accuphase E-5000. Japonský integrovaný High-End zesilovač pro náročné

Velkou předností E-5000 je výstupní výkon – jde o nejvyšší výkon, který jste si kdy u integrovaného Accuphase mohli koupit. Konkrétně má tento model plných 240 Wattů do 8 ohm, respektive 320 Wattů do poloviční zátěže v každém kanálu. Energii dodává pět párů bipolárních tranzistorů v push-pull konfiguraci a celé obvodové řešení je víceméně převzaté z vrcholného stereo koncového stupně P-7300.

Sotva existuje na světě high-endový výrobce, který aktualizuje své produktové portfolio rychleji, než tato tradiční japonská značka. Své založení Accuphase datuje do roku 1972, což znamená, že letos slaví úctyhodných 50 let. Při té příležitosti si firma zvolna naděluje další a další zajímavé produkty, z nichž čtvrtým v pořadí je integrovaný zesilovač E-5000, patřící zhruba do poloviny hierarchie nabídky Accuphase.

Jak to hraje

Integrovaný zesilovač Accuphase E-5000 jsme poslouchali v rámci hlavní redakční sestavy, kdy zdrojem signálu byl Métronome DSC1 a kdy se napájelo přes GMG Power Harmonic Hammer 3000P a propojovalo komplet kabeláží Nordost – mixem modelů Heimdall 2 a Valhalla 2. Ke srovnání byl redakční systém Norma – Revo SC-2 LN / Revo PA 160 MR. Poslouchalo se přes Xavian Quarta Evoluzione, ale i několik různých reprosoustav, které byly zrovna v testu.

Na rázné, suché a hodně důrazné baskytaře v Jacksonově „Rock with You“ („Off the Wall“ | 2009 | epic | 88697 53621 2-1) jako kdyby ani nehrál Accuphase, není to ten klidný, hebký a příjemně vřelý japonský bas, nýbrž pevný, výtečně konkrétní zvuk s úderností, která prozrazuje přebytky výkonu tam hluboko v pozadí.

Přesto nejde o nějak obhrouble dominantní bas, je stále v korektní proporci ke zbytku pásma, má pořád dobrý nadhled a zůstává dotčený tou firemní pružností a vřelostí, jen ve značně pečlivěji ohraničené a tvrdší formě. Zesilovač v nějakých 50 m2 navíc napumpoval místnost energií až po strop už někde kolem čtvrtiny rozsahu hlasitosti a to nejsou Quarta Evoluzione zrovna super citlivé reprosoustavy.

Na vokálu Renée Fleming v „River“ („Haunted Heart“ | 2006 | Rounder | 0602517032798) byl nicméně E-5000 ten klasický Accuphase se vším všudy, příjemný, bohatý, lehce sladký a sametový, přitom ale solidně informativní. Možná se zdá být tento model ještě čistší, respektive jasnější, než jak je u Accuphase tradiční – je to zralý, klidný, pevný zvuk se snadnou čitelností, přitom v něm je ale ona muzikální pohodovost.

Také výšky jsou typicky „fejzofské“ – nahrávka „Use Me“ od Vanessy Fernandez („Use Me“ | 2014 | Groove Note | 0660318105028) může být leckdy a leckde až trochu jedovatá díky přímočarým činelům, E-5000 tikavým výškám s pěkně cinkajícím kovem ale nepřidával, nikam je netlačil, naopak dokázal docílit pocitu, že to není reprodukce technicky pronikavá a přebujele zvonivá. Kov působí autenticky, ale zároveň příjemně klidnějším dojmem, líbezný a barevný.

Snad je to vysoký výkon, snad poctivě naddimenzovaná napájecí sekce, snad něco jiného, ale také podáním dynamiky se E-5000 liší od většinového dojmu z portfolia Accuphase – ať je to čím chce, Zimmerova „Wheel of Fortune“ („The Dali CD, Vol. 4“ | 2015 | Dali | 474 564 6) působila subjektivně jistějším a autentičtějším stylem, než u jiných Accuphase. Reprodukce má sílu už pěkně odspodu, umí rozklepat prkna v podlaze a mocný orchestr se valí, má tělo, má vynikající dynamické kontrasty, takže jemná houslová linka je zřetelná ať už hraje sama, nebo kolem ní duní mnohohlavý smyčcový a žesťový drak. Je to drama, má tělo, ale zároveň potěšující konkrétnost.

Coververze „Mercy Street“ od Christy Baron („Retrospective“ | 2004 | Chesky Records | 0090368026965) je nádherně nahraná – a E-5000 vám to ukáže. I když totiž stále nad zvukem cítíte signaturu japonského výrobce, zároveň je díky velmi pevné ruce všechno příjemně konkrétní a tím i snadno čitelné. Není tu žádná vrstva navíc, není tu snaha o nějakou líbivost, Accuphase nechává vyniknout nahrávku, z níž jen lehounce učeše případné nectnosti svou kouzelnou barevností. Díky tomu u E-5000 nečekejte prezentní reprodukci všech takových těch droboučkých perliček a jiskřiček, všechno je organicky spojité a kultivované.

Prostor v „Orchestral Suite No. 1 in C major, BWV 1066“ z díla J.S. Bacha (Marriner / Academy of St. Martin in the Fields | 1991 | Decca | 430 387-2) byl soustředěný, s konkrétním vjemem nejen šířky, ale také hloubky celé scény, není to zvuk vysloveně velký, ale zato má výtečnou lokalizaci jednotlivých zvuků a celkovou samozřejmost. Je cítit, že celkově E-5000 nabízí sebevědomou pevnost, aniž by ustoupil z té líbezné muzikálnosti Accuphase.

To platí i pro „Northern Star“ od Christine McVie („In The Meantime“ | 2004 | Koch | 0099923960027) – brilantní nahrávka má mocný bas, který ne každý zesilovač dokáže protlačit, ale Accuphase s tím rozhodně nemá žádný problém, síly a důrazu má na rozdávání. Přestože cinkání je zvonivé, hlas znělý a basy mohutné, pořád je tu cítit stopa toho nadhledu a poklidu Accuphase s mnoha barvami a sametovou laskavostí. Je to tedy muzikálnost jak má být.

Verdikt

Doposud nejsilnější a téměř i největší integrovaný zesilovač japonských Accuphase je milým dárkem širokému publiku k firemním padesátinám. Je vidět, že tamní vývojové oddělení ví co dělá, že má zkušenosti, nápady i technické prostředky dosáhnout toho, co si zamanou. A zvukově?

Je to Accuphase asi tak jasně, jako je to Accuphase vnější podobou – jasně rozpoznatelný, pořád stejně krásný (je-li to váš směr) a přesto jiný, mohutnější, robustnější a svalnatější. Je to tedy tradiční zesilovač této japonské značky, ale posunutý vlastně na konzervativní styl Accuphase docela odvážně do současnosti – mimo jiné i díky praktické modulární rozšiřitelnosti.

Celkově je E-5000 příkladným reprezentantem světa dospělých integrovaných zesilovačů – dbá na muzikálnost, na barevnost, na hudební krásu a organickou přirozenost se signaturou Accuphase, což podtrhuje doposud neslýchanou silou, důrazem a dynamikou zejména ve spodních oktávách. Pokud jste kdy měli ke zvuku Accuphase nějakou výhradu, E-5000 vás jí dost možná zbaví…

Accuphase E-5000

Cena: 370 000 Kč

Technické parametry

Typ zesilovače: Integrovaný

Třída zesilovače: A/B

Doporučený výkon zesilovače: 240 W (8 Ω ) 320 W (4 Ω )

Damping factor: 1000

S/N (odstup signál/šum): 113dB

Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 000 Hz

Rozměr zesilovače: 465x211x502 mm

Hmotnost zesilovače: 33,8kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice