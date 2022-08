Recenze Acoustic Energy AE320. Výborné sloupové Hi-Fi reprosoustavy s univerzálním, vyrovnaným „anglickým“ projevem

Jak to hraje

AE320 jsme poslouchali v hlavní poslechové místnosti dovozce v Ostravě, kde hrály s velmi naddimenzovanou sestavou, aby se blýskly. Zdrojem signálu byl EMM Labs NS1 s DV2 a energii dodávaly monobloky MTRX2. Propojeno bylo kompletně kabeláží Shunyata Research (včetně napájecího filtru Everest), pouze signálové kabely dodal ke svým komponentům přímo Ed Meitner. Ke srovnání bylo přehršel různorodých modelů od značek jako Gauder, Estelon, ale i dalších.

Třista dvacítky jsou poměrně štíhlé a ani jejich měniče nepůsobí giganticky, robustní basové tóny v „Cantata Con Mina“ (Mina De André | „La Canzone Marinella“ | 1997 | Ricordi | 7432153879-2) nicméně sloupky zvládly rozhodně dobře, pocit celkové hloubky je solidní (i když výrazně větší akcent je rozhodně kladen na čitelnost a svižnost, spíše než na pocit nějaké rozkošatělé bohatosti). Dobrá je také schopnost naznačit různorodost basového základu, každé brnknutí zní pěkně napjatě, je utažené a přirozené se správnou britskou uhlazeností.

Stejný dotek nonšalance je cítit také na vokálu Madeleine Peyroux v její „Blue Alert“ („Half the Perfect World“ | 2006 | Rounder | 0602517032798) – hlas samotný působí, že je ve středu dění, jak má být, je relativně větší (což možná působí spíše štíhlý profil reprosoustav a tím jakési podvědomé očekávání neexpanzivního přednesu) a velmi čistě podaný, prostě v takové té anglické přirozené uměřenosti. Srozumitelnost je dobrá, nenáročná, prostě hi-fi jak má být.

Nejvyšší konec frekvenčního spektra v „Deceptively Yours“ od Norah Jones & Peter Malick Group („New York City“ | 2003 | Koch | 0099923867821) byl poměrně řízný, třeba elektrická kytara měla pronikavost, činely zase tvrdost a konkrétnost správného kovu. Ani tady není zvuk – na rozdíl třeba od vyšší pětistovkové řady – vysloveně expresivní, ale je živější než středo-basová část. Výšek je v objemu dost na to, aby se neztrácely ani při tichém poslechu.

Bohatá nahrávka Ravelovy „Boléro“ ve verzi Seiji Ozawy, řídícího Boston Symphony Orchestra (1974 | Deutsche Grammophon | 415 845-2) zněla s dobrým celkovým rozsahem, ne ovšem nějak přetékajícím způsobem šťavnatá či divoká. Dynamika je v kontextu kategorie určitě dobrá, bezproblémová, ačkoliv to není masivní nebo fyzicky úderný zvuk – je to dobře organizované, prostě usměrněné hi-fi s nohama na zemi.

To pak pomáhá dobré čitelnosti, byť na první poslech možná lehce nenápadné. Zvuk Dvořákovy „Serenade for wind and strings in D minor, B. 77 (op. 44)“ ve verzi Nevilla Marrinera a Academy of St. Martin in the Fields (1981 | Philips | 400 020-2) si tak v poklidu plynul, ve stylu spíše organickém a uhlazeném, je to hi-fi, které neupozorňuje samo na sebe, ale nechává v kompaktní a nenásilné prezentaci vyniknout nahrávku jako takovou. Je to zvuk sice klidný, ale také poměrně soustředěný a přehledný.

Prostor „My Old Flame“ od Boba Jamese a Davida Sanborna („Quartette Humaine“ | 2013 | OKeh | 88765484712) měl zajímavou vlastnost (respektive zajímavě „trochu jiné“ je podání prostoru obecně). Celá scéna jako kdyby byla posazená o trochu výš a poměrně dozadu za reprosoustavy, což lehce evokuje „live“ zážitky. Ani tady není zvuk nijak dramaticky intenzivní, prostě si plyne a přesto dokáže být zřetelný jak to jen už ne úplně základní hi-fi třída vyžaduje. Šířka a pravolevé rozložení nástrojů jsou bez připomínek, dokonce se objevuje už i lehký náčrt hloubky a plasticity.

Jistou syrovost (místy možná až surovost) „Many a Little“ ze stejnojmenné desky od September (1995 | Tripple | TRIPPCD1004) reprosoustavy trochu uklidňují, čímž vás nechají klidně o kousek víc vytočit hlasitost, aniž by to bylo vysloveně nepříjemné. Je to takový disciplinovaný zvuk, umí jít vlastně i docela do hloubky a má „pochopení pro rock“, i když v celkově méně nápadném, velmi neefektním zvukovém balení. Je to na jednu stranu docela jadrné, ale neagresivní zároveň.

Verdikt

Za léta své existence se reprosoustavy značky Acoustic Energy stihly stát stálicí anglického hi-fi v cenových relacích pro každého. Také AE320 představují velmi dobrou hodnotu za investované peníze – jsou pěkně zpracované, čisté materiálově i designově a bez problémů zapadnou do běžné domácnosti, zejména díky svému štíhlému profilu. Hrají pak také typicky anglicky – možná by se dalo říct, že univerzálně, byť lehce nenápadně, bez efektů.

Acoustic Energy AE320 vám nabídnou vyrovnanou, urovnanou a snadno vstřebatelnou reprodukci bez ohledu na žánr a vlastně do jisté míry i na kvalitu nahrávky. Zvuk zůstává důstojný a disciplinovaný a tak nějak po anglicku kultivovaný.

Acoustic Energy AE320

Cena: 44 990 Kč

Technické parametry

3-pásmová sloupová reprosoustava

Středotónový měnič: 130 mm membrána

130 mm membrána Basový měnič: 2 x 130 mm membrána

2 x 130 mm membrána Výškový měnič: 28 mm hliníkový měnič s kalotou

28 mm hliníkový měnič s kalotou Impedance: 8 Ohmů

8 Ohmů Terminály: bi-wiring / bi-amping

bi-wiring / bi-amping Výkon: 200 W

200 W Frekvenční rozsah: 35 až 30 000 Hz

35 až 30 000 Hz Citlivost: 90,0 dB

90,0 dB Rozměry (š x v x h): 175 x 1000 x 320 mm

175 x 1000 x 320 mm Hmotnost: 26,0 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice