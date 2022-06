Recenze all-in-one systému Audiolab Omnia. Stereo Hi-Fi zesilovač s integrovaným CD přehrávačem a síťovým streamerem

Audiolab Omnia nabízí výstupní výkon 50 Wattů na kanál do 8 ohm, do poloviční zátěže je to 75 Wattů. Výstup je dodáván ve třídě A/B, jde tedy o tradiční zesilovače. Výrobce udává u Omnie důstojné technické parametry – mezi jinými odstup signálu a šumu přes 110 dB či hodnotu THD pod 0,0004% (u předzesilovače) nebo 0,003% (u koncového stupně).

Jak to hraje

Přístroj jsme zkoušeli v rámci hlavní redakční sestavy, tj. ve spolupráci s Xavian Quarta Evoluzione a kabeláží Nordost Heimdall 2, alternovali jsme celek i jednotlivé části s OPPO UDP-205, Métronome DSC1 a Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR. Napájelo se přes GMG Power Harmonic Hammer 3000P.

V „Rock with You“ (Michael Jackson | „Off the Wall“ | 2009 | epic | 88697 53621 2-1) byl basový základ měkčí, nicméně rozhodně důstojný, takový celkově anglicky působící – tvrdě nahraná linka hrála uvolněně, ovšem s dostatečnou kontrolou a i když rozhodně nebudete mít pocit, že basovou energií vytlučete okenní tabulky, pocit plnosti a váhy je pěkný. Charakter vychází z technologie řady 6000 a plně odpovídá dostupnému, ale již pěknému hi-fi.

Hlas Renée Fleming v „River“ („Haunted Heart“ | 2006 | Rounder | 0602517032798) zněl s hebkostí, ale zároveň střídmou „ostrovní“ autenticitou – Omnia hraje civilizovaně v duchu tradic elegantního anglického hi-fi. Ona jemnost je spojena s dobrou čitelností, byť je přednes bez nějakých hlubších analytických ambic. V kontextu své třídy (tedy systému za 50 tisíc) je dobré vyzdvihnout celkovou příjemnost reprodukce.

V „Use Me“ od Vanessy Fernandez („Use Me“ | 2014 | Groove Note | 0660318105028) byl podíl výrazně nahraných činelů trochu menší, to stojí za celkovým „britsky klidným“ laděním zvuku a vzájemné vyvážení pásem do sebe bezešvě zapadá. Ani tady není snaha o nějakou striktní analytiku, ale spíše o kultivované vyladění pro dlouhodobou snadnou poslouchatelnost.

Dramatickou a pompézní „Wheel of Fortune“ („The Dali CD, Vol. 4“ | 2015 | Dali | 474 564 6) podal systém Omnia také s takovým tím poklidným nadhledem, přitom ale v kontextu dostupného hi-fi má zvuk solidní kontrolu v kombinaci s dobrým pocitem čitelnosti, spletité vrstvy orchestrálních linek nejsou „zařezávající“ a přesto už se od sebe solidně odlupují, čitelnost je nenásilná a celkové je to takové uvolněné a laskavé.

„Mercy Street“ z desky „Retrospective“ od Christy Baron (2004 | Chesky Records | 0090368026965) je plná perliček, cinkátek a takových těch detailíčků, které příjemně roztetelí srdce každého pravého audiofila. Omnia hraje hladčeji, tyto explicitní detaily tak nejsou prezentovány tak intenzivně – přesto je čitelnost dobrá, hudba hraje s náznakem té opravdové anglické noblesy.

Není to taková ta velmi moderní prezentnost se spoustou cinknutí a chrlením informací, všechno je spojeno v organickém, příjemném a dlouhodobě snadno stravitelném celku beze stopy únavnosti – což je v kontextu celého konceptu velmi žádoucí vyladění.

Podáním stereofonní scény v Bachově „Orchestral Suite No. 1 in C major, BWV 1066“ v podání orchestru Academy of St. Martin in the Fields, řízeného Nevillem Marrinerem („Orchestral Suite Nos. 1-4“ | 1991 | Decca | 430 387-2), bylo dobré – bezproblémové v kontextu toho, kam Omnia patří. Obraz opět není zaměřený na co nejvýraznější prezentaci, ale naopak spíše na organickou pohodovost. Přitom nicméně neztrácí hi-fi kvality jako je dobrá čitelnost a čistota.

Mohutné a jasně nahraná „Northern Star“ od Christine McVie („In The Meantime“ | 2004 | Koch | 0099923960027) zněla uhlazeně, perlivé výšky byly krotší a hlas krémovější, stejně jako mohutný bas – celkový pocit byla neutuchající příjemnost, kdy vnímáte jednotlivé aspekty nahrávky, chcete-li, můžete se na ně i soustředit, ale hlavní je hudební proud sám o sobě, který je kultivovaný a podaný v duchu nejlepších tradic anglického hi-fi bez efektů. Všechno se tak nějak line a plyne tak, že si můžete hudbu užívat.

Verdikt

Omnia jako systém je mířený spíše mimo hi-fi komunitu, což je znát ve snaze o estetické ladění přístroje – a přesto v Audiolab dokázali zachovat kouzlo výchozích komponentů šestitisícové řady.

Za cenu dělených komponentů získáte tytéž funkce, ale hlavně týž zvuk a kvalitu a v kontextu sestavy za plus mínus padesát tisíc je Audiolab Omnia důstojným řešením moderního střihu, ovšem se zvukovým vyladěním bez efektů, které je často s moderními podobnými stroji spojeno.

Audiolab Omnia

Technické parametry

Výkon 2x 50W (8ohm) / 2x 75W (4ohm) Třída AB

2x 50W (8ohm) / 2x 75W (4ohm) Třída AB DAC ES9038Q2M 32-bit

ES9038Q2M 32-bit Displej 800 x 480 mm velký IPS LCD s plným zobrazením

800 x 480 mm velký IPS LCD s plným zobrazením Dekodér MQA Vestavěný certifikovaný hardwarový Full (PC USB, koaxiální/optický)

Vestavěný certifikovaný hardwarový Full (PC USB, koaxiální/optický) CD přehrávač kompatibilní s disky CD, CD-R, CD-RW

kompatibilní s disky CD, CD-R, CD-RW Podpora USB paměťových zařízení MP3 / WMA / AAC / WAV

MP3 / WMA / AAC / WAV DTS Play-Fi technologie IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Streamovací služby Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, QQmusic a další

Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, QQmusic a další Bluetooth 5.0 (aptX/aptX LL)

5.0 (aptX/aptX LL) Analogové vstupy 3x

3x Phono vstup 1x MM

1x MM SPDIF vstupy 2x coax / 2x optický

2x coax / 2x optický Výstupy 1x předzesilovač, 1x Stereo Speaker, 1x sluchátkový, 1x 12V Trigger

1x předzesilovač, 1x Stereo Speaker, 1x sluchátkový, 1x 12V Trigger Hmotnost 9,1 kg

9,1 kg Rozměry 440 x156 x 327 mm

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice