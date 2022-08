Recenze AMC CVT3030MKII. Robustní hybridní zesilovač pro vyznavače elektronek

Na jihu kalifornské Pasadeny, co by kamenem dohodil a kabrioletem dojel z Los Angeles, už od 70. let funguje značka AMC. Dominantní částí výrobního programu je dnes rozhodně technika pro oblast domácí automatizace (chcete-li chytré domácnosti), v části katalogu nicméně stále najdete relativně klasické hi-fi s puncem amerického stylu. Nejvýraznějším zástupcem je integrovaný zesilovač CVT3030MKII.

Jak to hraje

Zesilovač jsme poslouchali v pražském studiu HIFI CZ – zdrojem signálu mu byl Bluesound NODE, případně Magnat MCD 850, jako alternativy jsme mohli vyzkoušet Marantz PM6007 a NAD C 356BEE. Poslouchalo se na Davone Twist a Magnat Signature 909.

Energická a živá Jacksonova „Rock with You“ z desky „Off the Wall“ (2009 | epic | 88697 53621 2-1) měla jednoznačně měkčí, takový ten trochu prvoplánově „lampový“ styl s jemnějším, sametovějším dotekem, ale zase velmi šťavnatý, velký a příjemně obklopující a zaplňující prostor. Zvuku je takzvaně hodně, je trošku pomalejší, houpavý, přesto rytmický a na svou cenu pěkně sytý, svým způsobem docela připomíná staré klasické NADy, je tedy vespod trošku těžší, ale vesměs poslechově příjemný.

Zajímavé bylo, jak zazněl vokál Renée Fleming v „River“ z alba „Haunted Heart“ (2006 | Rounder | 0602517032798) – je to jednoznačně hebký zvuk, zaměřený na bohatost, hladkost a pocit šťavnatosti, všechno je velké až rozmáchlé, přitom ale na druhou stranu překračuje zesilovač standard cenové úrovně v tom, že hraje už s nádechem jisté noblesní dospělosti a udržuje jaksi snadnou celkovou čitelnost a srozumitelnost. Nejsou to hory analytických detailů nebo kdovíjaká transparentnost – AMC zvuk jako kdyby vytvaroval vždy do podoby, jakou mu chce dát a to trošku bez ohledu na připojená zařízení „před“ i „za“. V každé situaci je to ale zvuk „snadný“.

Spolu s elektronkovým charakterem a vyvážením trošku „do basů“ kráčí i menší pronikavost nejvyšších tónů v „Use Me“ ze stejnojmenné desky Vanessy Fernandez (2014 | Groove Note | 0660318105028). Činely jsou celkově spíše dost hladké, jemnější. Pořád mají ale i v kontextu své kategorie férové rozlišení a oddělení jednotlivých tónů, jen nejdou k těm nejjemnějším nuancím a dozvukům. Místy by bylo fajn cítit trochu víc té kovové jadrnosti, nicméně budete-li mít tu potřebu, stačí otočit tónovou korekcí, která funguje dobře a bez pocitu nějakého zkreslování.

Velká a mohutná Zimmerova skladba „Wheel of Fortune“ („The Dali CD, Vol. 4“ | 2015 | Dali | 474 564 6) měla výtečný pocit sytosti, je to bublající, temná, mocná skladba a AMC ji má (vlastně trošku kupodivu) v reálu docela pěkně pod kontrolou, umí zahrát úderně a s pěkným pocitem váhy. Není to zvuk utažený, spíše dosti rozmáchlý, zároveň ale i rozlehlý a naplňující, což pompézní kompozici rozhodně sluší. Nečekejte takový ten zaostřený zvuk, který roztřese v zásadním okamžiku podlahou, uvolněnější přednes se spíš s prolije celou místností a kolem vás víc jako fén, než jako hurikán.

„Mercy Street“ v podání Christy Baron („Retrospective“ | 2004 | Chesky Records | 0090368026965) má typicky „cheskyovsky“ načančané podání detailů, AMC je poněkud učeše a uhladí, čitelnost a pocit čistoty zůstávají férové, jakkoliv se zesilovač jednoznačně snaží spíše o příjemnou vlastní cestu, než o perfektní analytičnost a technickou brilanci. Celkové vyznění je nicméně naprosto nekonfliktní, plné barev a vlastně docela nenucené. Je tu cítit americký styl – prim hraje velikost, barevnost, sytost a pohodovost, mnohem spíš než faktická dokonalost.

To potvrdila i Bachova suita BWV 1066 v intepretaci Marrinerova tělesa Academy of St. Martin in the Fields (1991 | Decca | 430 387-2) – zvuk byl poměrně velký a hezky plný, tudíž i prostor působil vlastně autenticky a tak nějak plasticky, s velkými proporcemi orchestru. Fakticky se zesilovač drží dobrých standardů své kategorie, umí vykreslit zvuk, který už není plochý, i když je to trochu „na efekt“, zaposloucháte-li se, nástrojové sekce nejsou ještě úplně chirurgicky přesně oddělené a podobně.

Nejoblíbenější zesilovače

Denon PMA-600NE nabízí 23 obchodů za ceny od 10 999 Kč Porovnat ceny

Yamaha A-S501 nabízí 17 obchodů za ceny od 12 990 Kč Porovnat ceny

Yamaha A-S201 nabízí 16 obchodů za ceny od 5 490 Kč Porovnat ceny

Auna AMP-9200 BT nabízí 1 obchod za ceny od 1 465 Kč Porovnat ceny

Audioquest DragonFly nabízí 17 obchodů za ceny od 790 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené zesilovače

V čem je ale AMC rozhodně excelentní, to je atmosféra a podmanivost reprodukce – pusťte si pomalejší „Northern Star“ od Christine McVie („In The Meantime“ | 2004 | Koch | 0099923960027) a budete okouzleni tučným, houpavým basem, znělými výškami (protože v nahrávce jich je opravdu hodně, přes charakter AMC jich do místnosti pronikne právě tak akorát) a celkovou poklidnou, pohodovou atmosférou, která prostě láká k poslechu čehokoliv, co si zrovna zamanete. Je to vesměs muzikální a příjemný styl reprodukce, jediným limitem se může stát výkon, respektive celková hlasitost – dostali jsme se až příliš blízko maximu (i když pravda, ve velké místnosti), aniž by šlo o ohlušující rachot.

Verdikt

Kalifornský hybridní integrovaný zesilovač od AMC má velmi zajímavé, neobvyklé pojetí – na jednu stranu nabízí kouzlo tradiční lampy (i když je to fakticky hybrid), nabízí také tradiční výbavu konektorovou i ovládací a osloví tak zejména ty, jimž dnešní trochu strohé zesilovače neumožňují realizovat se tak, jak si přejí.

Co je ale nejzásadnější, to je hudebnost, s jakou to vše činí, jak pohodově si pluje hudebními oceány a jak příjemně se poslouchá, snad i díky svému „ne-neutrálnímu“ vyvážení, připomínajícímu některé klasické konstrukce minulých desetiletí, na které mnozí ještě dodnes rádi vzpomínají. Důležité je také to, že výrobce zvolil ne úplně obvyklou taktiku dosažení příznivé ceny – místo lesklého a krásného komponentu vyrobil stroj účelný, zato ale parádně hrající.

Nenechte se odradit svébytným pojetím CVT3030MKII a vyzkoušejte ho – zavřete-li oči a zaposloucháte se do něj, nebudete za dané peníze rozhodně zklamáni.

AMC CVT3030 MKII

Cena: 35 000 Kč

Specifikace

Výkon 8/4 ohms: 2x 30W

Zkreslení T.H.D.20Hz-20KHz.: 1%

Tone bypass 20Hz-20KHz.: +/-0.5dB

Normal 20Hz-20KHz.: .+/-1.0dB

High level inputs -3dB: 10Hz/80KHz

Odstup s/š "A" WTD: 80dB

Phono vstup s/š "A" WTD: 79dB

Separace kanálů 20Hz-20KHz : >50dB

Rozměry (W x H x D): 430x112x288 mm

Hmotnost: 14 Kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice