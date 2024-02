Recenze sluchátek Asus ROG Cetra. Herní špunty s ANC za výhodnou cenu

Plusy účinné ANC

bezdrátové nabíjení

povedený přednes Minusy větší pouzdro

nemožnost změny gest

základní kodeky (SBC, AAC) 8 /10 Hodnocení

Značka ROG, za kterou stojí společnost Asus se na trhu již dostatečně etablovala, aby pod ní mohl výrobce nabízet celou řadu produktů bez jasné příslušnosti k Asusu.

Začalo to herními komponenty k počítačům, ty následně doplnilo příslušenství pro hráče, jako jsou monitory, klávesnice, myši a herní sluchátka. Vedle klasických headsetů circumaurální uzavřené konstrukce Delta a Strix však má ROG v nabídce i dvojici špuntů označených Cetra.

V jednom případě se jedná o klasické drátové špunty s mikrofonem a ovládáním na kabelu, ve druhém případě se jedná o námi testované herní špunty v bezdrátovém provedení s aktivním potlačením hluku. Model sice nepatří mezi nejnovější, jelikož byl uveden již v roce 2019, v mezičase však klesla prodejní cena prakticky na polovinu, takže se z těchto špuntů stala zajímavá alternativa ke konkurenčním sluchátkám.

Konstrukce a zpracování

Možná vás zarazí už jen kombinace špuntových sluchátek a přídomku herní, ovšem ROG tuto skutečnost podtrhuje hned dvěma fakty. Jednak je to speciální herní režim, který můžete u sluchátek aktivovat a jednak je to stále rostoucí obliba mobilního hraní. Ostatně v nabídce výrobce je i herní mobil ROG Phone, ke kterému budou Cetry ideálním doplňkem.

Z pohledu konstrukce se připravte na poměrně zajímavý obsah balení. Sluchátka jsou typu TWS, tedy bez jakéhokoli kabelu. Pokud bychom měli specifikovat, tak se jedná o intraaurální uzavřený model špuntové konstrukce s nožičkou.

Hned na první pohled zaujme nabíjecí pouzdro, které má netradiční tvar, někomu možná připomínající vesmírnou loď, zvlášť když jej otevřete. Na horní straně víka je logo ROG, které najdete i uvnitř – tam je ale tvořeno maticí RGB LED diod. Další podlouhlou diodu najdete na přední straně pouzdra a poslední pak na sluchátkách samotných.

Samotné LED slouží k různým účelům – podlouhlá v pouzdře indikuje nabíjení a stav baterie, dioda na sluchátkách pak informuje o aktivaci herního módu, který zkracuje dobu odezvy.

Otevírání pouzdra jde jednou rukou ztuha, takže si budete muset pomoci oběma rukama, díky velkému víku jsou však sluchátka velmi dobře přístupná a snadno je vyjmou i ti, kdo mají větší prsty.

Asus ROG Cetra True Wireless

Cena: 1 104 Kč až 3 617 Kč

rog.asus.com

konstrukce: uzavřené True Wireless špunty s ANC

uzavřené True Wireless špunty s ANC frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz

20–20 000 Hz velikost měničů: 10 mm

10 mm mikrofon: ano, všesměrový

ano, všesměrový udávaná výdrž: 27 h (21,5 pouzdro + 5,5 sluchátka) s vypnutým ANC, 21,5 h (4,5 sluchátka + 17 pouzdro) s aktivním ANC

27 h (21,5 pouzdro + 5,5 sluchátka) s vypnutým ANC, 21,5 h (4,5 sluchátka + 17 pouzdro) s aktivním ANC nabíjení: USB-C, 10 minut nabíjení pro 90 minut poslechu

USB-C, 10 minut nabíjení pro 90 minut poslechu bezdrátové nabíjení: ano

ano konektivita: Bluetooth 5.0, AAC, SBC

Bluetooth 5.0, AAC, SBC mobilní aplikace: Android, iOS

Android, iOS příslušenství: USB-C kabel, 3 páry špunty

USB-C kabel, 3 páry špunty zvýšená odolnost: IPX4

IPX4 hmotnost: 5 g sluchátko, 42 g pouzdro

Napájení je zajištěno jednak USB-C konektorem na zadní straně pouzdra anebo můžete využít bezdrátové nabíjení. Režim rychlého nabíjení zajistí po 10 minutách dalších 90 minut poslechu.

Celkové zpracování je na velmi dobré úrovni, pohyblivé části nevržou a jsou bez vůle. Plasty působí odolným dojmem a samotné špunty jsou opravdu malá s poměrně plochým tělem, takže se krásně schovají do zvukovodu. V balení najdete vedle sluchátek a pouzdra také další dva páry silikonových nástavců a napájecí USB-C kabel. Jedinou výtku tak schytává tvar pouzdra, které už je pro pohodlné přenášení v kapse celkem velké.

Komfort a ovládání

Z pohledu komfortu zde není prakticky co vytknout, sluchátka samotná jsou velmi lehká a také malá, takže s jejich správným usazením není žádný problém. Dodávaní silikonové špunty jsou příjemně měkké a ani po delším poslechu sluchátka nikde netlačí, takže palec nahoru.

Ovládání přímo na těle sluchátek je dotykové, na rozdíl od konkurence je zde velmi dobře nastavená citlivost dotyku, takže nedochází tak často k nechtěnému doteku. Příkazy pro různý typ dotyku (krátký, dlouhý, poklepání) bohužel není možné v obslužné aplikaci změnit ani vypnout, takže se budete muset smířit s přednastaveným ovládáním – levé sluchátko pro ovládání ANC, párování a hlasového asistenta, pravé pak pro ovládání médií, telefonních hovorů a aktivaci herního módu. Změnu hlasitosti přímo na sluchátkách bohužel neprovedete.

Veškerá ostatní nastavení se již dějí v obslužné aplikaci Armoury Crate, která je kompletně v češtině a nabídne opravdu široké možnosti přizpůsobení. Mimo jiné můžete volit mezi dvěma režimy potlačení hluku, upravit si zvuk pomocí desetipásmového ekvalizéru nebo aktivovat virtuální prostorový zvuk.

Aplikace samotná je poměrně rozsáhlá, takže hračičkové si užijí dostatečně, pro méně náročné posluchače může být nastavení až příliš detailní. Minimálně doladění zvuku se však nevyhnete.

Potlačení hluku a hudební projev

Dvoustupňové potlačení hluku je zde velmi povedené a druhý stupeň si ve svém účinku nezadá s mnohem dražší konkurencí. Efektivita je dobrá jak u nízkých frekvencí, tak u nižších středů – do ucha tak proniknou především vyšší tóny a částečně řečové pásmo. To můžete samozřejmě i zdůraznit přepnutím do režimu ambient, kdy je do sluchátek pouštěn zvuk okolí.

Výraznou měrou se na dobré účinnosti ANC podílí také povedená pasivní izolace zvuku, kterou mají na starosti silikonové špunty – volba vhodné velikosti a správné usazení ve zvukovodu eliminuje část okolních zvuků sama o sobě.

Jelikož se jedná o herní sluchátka, odpovídá tomu částečně i jejich naladění, kdy jsou zdůrazněny středové frekvence, které se snaží o čistou reprodukci hlasu a také usnadňují orientaci v prostoru při hraní her. Samotné podání prostoru je zde mírně nadprůměrné a zlepšit jej můžete aktivací virtuálního prostorového zvuku.

Pokud se podíváme na sluchátka jako celek, je hudební projev laděn spíše do zábavnosti s vyváženým zastoupením jednotlivých pásem. U vyšších kmitočtů je slyšet mírné zastření projevu, jejich reprodukce je však stabilní bez zrnitosti a sykavek. Oproti výchozímu nastavení si zaslouží mírně přidat basovou složku, což je možné buďto zdůrazněním basů nebo úpravou desetipásmového ekvalizéru. druhá varianta je lepší cestou.

Verdikt

Celkový dojem ze sluchátek ROG Cetra je pozitivní – účinné ANC je doplněno možností doladění zvuku, jak pro poslech hudby, tak pro hraní her. V druhém případě přijde vhod dedikovaný herní režim, který výrazně zkrátí zpoždění zvuku, takže jej využijete i při sledování filmů.

Hudební projev má zábavnější ladění, ale nepočítejte zde s přemírou basů. Jejich zastoupení je dostatečné, ale někdy může chybět větší dynamika a objem, což se dá částečně dohnat úpravou ekvalizační křivky.

Snad jediným negativem je nemožnost úpravy/vypnutí dotykových gest a absence ovládání hlasitosti přímo na sluchátkách. Jinak ale převažují pozitiva, ať už je to integrované bezdrátové nabíjení anebo aktuálně velmi výhodná cena, která se od uvedení držela na hladině přes 2400 Kč, avšak nyní sluchátka pořídíte za velmi příjemnou cenu do 1200 Kč.