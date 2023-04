Recenze bezdrátového reproduktoru Sony SRS-XV900. Pořádný výkon a hutné basy na zahradní páry

Plusy konektivita

nejde do limitu

kolečka Minusy dotykové ovládání

přespříliš basů

rozměry a hmotnost 7 /10 Hodnocení

Není tomu tak dlouho, co jsme mohli na trhu najít bezdrátové reproduktory zejména přenosné konstrukce, které příliš neoplývaly velikostí a tím pádem byl i jejich projev konstrukčně limitovaný.

Poté výrobci přidali na objemu a trh byl zásoben většími modely, které můžete stále ještě přenášet v ruce nebo na ramenním popruhu, jejich výhodou je obvykle vyšší výkon a přídavné funkce, jako třeba možnost nabíjení mobilu.

V posledních dvou letech se v oblasti bezdrátových reproduktorů přitvrdilo ještě víc a vznikla nová podskupina tzv. party reproduktorů, jejichž smyslem má být ozvučení zejména domácích party a podobných společenských setkání.

Sony jde na trh

Nejprve se v tomto segmentu zapsalo JBL se svými PartyBoxy, pak přišel Anker, NiceBoy, Lamax a další více či méně známí výrobci, mezi nimiž je i Sony se třemi modely – XV900, XP700 a XP500. Ten největší kousek nám přistál v redakci, a to doslova.

Se svojí hmotností 26,6 kg + obalový materiál se balení lehce přehoupne přes 28 kg, a to už je bohužel hranice, při které nemůžete očekávat příliš vlídné zacházení ze strany dopravce. To se nám bohužel potvrdilo, takže si můžete na fotografiích povšimnout mezery mezi horním plastovým panelem a mřížkou, která vznikla pravděpodobně nárazem. Naštěstí to však nemělo vliv na funkčnost testovaného kousku.

Pokud byste se chtěli dozvědět něco o tom, jak reproduktor hraje, narazíte povětšinou bohužel jen na „youtubery“, pro které je primárním kritériem hodnocení to, jak hlasitě umí reproduktor hrát a jak velký tím pádem dokáže udělat bordel, i když najdou se i výjimky.