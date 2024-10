Recenze Bluetooth reproduktoru Bose SoundLink Max. Jednoduchý a drahý, ale stejně se vám bude líbit

Plusy Vynikající zvuk Design a odolnost Dlouhá výdrž baterie Dosah Bluetooth Minusy Krokování hlasitosti Omezené funkce Cena 9 /10

Bose SoundLink Max je dosud největší Bluetooth reproduktor značky. V portfoliu najdete i větší a dokonce i ony mají Bluetooth konektivitu, ale už jde o jinou kategorii a cílovou skupinou jsou hudebníci. Max je spotřebitelská klasika určení k ozvučení bytu, dětského pokojíku, menší zahradní party, chalupy...



Design? Spíše usedlý. Nejpestřejším prvkem je tkané lano držadla, které kombinuje černou a šedou. Ale je tu i druhá varianta ve svěží modré.

Přes výše napsané byl můj první dojem opačný. Pod dojmem konkurenčních produktů a fotek přiložených k tiskové zprávě jsem čekal obrovský boombox a vlastně mě pak překvapilo, až tak velký není (16 × 26 × 11 cm). Ale obrovský zvuk rozhodně má. A je těžký: 2230 g.



První dojem: Není velký. Je těžký.

Co to není

V době chytrých reproduktorů a hlasových asistentů stojí za to zdůraznit i to, co Bose SoundLink Max neumí. Ve zkratce: z těchto chytrých věcí nic. Nemá Amazon Alexu, nepřipojíte jej k Wi-Fi, neumí castovat hudbu z YouTube, vlastně ani nemá mikrofon, takže jej nelze použít jako handsfree. V tomto ohledu je to jednoduchý Bluetooth reproduktor, ale níže si povíme, že energie vývojářů směřovala jinam...

Jediná slabina

Recenzi začnu netypicky – jedinou zásadní slabinou, která mi na tomhle přístroji fakt vadí. Možná čekáte, že to bude cena, protože levný opravdu není. Ale ne, cenu beru jako součást hry – chcete věc, na které je značka Bose, má design a zvuk, který odpovídá standardům značky Bose, pak akceptujete, že za to i odpovídajícím způsobem zaplatíte.

Problém vidím v krokování hlasitosti. Je jedno, jestli mačkám tlačítka na telefonu nebo na samotném reproduktoru (efekt je stejný), ale v menších místnostech se často potýkám s tím, že balancuji mezi dvěma či třemi nejnižšími stupni hlasitosti – jeden je příliš tichý, o krůček výše už to zase moc křičí.