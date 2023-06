Recenze Bluetooth reproduktorů JVC. Odolná dvojice s dobrým zvukem za velmi příjemnou cenu

Plusy výdrž

prostor (E322B)

zvukové podání (E322B)

cena Minusy absence nabíjení mobilu

TWS jen u stejných modelů

směrový projev (E622B) 8 /10 Hodnocení

Značka JVC je na našem trhu již dlouhou, většinou jsme však tuto trojici písmen mohli najít na nejrůznějších komponentových systémech, televizorech či soundbarech.

Novinkou na českém trhu je dvojice přenosných Bluetooth reproduktorů s označením XS-E622B a XS-E322B, které se liší velikostí i výkonem. Zajímavý je rozhodně popisek na spodní straně reproduktorů, který informuje o tom, že výrobcem je společnost ETA a.s.

Konstrukce a zpracování

Oba reproduktory jsou dostupné v černém provedení a v obou případech jsou reproduktory plastové s pogumovanými částmi a „obalené“ v syntetické tkanině, která by měla vydržet nejeden šrám. Společnou mají také udávanou odolnost, kterou potvrzuje certifikace IPX6 a kapacitu baterie, jejíž výdrž se pak odráží od výkonu a hlasitosti.



Reproduktor JVC E322B a E622B

Menší model E322B je designován k používání v horizontální poloze, čemuž odpovídá i umístění ovládacích tlačítek. Vertikální pozice je samozřejmě také možná, na spodní straně je však gumová záslepka pro napájecí USB-C a 3,5mm zásuvka pro vstup externího zdroje. Takže při nabíjení nebo připojeném přehrávači se budete muset spokojit s horizontálním umístěním.



Reproduktory jsou odolné proti vodě, a tak dobíjecí konektor je pod gumovou krytkou

Větší model E622B je primárně orientovaný vertikálně a ovládací panel je v tomto případě umístěn nahoře – i zde je však gumová krytka na stejném místě na spodní straně. Pokud byste chtěli reproduktor provozovat položený, pak není příliš stabilní, jelikož má pouze náznak gumových nožiček a stabilitu ubírá i málo ohebné textilní poutko.

JVC XS-E622B

výkon (RMS): 30 W

frekvenční rozsah: 80–16 000 Hz

vstupy: Audio in (zásuvka 3,5 mm)

Bluetooth: 5.0, kodek SBC

baterie: 3000 mAh, výdrž až 18 h (50% hlasitost)

nabíjení: USB-C, cca 3h

rozměry: 20 × 8 × 8 cm

hmotnost: 670 g

cena: 1 790 Kč až 1 799 Kč

JVC XS-E322B

výkon (RMS): 24 W

frekvenční rozsah: 100–16 000 Hz

vstupy: Audio in (zásuvka 3,5 mm)

Bluetooth: 5.0, kodek SBC

baterie: 3000 mAh, výdrž až 20 h (50% hlasitost)

nabíjení: USB-C, cca 3h

rozměry: 18 × 7 × 7 cm

hmotnost: 520 g

cena: 1 490 Kč až 1 499 Kč

Z pohledu konstrukce zde není co vytknout, konstrukce působí bytelně, nikde nejsou materiály špatně slícované ani nemají vůli. Použité materiály pak plní i funkci tlumící v případě pádu. Snad jedinou výtkou je zmíněné umístění napájecího konektoru a většímu modelu by prospělo výraznější hmatové rozlišení ovládacího panelu.

Funkce a ovládání

Vzhledem k cenové hladině, zde nemůžeme očekávat příliš rozšiřujících funkcí. Oba dva reproduktory sdílejí shodný systém ovládání pomocí čtveřice tlačítek – hlavní vypínač kombinovaný s párováním a přepínáním vstupů doplňuje přehrávání/pauza a poté plus/mínus pro změnu hlasitosti nebo posun mezi skladbami.

Z oněch doplňkových funkcí je třeba zmínit handsfree, pokud připojíte reproduktor k mobilu, můžete si přes něj i zavolat – bohužel však v návodu není informace o umístění mikrofonu, přede tak vyzkoušejte polohu a srozumitelnost.

Druhou funkcí je pak režim TWS, umožňující propojení dvojice shodných modelů a provozování ve stereo režimu. Což je škoda, jelikož současné reproduktory již umí TWS párování i napříč modely.

Toliko asi k funkčnímu vybavení. Nic víc zde nenajdete, reproduktor nemá žádnou obslužnou aplikaci a nepodporuje ani hlasové asistenty. Párování je bezproblémové jak s počítačem, tak s mobilem, dvě zařízení zároveň reproduktory také nepodporují.

Hudební projev

Při hodnocení zvuku je třeba mít na paměti také vhodné umístění a natočení reproduktorů. Menší E322B má totiž měniče umístěné po stranách – jeden nahoře a druhý dole vedle ovládacího panelu, to s sebou nese lepší simulaci všesměrové reprodukce a samozřejmě také lepší podání prostoru.

Oproti tomu větší model E622B má reproduktory umístěné vpravo a vlevo vedle loga JVC, takže jeho projev je více směrový a bohužel se zde výrobce nepoužil od konkurence a měniče míří před sebe, nikoliv mírně nahoru, aby tak lépe pokryly posluchačovo sluchové pole.

Výše uvedené do značné míry ovlivňuje celkovou zvukovou charakteristiku, kdy má menší model čistější zvuk s lepším podáním vyšších středů a výšek. Basy jsou pevné a nezkreslené, avšak schází jim větší objem.

Výkonnější model E622B hraje primárně „dopředu“, a tak je zvukově směrovější s výrazně užším prostorem. Vzhledem k objemu ozvučnice jsou zde sice hutnější basy avšak jejich naladění není optimální, což se projevuje při vyšší hlasitosti, kdy mají basy tendenci „kvákat“.

Verdikt

Koupit a který? Velmi bude záležet na vašem zamýšleném použití a umístění reproduktoru. V případě, že se bude jednat o stacionární doplněk do interiéru nebo reproduktor, který budete provozovat na stole na terase, může být lepší volbou větší model, který zaujme zvukovým objemem, ale bude vyžadovat vhodné umístění pro kvalitní reprodukci.

Menší reproduktor je z mého pohledu univerzálnějším řešením s lepším zvukem, ten se totiž šíří do více směrů díky umístění měničů, což přispívá k lepšímu podání prostoru a vyšších frekvencí. Basová složka není tak hutná, ale co jí chybí na objemu, to doplní stabilitou a relativní přesností.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost ETA a.s​.