Recenze Bowers & Wilkins Zeppelin. Kvalitní bezdrátový reproduktor pro náročné

B&W Zeppelin hraje ve frekvenčním rozmezí 35 – 24 000 Hz. To je dobré na vlastně poměrně kompaktní přístroj – má šířku 65 cm, výšku 21 cm a hloubku 19,4 cm, vše jsou pochopitelně maximální hodnoty. Váha činí 6,5 kg.

Osazení se snaží co nejvíce přiblížit stereofonnímu systému – je tu dvojice firemních tweeterů s technologií zdvojené kopulky o průměru 2,5 cm, dva středotónové měniče s technologií FST a průměrem 9 cm, jediným sdíleným prvkem je 15 cm subwoofer. Díky tomu a elektronice nahrazující klasickou frekvenční výhybku měniče využijí celý souhrnný výkon zesilovačů, který činí solidních 240 Wattů.

Vzhledem k integrovanému DSP s 24bitovým zpracováním signálu Zeppelin podporuje soubory s vysokým rozlišením až do této bitové hloubky, v témže procesoru se zpracovává také funkce Dynamic EQ, přizpůsobující výstup reproduktoru aktuálnímu signálu.

Co se týká konektivity, tak nejnovější generace Zeppelin je čistě bezdrátová – vzadu najdete pouze napájecí zásuvku, USB-C rozhraní pro účely servisních zásahů a tlačítko pro resetování bezdrátových připojení.

Čelní stěnu překrývá velmi tmavě šedá látka u verze Midnight Grey, u světlejší Pearl Grey jde o světle šedou. Stejný rozdíl v barevném tónu má i zadní polovina těla, tvarovaného tak trošku do vejčité podoby.

Ve světě reprodukce zvuku není zase tolik snadno a jednoznačně rozpoznatelných produktů – minimálně několik takových ovšem pochází ze stáje britské značky Bowers & Wilkins. Vedle legendárních „Šneků“ je to bezpochyby také výrobek z opačného cenového pólu jejich portfolia, bezdrátový reproduktor Zeppelin, který se s rokem 2022 dočkal již třetí vývojové varianty.

Jak to hraje

Přestože Bowers & Wilkins slibují vlastně hodně působivou basovou hloubku, je cítit, že hlubokotónová rytmická linka v „Rock with You“ od Michaela Jacksona („Off the Wall“ | 2009 | epic | 88697 53621 2-1) se drží spíše trošku při zemi, adekvátně proporcím přístroje. Oceňujeme výrazně to, že nejde o nabasovaný efektní styl, který se snadno stane otravným, zejména neposloucháte-li jen moderní pop nebo podobné žánry, které hutný bas žádají. Zeppelin v kontextu bezdrátových reproduktorů rozhodně upřednostňuje kvalitu nad kvantitou a tedy má třeba i relativně slušně, v reálné hi-fi kvalitě, oddělené jednotlivé tóny.

Ve vokálním rozsahu, třeba kolem hlasu Renée Fleming v „River“ („Haunted Heart“ | 2006 | Rounder | 0602517032798), bylo cítit, že nastavení DSP a sladěné měniče s elektronikou nabízí víc, než byste od „pouhého“ bezdrátového reproduktoru čekali. Zvuk je solidně čistý i na přísné hi-fi standardy, má dokonce až analytický styl, pěknou otevřenost a i když možná působí, že tato část frekvenční odpovědi je vlastně trochu vytažená kupředu, nijak to celku nevadí. Hlas má trochu říznou, ale ne agresivní sykavku, je energický a celkově vážně pěkný.

Nejen sykavky jsou celkem řízné, platí to i pro nejvyšší tóny, například činely v „Use Me“ ze stejnojmenné desky Vanessy Fernandez (2014 | Groove Note | 0660318105028) – kov je jadrný, pronikavý, ale drží se pod hranicí přílišné tvrdosti a agresivnosti. Jste-li pak od Zeppelinu dál než dejme tomu nějaký metr a půl, pronikavost se mění ve vlastně atraktivní znělost, která se neztrácí ani na vzdálenost celé místnosti.

Pokud se rozhodnete, že Zeppelinem ozvučíte víc než dejme tomu 40 m2 a pustíte hutnou hudbu jako je Zimmerova „Wheel of Fortune“ z „Pirátů z Karibiku“ („The Dali CD, Vol. 4“ | 2015 | Dali | 474 564 6), narazíte přeci jen na limity – je to proto, že Zeppelin není úplně obrovský a navíc skutečně nechce akcentovat basové pásmo, aby efektně naplnil velké rozlohy místností. Přijmete-li to, nabídne vám dobrou dynamiku a hlavně působivou konkrétnost – algoritmy upravující chod elektroniky a reproduktorů skutečně fungují a jejich vliv téměř není znát. Zvuk je pevný a má solidní dávku údernosti.

Na pěkně zprodukované „Mercy Street“ od Christy Baron („Retrospective“ | 2004 | Chesky Records | 0090368026965) bylo zase znát, že celkové rozlišení, organizace a konkrétnost zvuku snesou srovnání se základními hi-fi sestavami, které ale mohou klidně stát zřetelně víc peněz – vliv DSP je tu cítit ve smyslu někdy až neočekávaně analytické vhledu do nahrávky a dobrého oddělení jednotlivých zvuků, na druhou stranu není cítit v tom smyslu, že by zvuk „zaváněl“ umělostí.

Relativně široko od sebe posazené reproduktory u Zeppelin pomáhají vyvolat skutečně i mírný dojem klasické stereofonie – respektive orchestr Academy of St. Martin in the Fields v Bachově suitě BWV 1066 („Orchestral Suite Nos. 1-4“ | 1991 | Decca | 430 387-2) měl zřetelnou pravolevou osu, čitelné rozložení nástrojových sekcí, tím patrnější, čím dále se od reproduktoru vzdálíte.

Pusťte si houpavou hudbu jako je „Northern Star“ od Christine McVie („In The Meantime“ | 2004 | Koch | 0099923960027) a Zeppelin nabídne klidný, srovnaný a celkově dobře zvládnutý zvuk, který si nezadá s běžným dostupným hi-fi – kouzlo moderních technologií a prostředků je neoddiskutovatelné.

Verdikt

Za jménem Zeppelin je dlouhá tradice a Bowers & Wilkins na ni s nejnovější generací tohoto modelu navazuje velmi pěkným a důstojným způsobem. Relativně kompaktní Zeppelin je designovou záležitostí a i když někomu mohou chybět fyzická rozhraní pro připojení jeho zařízení, v moderní době si skutečně bez problémů vystačíte se streamováním a to Zeppelin zvládá tak jak má. Tedy tak, že si snadno pár ťuknutími pustíte hudbu, na kterou zrovna máte chuť a ona hraje bez výpadků a navíc v možná až nečekaně solidní kvalitě.

Zvuk je pevný, jistý, nepřebujelý, je organizovaný, s lehce vytaženými středy a lehce znělejšími výškami, ale celkově dlouhodobě dobře poslouchatelný, kombinující to, co chcete od lifestyle ozvučení s dotekem „opravdového hi-fi“. Pokud hledáte všestrannou kombinaci designu a zvukové kvality, jste s Bowers & Wilkins Zeppelin na správné místě.

Bowers & Wilkins Zeppelin (2022)

Technické parametry

Ovládání : aplikace Music App (TIDAL, Deezer,...)

: aplikace Music App (TIDAL, Deezer,...) Streaming : AirPlay 2 / Spotify Connect

: AirPlay 2 / Spotify Connect Bluetooth : 5.0 s aptX Adaptive

: 5.0 s aptX Adaptive Zpracování signálu : DSP + Dynamic EQ

: DSP + Dynamic EQ Výkon zesilovačů : 240 W

: 240 W Vysokotónové reproduktory : 2x 2,5 cm "double dome"

: 2x 2,5 cm "double dome" Středobasové reproduktory : 2x 9 cm FST

: 2x 9 cm FST Subwoofer : 1x 15 cm

: 1x 15 cm Frekvenční rozsah : 35 - 24 000 Hz

: 35 - 24 000 Hz Rozměry (š x v x h) : 65 x 21 x 19,4 cm

: 65 x 21 x 19,4 cm Váha: 6,5 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice