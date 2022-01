Recenze brýlí TCL NxtWear G. Asi jste nečekali, že by soukromé kino bylo levné...

V prosinci pustila značka TCL na český trh brýle TCL NxtWear G, které slibují „zážitek z domácího kina s úhlopříčkou displeje 140 palců a poměrem stran 16:9“ (cituji z tiskové zprávy). Tento koncept není nový, podobné pokusy tu byly už před cca 20 lety od Olympusu, Sony a dalších. Ale velký tržní hit z toho nikdy nebyl. Možná až teď uzrála doba a technologie…

Integrované OLED displeje s FULL HD rozlišením nesou značku Sony, jsou jemné a kontrastní, v tomto ohledu nemám zásadní výhrady. Nicméně ohromující dojem ze čtyřmetrového plátna se nedostavuje. Je to spíše, jak kdybyste seděli u stolu s běžným 27" monitorem.

Komfort a dioptrie

Průzor do brýlí je relativně úzký, stojí to chvíli hledání pozice a chce to správně zvolit nosní opěrku (v balení jsou tři velikosti), abyste dobře viděli. I pak je ale znát mírné rozostření obrazu u okrajů. Výhodou je, že je vidět i mimo brýle, takže při sledování můžete docela pohodlně pracovat i s mobilem, v letadle uvidíte, až vám letuška přinese pití.

Nosíte brýle? Sluchátka mají dodávaná vkládací magnetická předsádka, kterou budou potřebovat krátkozrací – ti totiž mají obraz rozmazaný, neboť oči ostří na delší vzdálenost. Do „obrouček“ si musíte nechat u optika vložit vaše dioptrie. Pokud si brýle necháte, pak neuvidíte celý obraz. Máte-li malé úzké brýle, tak to kompromisně zkombinovat lze, u větších brýlí máte smůlu.



Brýle nemají optickou korekci. Prostor mezi očima a brýlemi je tak velký, že se tam vejdete i se subtilnějšími brýlemi, ale vzhledem k problémům popsaným v předchozím odstavci už to bude skutečná ekvilibristika.



Jako elegantní řešení se jeví dodávaná magnetická předsádka, do které se můžete nechat vybrousit dioptrická skla přesně na míru. Ale náklady na sledování to zvedne o dalších pár tisíc korun.

V nožičkách jsou integrované reproduktory, které hrají do uší, přitom je nechávají volné pro zvuky přicházející z okolí. Kvalita reprodukce odpovídá velikosti měničů, tedy nečekejte nijak mohutný zvuk, nebo dokonce prostorové efekty. Zvukovou stránku však můžete bez problémů zlepšit připojením svých vlastních (na brýlích zcela nezávislých) sluchátek. Ta menší (pecky, špunty) vložíte do zvukovodu bez zábran, u sluchátek s velkými mušlemi přes uši už to bude komplikovanější – musíte počítat s tím, že budete tlačit boltec k hlavě přes nožičku brýlí, takže uši začnou brzy bolet.

Brýle mají pevně integrovaný kabel s USB-C na konci a je jedno, jestli je připojíte k počítači nebo monitoru, prostě se chovají jako externí monitor. V operačním systému pak zvolíte, jestli se rozšíří plocha, zda se bude obraz zrcadlit, smartphony Samsung nabídnou své počítačové prostředí Dex atd.

Dva problémy závěrem

Při zrcadlení obrazu jsem pozoroval mírné zpoždění (v řádu desetin sekundy), brýle se tedy nehodí na hraní her. Na sledování videa se použít dají, v rámci testu jsem s nimi zvládl celovečerní film a nepozoroval jsem jakoukoliv nevolnost, která se u některých brýlí objevuje. Výhodou je, že si s brýlemi můžete lehnout, obraz je stále před vámi. Rozlišení je dostatečně jemné i na kancelářskou práci s tabulkami, čtení webu, při psaní na klávesnici se hodí, že brýle jen mírně omezují výhled na klávesnici.

A jaká je kvalita obrazu? Při testování se smartphony Samsung (N9 a S10) v Netflixu docházelo k posunu tmavých odstínů do světlých a škále šedé není zobrazena korektně. Ve výsledku tak místo téměř černé byl obraz šedý a zvýraznily se tak kompresní chyby a artefakty, kterých si jinak nevšimnete. Po připojení k notebooku chyby zmizely a při normální práci byl obraz korektní. Zmíněný posun se projevil pro změnu na Youtube u některých videí v prohlížeči. Vzhledem k tomu, že brýle využívají OLED, tak barvy jsou živé, černá není šedá, nicméně případné nekorektní zobrazení tmavších odstínů je pak o to viditelnější.



USB kabel zajistí i napájení, brýle tedy nemají vlastní zdroj energie, není nutné je nabíjet. Jsou lehké, skladné, mobilní, dostanete k nim transportní pouzdro, se kterým je s klidnou duší můžete hodit do batohu.

Otázka, kterou si v průběhu celého testu kladu, je, na co jsou takové brýle dobré, v jakých situacích najdou uplatnění. V kanceláři máte monitor, doma televizi a mezi tím mobil. Dovedu si představit, že v letadle poskytnou lepší vizuální zážitek, než displeje integrované v opěrce sedadla před vámi. A pokud přidáte třeba TWS sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku, bude to fungovat. Ale v taxíku na cestě z letiště už bych je sundal – v autě jsem je zkoušel jen krátce a nedělalo mi to dobře na žaludek.

Jdeme na největší problém. Cena. A konkurence. Brýle TCL NxtWear G stojí 14 999 Kč, což je hodně. Navíc jsou na trhu brýle Oculus, které jsou funkčně bohatší, mají lepší obraz a s cenovkou 12 tisíc jsou také znatelně levnější.

Vysoká cena a nedostatek scénářů, ve kterých brýle TCL vyřeší problém, nebo nabídnou výrazně lepší zážitek, z nich dělá úzkoprofilové zboží.