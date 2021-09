Recenze dostupného, ale výborného integrovaného Hi-Fi zesilovače NAD C 316BEE V2

Plusy Fantasticky kompetentní zvuk za dané peníze

Dost pravděpodobně nejdůstojnější zesilovač s cenou kolem 10 000 Kč

Neurazil by ani za 15 – 20 tisíc

Rozumný (byť základní) gramofonový předzesilovač

Dobrá razance a kontrola i u neproporčně drahých beden Minusy V kontextu není vůbec nic ke stížnostem 10 /10 Hodnocení

I když už nějakou dobu není tak úplně pravda, že NAD je synonymem pro dostupnou elektroniku velmi konzervativního střihu, u které se veškeré investice soustředí do toho co je uvnitř, nikoliv do povrchního pozlátka, stále v nabídce značky najdete klasickou linii produktů, reprezentující právě toto (chce se říct zlaté) dědictví původně londýnské, dnes kanadské firmy. Zářným příkladem je to nejlevnější, co nese firemní logo – integrovaný zesilovač C 316BEE V2.

Vzhled a konstrukce

Konzervativní je patrně nejvhodnější slovo, které tento přístroj popisuje. Jednoduchý (v neurážlivém slova smyslu) by také sedělo – C316BEE V2 má typickou čistotu a „prázdnotu“ designu, kterou NAD proslul od svých začátků. Je to standardně široký, velmi nízký a poměrně mělký komponent, který nezapůsobí ani nijak překvapivou váhou (43,5 x 9 x 28,5 cm / 5,5 kg) – to je plně v souladu se standardy a nároky třídy.

Zesilovač má nicméně přes svou jednoduchost jistou dávku technické elegance – prvky na čelním panelu jsou příkladně srovnané, ať už jde o elektronické spínací tlačítko, linii tlačítek pro přímou volbu vstupů, na níž navazuje sluchátkový výstup nebo o blok důvěryhodně velkých potenciometrů pro tónové korekce, případně o poměrně velký a rozumně „chodící“ ovladač hlasitosti. Vůbec celý přístroj působí, že je na svou cenu zpracovaný velmi korektně.

Zadní panel je jednoduchý, ale ničemu to nevadí, vešlo se na něj všechno, co si základní zesilovač žádá – čtyři sady cinchových linkových vstupů doplňuje jeden pár konektorů pro připojení gramofonu s MM přenoskou (právě to je důvod, proč je za názvem v současné verzi V2), to vše doplněné o do jedné horizontální linky zarovnanou standardní porci reproduktorových terminálů, které přesahují očekávání základní úrovně hi-fi. Limitem je pak napevno integrovaná přívodní šňůra, nicméně patrně se neočekává, že byste investovali v této kategorii do nějakých extra doplňků.

C316BEE V2 staví na firemním obvodovém řešení PowerDrive – to je v podstatě zesilovač klasické třídy A/B, čerpající energii z nadprůměrně dimenzovaného napájecího zdroje s chytrou regulací podle provozních podmínek a používající jednoduché, ale dobře zvolené komponenty. PowerDrive najdete mimo jiné i ve statisícových firemních komponentech řady Masters. NAD nabízí solidní výkon 40 Wattů na kanál do 8 ohm, přičemž dynamicky (tedy krátkodobě) umí nabídnout bezmála 100 Wattů – to už jsou velmi solidní hodnoty.

Solidní jsou ale technické parametry celkově – hodnota celkového harmonického zkreslení napříč celým slyšitelným spektrem i celým spektrem výkonu nepřekračuje 0,03%, odstup signálu a šumu je lepší než 95 dB a tlumící faktor dosahuje na 200 (1 kHz / 8 ohm). Odstup mezi kanály je pak lepší než 70 dB. Celkově jsou parametry ze světa běžného hi-fi, spíše než z ranku toho základního.