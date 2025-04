Recenze druhé sezóny seriálu Andor. Návrat a rozloučení se Star Wars

První sezóna seriálu Andor dokázala, že v prostředí světa Star Wars lze vyprávět hutné příběhy i bez světelných mečů nebo členů rodu Skywalkerů. Cílila více na dospělé diváky, kteří s původními Star Wars vyrostli, a místo prvoplánové akce se více soustředila na byrokratickou samozřejmost imperiálních struktur a zatím roztříštěné ostrůvky vzdoru ještě nesjednoceného odporu rebelů.

Seriál Andor přímo předchází událostem filmu Roque One, který zase přímo předchází událostem prvních Star Wars, nyní známých jako Epizoda IV: Nová naděje. Původním záměrem bylo v pěti sezónách zmapovat pět let předcházejících Roque One, během kterých se Cassian Andor promění ze zelenáče ve zkušeného a ceněného člena odboje.

Nakonec dlouhá a drahá produkční fáze u první sezóny a dlouhé přípravy na ty další ukázaly, že si asi tvůrci vzali příliš velké sousto a za pět let těch pět plných sezón nedokážou vytvořit. Proto vzniklo alternativní řešení – v rámci jedné sezóny odvyprávět čtyři zbývající roky.

Tři dny každý rok

Struktura druhé sezóny je tak zcela odlišná, ale reálně to příběhu neškodí. Sezónu tvoří čtyři trojdíly pro každý rok. Během těchto tří dílů se vždy odehrají události tří po sobě jdoucích dní. Díky tomu vždy rovnou skočíme do akce a současně tvůrci počítají s inteligencí diváka, který si dokáže vyplnit prázdná místa mezi jednotlivými roky.

Děj během tří dnů vždy freneticky skáče mezi zcela různými prostředími, ve kterých se paralelně odehrávají podstatné události. Díky velmi výrazné stylizaci barev a prostředí se ale nikdy neztrácíte a i jen podle barev záběru hned víte, zda se přesouváme na svatbu, do džungle či do centrály Impéria.



Svatba, dohodnutá na konci první sezóny, otevírá tu druhou

Pokud se něco dalo vytknout prvnímu Andoru, byla to velmi pozvolna dávkovaná akce, kdy divák několik hodin ani netušil, jestli se vůbec dívá na Star Wars. To druhý Andor napravuje a hned v prvních minutách prvního dílu dostanete akci s únosem prototypu imperiální stíhačky. I tam přitom nepřijdete o zajímavé dialogy zobrazující impérium v nezvyklém světle.

Tento třídenní rytmus trochu začne vadit až v samém závěru, kdy se rychle tvůrci snaží napasovat děj na film Roque One a třeba proměna robota K-2SO z chladnokrevného zabijáka v hláškujícího parťáka by si zasloužila asi víc než jen sotva pár záběrů.

Samozřejmá krutost impéria

Napříč celou sezónou se táhne osud jedné docela nevinně působící planety, která má ve svém nitru něco, co impérium nutně potřebuje. Mistrně je tu rozehrána mašinérie impéria, až příliš rezonující s aktuálními událostmi, která pomocí propagandy a tajných služeb zajistí, aby populace na ostatních planetách neprotestovala a naopak uvítala případnou genocidu. A pro Star Wars zcela netradičně má tato planeta vlastní jazyk a kulturu, takže její obyvatelé mluví unikátním jazykem někde mezi holandštinou, vlámštinou či francouzštinou a jejich rozhovory doplňují titulky, dokud plynule nepřepnou do „galaktické“ angličtiny. Tady se dobře ukazuje, že Andor vznikl hlavně v Evropě a ne v Americe.

Kroky impéria ale současně přispějí ke vzniku rebelské aliance, kdy se z roztříštěných izolovaných skupin zmítaných chaosem vytvoří mocná armáda schopná v následných filmech čelit impériu.



Propojení na Roque One zajistí i postavy a herci známí z původního filmu

Zatímco v pomaleji vyprávěné první sezóně dostaly prostor i skvěle napsané a zahrané vedlejší postavy – nelze zapomenout na Andyho Serkise a jeho „One way out“ – v té druhé se děj v podstatě omezuje jen na známé hlavní postavy z první sezóny, ke kterým se přidávají už ty z Roque One. Opět tedy uvidíme Orsona Krennica (Ben Mendelsohn), stavitele Hvězdy smrti, nebo Saw Gerreru (Forest Whitaker) jako toho méně diplomatického rebela.



Také Forest Whitaker reprízuje svou roli z Roque One

Jízda, která končí

Druhou sérii Andoru budete jako fanoušci hltat. Nadšení ale trochu kalí fakt, že je to naposledy, co se s Cassianem Andorem setkáváme a další Star Wars projekty zatím vypadají spíš cílené na mladší diváky. Každý díl si tak musíte pořádně vychutnat a vůbec se nebudu divit, když si po posledním dílu okamžitě pustíte Roque One.

A když jsem to po dvanáctém díle (měl jsem možnost vidět celou sezónu v předstihu) udělal já, příjemně mne překvapilo, jak Roque One zejména na začátku působí proti Andoru jako chudý úsporný film. Kulisy, efekty a zpracování Andoru je prostě na špičkové filmové úrovni. Nikdy nemáte pocit, že se díváte na herce před digitálním nebo zeleným pozadím, nebo že se někde očividně šetřilo.

Od druhého Andoru se hlavně čekalo dospělé vyprávění a perfektní stylizace. To se rozhodně podařilo a budete spokojeni. Vyprávění možná občas působí příliš překotným dojmem a v obří galaxii jsou zrovna náhodou všechny hlavní postavy v jeden čas na jednom místě, ale zase se nenudíte u hluchým míst a jestli si mám vybrat mezi jednou dějově nahuštěnou sezónou nebo čtyřmi předčasně zaříznutými sezónami bez té závěrečné, vždy raději uvítám hotový ucelený děj.

PS: a spoiler to není, ale naštěstí opravdu v seriálu ani náznakem není Darth Vader, jak se snažilo naznačit několik spekulací a podvržených trailerů.

Andor druhá sezóna