Recenze Feliks Audio Elise Mark II. Výborný polský elektronkový sluchátkový Hi-Fi zesilovač

O technických řešeních toho Feliks Audio mnoho nepovídá, ale dozvíte se o frekvenčním rozsahu 10 – 60 000 Hz (+/- 3 dB při 300 ohm zátěži). Výstupní výkon pro sluchátka je pěkných 200 mW, jakkoliv výrobce neříká, které zátěže se to týká. Protože ale i další parametry udává výrobce při 300 ohmech, je dost pravděpodobné, že se to týká i výkonu. Hodnota celkového harmonického zkreslení dosahuje 0,4% (při 300 ohm a 10% výkonu), výrobce říká, že Elise Mark II bez problémů zvládá sluchátka s impedancí od 32 do 600 ohm.

Šasi tohoto zesilovače je minimalistické, ale pěkně pojaté ať už co do materiálů nebo jejich zpracování. Na čtyřech gumových nožkách stojí bytelná kovová konstrukce, typická pro elektronková řešení.

Jak to hraje

Zesilovač jsme poslouchali s Focal Clear nebo krátce i s Meze Elite. K porovnání primárně sloužil RME ADI-2 DAC FS a krátce také Teac NT-503, oboje sloužilo jako zdroj signálu, i když primárně jsme používali Métronome DSC1. Tam byl použit GMG Power Harmonic Hammer 3000P s kabelem Nordost Heimdall 2, jinak filtroval IsoTek EVO3 Genesis One přes kabel ZenSati Authentica.

Parádní byl způsob, jakým Elise Mark II „prodal“ basu v „The Mooche“ Dukea Ellingtona („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2) – každý tón má měkkost prachového peří a vřelou příjemnost roztopeného medu, je to přesně ta charakteristika, kterou asociujeme s přítomností elektronky, ovšem není tady ani stopa po lacinosti a efektnosti mnohých konstrukcí. Je to seriózní, samozřejmě podaný zvuk, bas má strukturu, váhu a laskavou, uvolněnou poddajnost, pod níž se ukrývá poctivá rezerva a autoritativní kontrola. Bas subjektivně v reprodukci maličko dominuje, ale jen velmi jemně.

Elektronkové krásno je právě takové, jaké si člověk většinou představuje, také ve středním pásmu – vokály pětice King’s Singers v Morleyho „Now is the month of maying“ („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2) byly na jednu stranu zřetelně vřelejší a měkčí, ale také velké a dýchající. Podání je krásné, je tu spousta vzdušnosti a přes dotek laskavé lehkosti je srozumitelnost velmi přirozená, jednotlivé vokály mají svůj charakter a jsou excelentně přirozené, samozřejmé.

Rázné výšky v „Blowin‘ Free“ od Wishbone Ash z desky „Argus“ (1991 | MCA | MCAD 10234) zněly taktéž konkrétně, ale nijak zásadně pronikavé – řízný, někdy až lehce jedovatý kov je zklidněný elektronkovou jemností, ačkoliv je to jen letmý dotek, žádné pocitové zabarvení. Objem je dobrý, nejvyšší část spektra není ani příliš velká, ale ani není jejich energie utlačovaná. Detaily jsou zcela adekvátní cenové třídě, přitom ale podané tak uvolněně a moc pěkně.

Překvapující byla síla, důraz a až explozivní dynamika v kombinaci s masou těla nástrojů v „Suite for keyboard Vol. 2, No. 4 in D minor, HWV 437: Variation No. 2“ od Jacques Loussier Trio („Baroque Favorites“ | 2001 | Telarc | 0089408351624). Je to parádní pocit mocnosti, Elise Mark II se umí nadechnou opravdu hodně zhluboka, ale není to jen obrovské, ale také kontrolované, pružné a cítíte, že tady nejde o efekt, ale o již opravdu precizní a sebevědomou kontrolu, která rozhodně až přesahuje očekávání dané kategorie. Hudba je velká a hustá, je pevná, ale zároveň je velmi pružná.

Zvuk s vlastním stylem a převládajícím pocitem bohatosti a vřelosti by leckde mohl znamenat omezenou čitelnost detailů, ale tady ne – v Rossiniho „Finaletto: Di si felice innesto“ z „Il barbiere di Siviglia“ (Neville Marriner / Academy of St. Martin in the Fields | 1995 | Philips | 446 448 2) bylo rozlišení vlastně nenápadné, možná byl v reprodukci i takový celkově hladký pocit, ale čistota byla vysloveně výtečná a orchestr velmi přehledný, přitom naprosto přirozený, bez explicitní techničnosti. Rozlišení Elise Mark II je výtečné, už na hranici opravdového high-endového světa a uslyšíte to, co do zesilovače pošlete.

Poctivě srovnaná a velmi nenásilně a přitom konkrétně zazněla Mussorgského „Noc na Lysé Hoře“ v podání Moscow Radio & TV Symphony Orchestra („Classical Sampler“ | 1987 | MFSL | UDCD 502). Zvuk není vysloveně obrovský, ale je vzdušný a organizovaný s vysloveně skvělou lokalizací zvuků. Dokonce ze všech zkoušených zesilovačů zdaleka nejvýrazněji vytáhl projekci prostoru „z uší“ do prostoru kolem hlavy. Elise Mark II má „prostorný“ zvuk.

Hodně o charakteru Elise Mark II vypověděla Gibbova „Christmas Day“ („Titanic Requiem“ | 2012 | Rhino | 2564661065) – technicky nikoliv perfektní (přesto dobrá nahrávka) byla přímo úžasně muzikální, zvuk luxusně příjemný, táhlý, ale přitom velmi konkrétní, velmi skutečný. Jako kdyby mezi vámi a nahrávkou zmizela technická bariéra, hudba plyne, zároveň hezká ve svém obsahu, ale někdy trochu limitovaná svým technickým obalem, což zesilovač od Feliks Audio ukáže, aniž by vám to ale omlátil o ušní bubínky.

Je úžasné, jak přirozeně byla skladba poskládaná – slyšíte jednotlivé vokály v pozadí (a to jsou v drtivé většině případů jen temným „jednohlasem“), neuniká žádný nástroj, detailů je mnoho a zároveň jsou to všechno jen stavební prvky celistvého hudebního obrazu.

Verdikt

Ke kouzlu elektronek utíkají mnozí, kteří už jsou znuděni prakticky dokonalou technikou úrovní leckterých aktuálních audio přístrojů. Ty dokonale věrně rozkreslí nahrávku, ale při vší vysoké věrnosti, která kdysi byla těžko dosažitelným svatým grálem hi-fi, jim právě kvůli této vysoké věrnosti i u průměrných záznamů chybí tak trochu hudební duše.

Elektronky někdy tuto technicistnost jen (trochu lacině) zastřou, ale jsou případy, kdy jsou cestou k umnému zkombinovaná obou pohledů – jako u Feliks Audio Elise Mark II, jednoho z nejlepších sluchátkových zesilovačů, s kterým jsme kdy měli tu čest. Je to puristicky pojatý, jednoúčelový stroj, byť reálně má jedinou slabinu a to nemožnost použití výstupu jako regulovaného (byť třeba volitelně).

Elise Mark II je dospělý, vyzrálý elektronkový sluchátkový zesilovač, který je čistá radost poslouchat, který kombinuje čistotu a hmatatelnost reprodukce s nebývalou porcí muzikálnosti a který je opravdovým etalonem toho, jak zábavný může být svět sluchátkového poslechu v kategorii klidně i stotisícové. Pokud chcete ochutnat opravdu dobré elektronky, tak tady…

Feliks Audio Elise Mark II

Cena: 42 000 Kč

Technická specifikace

Vstupní impedance: 100 k ohm

Frekvenční odezva: 10 Hz – 60 Khz +/- 3 dB (300 ohm)

Výstupní výkon: 200mW

Úroveň zisku: 20dB

THD: 0.4 % (300 ohm, 20 mW)

Optimální impedance sluchátek: 32 – 600 ohm

Sluchátkový výstup: Jack 6.3mm

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice