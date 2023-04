Plusy Affleckova režie, jeho herecká souhra s Mattem Damonem Minusy Byznys je tu až příliš glorifikován 8 /10 Hodnocení

Jejich první společná práce na scénáři k filmu Dobrý Will Hunting jim vynesla Oscara. Před dvěma lety si ji zopakovali u historického dramatu Poslední souboj. A pár měsíců na to oznámili, že připravují snímek o událostech, které vedly k představení basketbalové obuvi Air Jordan a kontraktu firmy Nike s tehdy začínající hvězdou NBA Michaelem Jordanem.

Svižná konverzačka

Kamarádi z Bostonu Ben Affleck a Matt Damon se na vzniku tohoto projektu podíleli nejen při tvorbě scénáře a jako producenti v rámci jejich nově založené produkční společnosti Artists Equity, ale samozřejmě i herecky. A je to právě jejich vzájemná chemie, která dodává hereckým partům postav, které ztvárňují, dynamický, emotivní a přitom uvolněný a neokázalý ráz.

Jejich slovní výměny patří k tomu nejzábavnějšímu v něm a stávají se jeho hnacím motorem. To je dáno i tím, jaké pozice v něm zastávají. Ben Affleck jako režisér filmu si ponechal úlohu spoluzakladatele firmy Nike a jejího generálního ředitele Phila Knighta, svému parťákovi pak svěřil hlavní part nekonvenčního manažéra a vizionáře Sonnyho Vaccaroa, který Jordana nakonec k firmě Nike zlanařil.

Spolu s debutujícím scenáristou Alexem Converym uchystali konverzačku ve stylu Aarona Sorkina (Sociální síť, Moneyball), kterou se jim podařilo vybavit důvtipnými dialogy, v nichž se zračí znalost kontextu, do něhož je vyprávění zasazeno. To znamená jak sportovních, tak korporátních dobových reálií roku 1984.

Člověk neznalý prostředí amerického basketbalu nebo situace formy Nike v konkurenčním prostředí značek Adidas nebo Converse, se v nich ale neztrácí. Vyprávění nezabíhá do zbytečných odboček a v takřka dvouhodinové stopáži svižně směřuje ke svému cíli.

Obchodní variace amerického snu

Napomáhá tomu jak dobový soundtrack, tak hned úvodní střihovou montáží navozená osmdesátková atmosféra s jejími fenomény z oblasti popkultury, veřejného života, módy, spotřebního zboží a pochopitelně sportu.

Ben Affleck tu po kriminálních dramatech Sbohem, baby a Město, oscarovém Argu a dramaturgicky nedotaženém gangsterském opusu Pod rouškou noci opětovně dokazuje, že je velmi šikovný režisér, který i ze zdánlivě neatraktivní látky dovede vykřesat maximum.

Díky němu nešustí papírem, ale humorem, shazujícím korporátní prostředí, feel-good atmosférou a i jistou dávkou napětí, které se odvíjí například od šibeničního termínu výroby prototypu obuvi, jež ponese Jordanovo jméno.

Z výše uvedeného je patrné, že tu nepůjde o drama sportovní, ale korporátní, využívající ale vyprávěcích schémat těch sportovních o cestě nahoru zdánlivých outsiderů, překonávajících nepříznivé podmínky. Za sportovce si jen dosaďte obchodníky, manažery, marketéry a designéry, kteří se podobně jako oni nebojí riskovat a věří své intuici.

Je to obchodní variace amerického snu, prezentovaná jako souboj Davida s Goliášem, kde v konkurenci Adidasu a conversek je Nike tím třetím vzadu, který nakonec přemůže své mocnější konkurenty. Nápaditostí, urputností a zápalem pro věc.

Byznys jako místo pro kreativní řešení

Zatímco pro Michaela Jordana a jeho rodinu jde jenom o obchod, u něhož záleží, kdo jim nabídne lepší podmínky, pro zaměstnance společnosti Nike, kteří se na něm podílejí, jde o budoucnost a prestiž této značky a s tím související jejich uplatnění v této firmě.

Film se tak možná ještě více než reklamou na konkrétní značku a její úspěšný produkt stává oslavou kapitalismu s jeho schopností přinášet užitek více stranám, zainteresovaným na obchodním jednání. Snaha prodat více bot a pozvednout basketbalovou divizi této korporace se tu pojí s podporou mladého talentovaného sportovce, který si na ní vydobyde mnohem výhodnější podmínky za propojení svého jména s ní. Tedy nejen fixní sumu, ale i procenta z prodeje těchto výrobků. Což změní pravidla v tomto odvětví.

Byznys je tu ukázán jako vášeň, skoro poslání, něco, co ponouká aktéry, kteří ho chtějí uskutečnit, ke kreativním řešením. I díky nim se Benu Affleckovi z námětu o obchodní transakci podařilo uskutečnit divácky atraktivní a zábavnou podívanou, stojící na interakci postav, do ní zapojených.

Důležité na procesu jejího uskutečnění je to, co Phil Knight vztahuje v paralele i ke smyslu běhání. „Spousta lidí si myslí, že pointou běhání je doběhnout do cíle. Ve skutečnosti je ale cílem samotný běh.“ Zkrátka, že i cesta může být cíl.

Michael Jordan jako osoba v pozadí

Film se zaměřuje na ty, kteří obchodní transakci se sportovní obuví Air Jordan přiblížili k cíli a ušli s ní danou cestu k jeho naplnění. Vedle Sonnyho a Phila jsou to šéf marketingu Rob Strasser (Jason Bateman), designér Peter Moore (Matthew Maher) a obchodník Howard White (Chris Tucker).

Jordanova výbušného agenta hraje Chris Messina, ale mnohem důležitější roli v celém kontraktu má jeho matka Deloris. Ztvárňuje jí Viola Davis, kterou Affleckovi doporučil Michael Jordan. Právě ona svým asertivním jednáním zajistí svému synovi podmínky smlouvy, založené na respektu k osobnosti hráče.

Samotný Michael Jordan tu vystupuje jako osoba v pozadí. Ta, kolem níž se vše točí, ale ona sama není hybatelem děje. Má zde tak podobnou úlohu jako Harvey Weinstein v novinářském dramatu Když promluvila. Toto řešení bylo zvoleno prý proto, aby se diváci nesoustředili na to, kdo ho ztvárňuje a srovnávali ho s originálem, ale zajímali se o další rozměr sportovních kariér, který je s nimi provázaný a to ten obchodní nebo marketingový.

Tvůrčí tým kolem Bena Afflecka připomíná osoby, stojící za kontraktem, který vstoupil do dějin sportovního marketingu a činí tak svižnou a obsahově výživnou formou, postavenou na znalosti reálií, jimiž nás ale nepřehlcuje. Obchodní jednání díky jeho aktérům proměnil v živoucí, zábavný organismus, nesoucí poselství o naplnění amerického snu a víry ve schopnosti jedince.

