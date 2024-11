Recenze filmu Anora. Striptérka jako moderní Popelka? Skvělá komedie mixuje erotiku a tragickou romanci

Má snaživá a životem omlácená mladá žena Anora vůbec šanci na štěstí, neřkuli pohádkový osud? Na to hledá odpověď vtahující kombinace jízlivé komedie a osudové tragédie, která si na letošním festivalu v Cannes vysloužila natolik nadšené ovace, až jí to přihrálo i Zlatou palmu. Festivalový hit se nyní dostává i do našich kin.