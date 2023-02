Recenze filmu Ant-Man a Wasp: Quantumania. Představení nového klíčového záporáka a pomrkávání na Star Wars

Plusy Nový záporák Kang, rodinná linie Minusy Roztodivný svět kvantové říše vypadá jako umělá digitální kulisa 5 /10 Hodnocení

Čtvrtá fáze MCU po Thanosově řádění sloužila jako překlenovací a poměrně dost tápala, kterým směrem se vydat. Pozitivně v ní byly přijaty tituly Shang-Chi a legenda o deseti prstenech a Black Panther: Wakanda nechť žije, ty ostatní spíše rozpačitě.

Nejvýpravnější z dosavadní trilogie

Uvozovací snímek páté fáze a celkově jedenatřicátý v pořadí měl tento dojem napravit, představit dalšího klíčového záporáka celého propojeného universa a spolu s ním i kvantovou říši, kterou si uzurpuje. Už čtvrtá fáze pracovala s konceptem multiversa, neboli paralelních vesmírů, pátá na ní v tomto navazuje, takže je zřejmé, že se bude měnit i dosavadní, spíše pozemský ráz dobrodružství mravenčího muže.

Z dosavadní trilogie, tvořené jedničkou a dvojkou Ant-Man a Wasp, je nový film ten nejvýpravnější, nabízející výlet do nového světa. Současně si ale uchovává rodinný charakter těch předchozích dvou. Kdyby se dal nějak jednoduše charakterizovat, tak jak kříženec MCU a Star Wars.

Rodina Scotta Langa (Paul Rudd), do níž kromě jeho osmnáctileté dcery Cassie (Kathryn Newton), patří i jeho partnerka Hope van Dyne (Evangeline Lilly) a její rodiče, vědci Hank (Michael Douglas) a Janet (Michelle Pfeiffer), se totiž nedopatřením ocitá v kvantové říši, kterou tak dobře zná právě Janet.

Byla v ní polapena třicet let a důvěrně zná její tajemství. O nichž ale neřekla, stejně jako o své roli v ní, svým nejbližším. Teď jí vládne multidimenzionální dobyvatel Kang (Jonathan Majors), který je současně jejím vězněm. Na Scottovi a jeho rodině pak při střetu s ním leží odpovědnost, aby se mu z ní nepodařilo uniknout na Zemi. Protože to by mohlo být se světem zle.

Sterilní počítačová animace

Při vtažení do kvantové říše se rodina rozdělí. Scott je se svou dcerou, Hope se svými rodiči, takže musí najít cestu k sobě, ochránit unesenou Cassie i vydobýt svobodu pro roztodivné obyvatele této říše. Jejich tvar a podoba v sobě zahrnuje kombinaci prvků, známých z fauny i flóry. Objevuje se tu muž, co má na hlavě brokolici, rosolovitý panáček, koně s hlemýždími tykadly, různé chapadlovité obludy.

Tvůrci si s jejich designem vyhráli, stejně jako s architekturou budov v kvantové říši. Množství tvorů a ras, které tvoří odboj proti Kangovi, tu žije vedle sebe jako ve Star Wars, problém je, že se scenáristovi Jeffu Lovenessovi nepovedlo tuto říši oživit jinak než na úrovni atrakcí a bizarních kulis.

Žijí zde i lidské postavy, jako je válečnice Jentorra, bývalý spojenec Janet Krylar (Bill Murray), který tu představuje variaci na Landa Calrissiana z Impérium vrací úder, nebo kyborg s obludně velkou hlavou a malým tělíčkem M.O.D.O.K., který už se v jiné podobě objevil v prvním Ant-Manovi.

Trikařům dalo určitě hodně práce vytvořit tento rozličný fikční svět, který ale na plátně vypadá jako umělá digitální kulisa. Lidské postavy se před zeleným pozadím pohybují jak v odhmotněném světě, s nímž ztrácí fyzický dotyk.

Sterilní ráz počítačové animace ubližuje tomuto marvelovskému pokukování po světech Star Wars nebo Duny. Akce je poměrně dost, je v ní využito, jako v předchozích filmech, zmenšování a zvětšování, ale nenabízí nějaký výraznější zapamatovatelný moment.

Nástupce Thanose

Hlavním trumfem trojky se tak stává samotný záporák Kang Dobyvatel. Potkat jste se s ním mohli už na konci seriálového Lokiho, kde avizoval, že existují jeho mnohem horší alternativní verze. S jednou z těch nejhorších máme co dočinění právě v kvantové říši. K vzestupu v ní mu nevědomky pomohla Janet a on teď hledá způsob, jak se dostat z tohoto exilu.

Jde o záporáka charismatického, inteligentního, nemilosrdného, děsivého, nejednoznačného ve svých záměrech. Marvelovští jej evidentně chtějí ustanovit jako nového Thanose, proti němuž se budou muset v budoucnu opět spojit Avengers.

O jeho motivacích zatím mnoho nevíme, postavy nám jen naznačují, jak velkou hrozbou může být. Tady třetí Ant-Man ukazuje, jak funguje marvelovské universum. Jako díl skládačky z filmů a seriálů, jehož potenciál bude vytěžen v budoucnu.

Osudovost se bije se zábavností

Dobře režisér Peyton Reed pracuje i s rodinnou linkou a to jak na ose Scott a jeho dcera Cassie, tak Hope a její rodiče. S tou první mu to jde lépe, když se snaží za pomocí humorného špičkování zacelit rány, způsobené vzájemným odloučením. Větší prostor dostává vzhledem k povaze rozehraného konfliktu Michelle Pfeiffer jako Janet, naopak méně ho má oproti předešlým dílům Hope.

Dvě potitulkové scény naznačují možnosti vývoje série, spojené s postavou Kanga. Ta vnáší do třetího filmu s Ant-Manem osudovější ráz, než měly ty předchozí. Tento temnější, vážný tón se trochu bije se zábavným charakterem rodinného dobrodružství, které by měli jeho účastníci přežít bez úhony. Kang tak evidentně nevyužívá své možnosti, aby tomu tak mohlo být.

Představení roztodivné kvantové říše zas trpí umělostí svého digitálního vzhledu, díky němuž Quantumania vypadá jako béčkové sci-fi, natočené za blockbusterový rozpočet. Vstupní film páté fáze MCU tak zatím nepřekonává problémy, spjaté s tou čtvrtou.

Ant-Man a Wasp: Quantumania