Recenze filmu Aquaman a ztracené království. Pestrobarevné loučení s jednou érou, utkané z až příliš povědomých motivů

Plusy Tempo vyprávění

Solidní akční scény i triky

Design vodních příšerek Minusy Rezignace na vypravěčskou originalitu

Postprodukční zásahy 5 /10 Hodnocení

Před deseti lety Mužem z oceli komiksové universum DCEU začalo, nyní se pokračováním Aquamana uzavírá. Celkově přineslo patnáct filmů, jen letos přibyli čtyři. Shazam! Hněv bohů, Flash, Blue Beetle a právě druhý Aquaman, který měl do kin původně dorazit už v prosinci loňského roku.

Postprodukční úpravy

Za zdržením jeho premiéry stály změny ve vedení DC. James Gunn s Peterem Safranem chystají restart celého universa pod názvem DCU a je otázka, kteří z původních superhrdinů v něm dostanou znovu šanci. Zdá se že Aquaman to nebude.

Testovací projekce dle různých zpráv nedopadly zrovna dobře a tak v postprodukci došlo k přestříhávání natočeného materiálu, dodatečným dotáčkám i scenáristickým úpravám. Dalším faktorem byl soud Amber Heard s Johnnym Deppem, který herečka prohrála a v jehož důsledku byla její role Mery studiem upozaděna. Až tak, že to ve filmu vypadá, že Arthur Curry (Jason Mamoa) je vlastně otec samoživitel.

Všechny tyto záležitosti se na výsledné podobě Aquamana podepsaly. Návaznost scén občas drhne nebo je naopak překotná, přičemž se nemůžete zbavit dojmu, že některé důležité scény tu chybí nebo byly zkráceny. Zničehonic se tu objevují vedlejší postavy, vyhrocené situace řeší časté zásahy deus ex machina.

Scénář Davida Leslieho Johnson-McGoldricka, který měl na starosti i jedničku, působí díky tomu roztříštěným, torzovitým dojmem, který se snaží napravit použití montáží a voiceoverů. Dějově pokračování navazuje tam, kde minule vyprávění o podmořských královstvích skončilo a operuje i se stejným záporákem jako úvodní film.

Povědomé inspirace

Tím je černošský pirát David Kane alias Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), který se chce stále Arthurovi pomstít za smrt svého otce. Za pomocí mořského biologa Stephena Shina (Randall Park) se věnuje hledání atlantských artefaktů, z nichž jeden z nich, černý trojzubec, mu dává mnohem větší sílu než minule. Promlouvá skrze něj duch vládce onoho v názvu filmu zmíněného ztraceného království, který mu slibuje, že mu dá moc k zničení Artuše.

K naplnění svých záměrů používá David zdroj energie, který způsobuje globální oteplování. Aby ho Arthur zastavil, musí se spojit se svým uvězněným bratrem Ormem (Patrick Wilson). Jen tak ochrání nejen podvodní říši, ale i svět před nevratnou zkázou.

Z dějového nástinu je patrné, že si tvůrci půjčují motivy z jiných úspěšných sérií. Vztah Arthura a Orma připomíná Thora a Lokiho nebo Doma a Jakoba ze série Rychle a zběsile. Zkrátka záporák z předchozího dílu dostává možnost nápravy tím, že spojí se svým bratrem. Tyto soap operové zvraty potvrdí sílu rodinných pout, i když jsou často v rozporu s tím, jak byla postava padoucha původně představena.

Návštěva podvodního města upomene na obdobnou sekvenci ze Strážců Galaxie, energie orichalkum na vibranium z Wakandy nebo unobtanium, těžené na Pandoře. Obyvatelé vodního světa připomínají hororové výjevy z děl H. P. Lovecrafta, stejně jako postavičky ze Star Wars, vládce ztraceného království Saurona a tak bychom mohli pokračovat.

Těch vlivů a inspirací je zde mnoho, od Pána prstenů, přes Piráty z Karibiku, Indiana Jonese, brakové sci-fi z osmdesátých let až po Matrix. Potvrzuje to jen, jak blockbustery rády naplňují vyzkoušené šablony. Design vodních příšer i lodí je zdařilý a ten více jak dvousetmilionový rozpočet je na nich vidět.

Nepolevující tempo

James Wan, který režíroval i jedničku, si je vědom, že netočí nic originálního a tak se snaží smysly diváka atakovat stále novými atrakcemi. Pohyb mezi nimi připomíná videoherní zdolávání jednotlivých levelů, jež zastupují jednotlivá prostředí vodní i na souši jako je poušť, tropický ostrov nebo ledový oceán.

Počítačová umělost je z nich cítit, ale digitální triky mají vesměs lepší úroveň než v posledních filmech konkurenčního Marvelu. James Wan je šikovný řemeslník a pohlídal si, aby vizuální stránka a akční scény byly lákadlem tohoto rozloučení s DCEU.

Dvouhodinové stopáži se daří přecházením z akce do akce držet neutuchající tempo vyprávění. Při střetech s podvodními monstry režisér oprašuje své hororové kořeny, když se pokouší o humor, dopadá to trochu hůř. Nápad s tím, že pán vod není mocen usměrnit proud moči miminka, který mu stříká do obličeje, je pro jistotu zopakován hned třikrát, jinak se sází na buddy parťáckou chemii mezi Mamoou a Wilsonem.

Jason Mamoa jako Arthur Curry se hledá jako otec, bratr i vládce Atlantidy, který má zejména k poslední roli stále velmi distancovaný postoj. A to v značně schematickém a z různých inspiračních zdrojů splácaném žánrovém mixu akční fantasy, rodinné komedie ve stylu Tři muži a nemluvně, buddy movie o bratrech, kteří k sobě složitě hledají cestu a příběhu pomsty. A to celé zabalené do ekologického kabátku, blízkého představiteli hlavní role, upozorňujícího na klimatické změny, stav oceánů i celé planety.

Nové, restartované universum se za rok a půl ohlásí opět Supermanem, tečku za tím starým obstarává pouťově pestrobarevný blockbuster, který se může pochlubit nepolevujícím tempem, solidními akčními scénami i triky, designem podvodních příšerek a chytlavým soundtrackem.

Je ale utkaný ze zápletek a prvků, které už jsme viděli mnohokrát jinde. Rezignace na vypravěčskou originalitu, v kombinaci s postprodukčními zásahy, způsobuje, že to loučení s jednou érou není nijak bolestné a vlastně ani moc zapamatovatelné.

Aquaman a ztracené království