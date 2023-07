Recenze filmu Asteroid City. Wes Anderson zkoumá vztah autora a jeho díla 

Plusy Melancholický, zasmušilý tón, korespondující s existenciálním charakterem vyprávění. Minusy Narativní struktura tlumí emotivní napojení na postavy 6 /10 Hodnocení

Wes Anderson (Taková zvláštní rodinka, Grandhotel Budapešť, Psí ostrov) je jedním z největších stylistů světové kinematografie. Jeho nezaměnitelný režijní rukopis s pastelovými barvami, středovou symetrickou kompozicí, spojenou s frontálním snímáním postav a pečlivě rozvrženou mizanscénou, v níž každá rekvizita v prvním i druhém plánu plní svůj účel, byl před lety veleben pro svou originalitu, dnes ho mnozí označují za vyčpělou manýru.

Vztah umělce a jeho díla

U jeho novinky, jíž ve světové premiéře představil v hlavní soutěži letošního festivalu v Cannes, dochází k jeho drobné inovaci především v tom, jak ho variuje s ohledem na žánr a strukturu vyprávění, stejně jako na dobové zasazení a celkový tón filmu.

Ten je melancholický, zasmušilý, korespondující s existenciálním charakterem vyprávění. Objevují se tu témata generačního střetu předčasně vyspělých dětí s jejich tápajícími rodiči, úmrtí v rodině, truchlení a vyrovnání se se smrtí i pocitů prázdnoty a nemožnosti pochopit realitu nebo v ní najít nějaký smysl.

Vše je umocněno tím, že prezentovaný příběh (barevný a širokoúhlý), který není nijak složitý, je ve skutečnosti součástí televizního zpracování (černobílého a ve čtvercovém formátu) stejnojmenné divadelní hry, s pohledy do zákulisí jejího vzniku. Něco jako když na ČT Art běží záznam představení divadelní hry, prokládaný v pauzách vstupy moderátora, osvětlujícími okolnosti jejího vzniku.

Záběr příběhu, odehrávajícího se v roce 1955 v pouštním městečku Asteroid City, je tak rozšířen o úvahy o vztahu autora k jeho dílu, herce a role, již ztvárňuje, odrazu života v uměleckém kusu a bezprostředního prožívání v něčem, co se ho snaží pochopit a interpretovat. Zkrátka reality a fikce.

Tři roviny matrjoškové kompozice

Postupně se ukazuje, že vyšperkovaný a groteskně hravý fiktivní svět, který je retro futuristickou verzí dobového kontextu půle padesátých let, je odrazem mnohem horečnatějšího světa jeho tvůrců, u nichž je možná důležitější pátrat po jejích motivacích než u samotných postav, které stvořili.

Oněmi demiurgy jsou tu postavy dramatika a autora divadelní hry Asteroid City (Edward Norton) a režiséra (Adrien Brody), jemuž s vedením herců pomáhá uznávaný učitel herectví (Willem Dafoe). Průvodce pořadu o vzniku této divadelní hry hraje Bryan Cranston. Postavy ze samotné hry tu vystupují i v identitách jejich hereckých představitelů.

Rámcové vyprávění, jehož součástí jsou tři roviny, které na sebe vzájemně reagují, například při rozebírání motivací postav, je zajímavý inscenační nápad, který ale trochu brzdí emotivní napojení na postavy v té základní, barevné vrstvě. V té druhé sledujeme vznik divadelní hry, jejíž děj je inscenován právě v ní a ta třetí ve formě televizního pořadu pojednává o pozadí vzniku této hry.

Ukazuje se přitom, že melancholie a úzkost postav hry je jen odrazem toho, co prožívali tvůrci při jejím napsání i realizaci. Hra jim umožnila udržet si distanc od reality a konfrontace s ní, podobně jako v dalších jejích vrstvách v rámci tohoto víceúrovňového rámování.

Karanténa

Anderson se ptá, do jaké míry je umění schopno přinášet reflexi života a napojit se na vnímání jedince. V případě jeho nového filmu se mu tento subtilní ponor moc nedaří z důvodu nejen oné matrjoškové narativní struktury, ale i toho, jak se rozšiřuje záběr postav, s nimiž operuje. Ty jsou spojené v jeho filmech nějakým místem, hotelem, skautským táborem jako v Až vyjde měsíc nebo v tomto případě pouštním městečkem.

Do něj přijíždí čerstvě ovdovělý válečný fotograf Augie (Jason Schwartzman) s třemi dcerkami a geniálním synem Woodrowem, který se jede účastnit vyhlášení školní soutěže v oboru zkoumání vesmíru. Nápady studentů tu budou oceněny, jeden z nich pak získá stipendijní pobyt.

Do jejich setkání ale zasáhne UFO a mimozemšťan tu před zraky všech ukradne meteorit, podle nějž je městečko pojmenováno. Vláda v důsledku toho uzavře městečko do karantény, v níž budou zkoumány dopady mimozemské civilizace na zúčastněné. Karanténa tak umožní blíže se poznat nejen dospělým, ale i jejich potomkům.

Augie se v ní sbližuje s podobně zádumčivou filmovou hvězdou Midge (Scarlett Johansson), jeho syn s její nadanou dcerou Dinah. Jsou tu přítomné i další postavy, jako Augieho tchán (Tom Hanks), vědkyně (Tilda Swinton), pětihvězdičkový generál (Jeffrey Wright), učitelka se školní exkurzí nebo countryová kapela, mezi nimiž na různých úrovních probíhá vzájemná interakce.

Estetika béčkových sci-fi

To vše na pozadí nedaleko konaných testů účinnosti jaderných zbraní a atmosféry padesátých let, do níž se studenoválečnické jaderné harašení, stejně jako fenomén UFO, hodně otiskly. Wes Anderson toho využil k připomínce béčkových sci-fi seriálů oné doby a posunu filmu k mixu sci-fi, westernu a psychologického dramatu nebo melodramatu.

Odpovídá tomu i aranžmá prostoru, jak vystřižené z filmové a televizní produkce nebo brakových magazínů tohoto období. Jeho součástí jsou i malované dekorace, které podtrhují umělost takto vytvořeného fikčního světa.

Wes Anderson do něj zasazuje své melancholické postavy, k jejichž nitru se mu ale nedaří pod nánosem výrazné stylizace a zvoleného narativního způsobu vyprávění proniknout. Tento způsob prolínání fikčních světů mu ale dobře slouží ke zkoumání vztahu autora a jeho díla a sebereflexivního komentáře k procesu jeho vzniku.

