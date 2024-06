Recenze filmu Až na konec světa. Western Viggo Mortensena kombinuje romantiku a nelítostný svět plný násilí

Viggo Mortensen už nám coby herec nemá co dokazovat. Svým čichem na role a řadou výtečně zahraných postav dávno prokázal, že není pouze Aragornem z Pána prstenů. V poslední době se proto snaží stát i stejně dobrým režisérem. Potvrdil to ale i v Karlových Varech, kde osobně představil svůj nový western Až na konec světa (The Dead Don't Hurt)?