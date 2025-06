Recenze filmu Balerína. Spin-off Johna Wicka zachraňuje svižná, brutální akce. Zbytek je jen výplň

John Wick je franšíza, která tady s námi zůstane asi ještě dlouho i po zdánlivé smrti hlavního hrdiny. První díl způsobil před dekádou menší renesanci žánru, jeho následovníci předváděli akční opulentnost v té nejlepší formě a zkoušeli, kam až mohou po stránkách choreografie a krvavých eskapád zajít. Nyní tu máme první celovečerní spin-off Balerína (From the World of John Wick: Ballerina), v němž přebírá akční otěže Ana de Armas. Podařilo se jí úspěšně navázat na jejího populárního kolegu?

Wickovský spin-off neměl během produkce na růžích ustláno a do kin vstupuje coby hodně nevyzpytatelný projekt, od něhož někteří už hit ani nečekají. Natáčení se ostatně v Praze uskutečnilo už před necelými třemi roky, studio ovšem nebylo z výsledku příliš nadšeno, a tak hlava akční franšízy Chad Stahelski vyrazila udělat výrazné přetáčky, které se týkaly zejména akčních scén a dosavadní režisér Len Wiseman se jich neúčastnil.

Tvůrci tyto informace sice poté usměrňovali, zprávy o zásadních změnách ve filmu se však umlčet nepodařilo. Původní premiéra byla o rok odložena a ani nyní si studio neví s propagací zrovna rady. Před pár týdny se v zahraničí řešila kauza, kdy Lionsgate žádalo novináře, aby nevydávali negativní recenze. Akčních klipů ze snímku pak na YouTube vyšlo tolik, že měl divák pocit, že už viděl celý film. Jak se akčňák s těmito nepěkně rozdanými kartami nakonec vypořádal?

Nuže, zase taková katastrofa, která by dělala značce ostudu, se tu opravdu nekoná. Příběh tentokrát sleduje mladou nájemnou vražedkyni Eve Macarro, která pracuje pro klan ruských Romů a s pistolí jí to jde mnohem lépe než v baletních střevíčcích. I když je na první pohled spokojená ve své „rodině,“ stále ji pohání hněv a vzpomínky na minulost. V dětství jí totiž tajemná sekta před jejíma očima zabila otce a ona se nikdy nevzdala touhy po pomstě. Ta nyní může být konečně ukojena, jelikož se nelítostnému a nebezpečnému klanu, s nímž nechtějí ostatní zabijácké organizace mít nic společného, dostala na stopu. To se však nelíbí ani ruským Romům, jelikož svým konáním může Eve přerušit staletí trvající příměří.

Kvůli příběhu na Balerínu nechoďte...

Ano, zápletka opět není z komplikovanějších a nejchytřejších, to by ovšem bylo značce, která se zpočátku točila okolo pomsty za zabití psa, dost nefér vyčítat. Problém je, že se tu s dějem tentokrát pracuje podstatně více než v předešlých případech, o to víc vyniknou jeho nedostatky v čele s prázdnými a často hloupými dialogy či nefunkčními zvraty připomínající telenovelu.

Ve Wickovi přímočarý a totálně jednoduchý děj fungoval díky organickému napojení na propracované akční scény, mytologii světa a v neposlední řadě zejména díky nadhledu. Právě poslední část však Baleríně citelně chybí. Wiseman (pokud ho stále můžeme počítat za hlavního režiséra) se po Underworldech či novém Total Recall znovu ukazuje jako rutinní vypravěč, co sice umí servírovat hezké obrázky a akční scény, ale s dějem či postavami pracovat moc neumí.

Naštěstí to ale on a Stahelski kompenzují svižným tempem a zejména akční stránkou, na níž si tvůrci dali logicky zase nejvíce záležet. Na Stahelskiho nejopulentnější sekvence z Wicka, v nichž i kamera často dělala neskutečné věci a vše bylo vizuálně a choreograficky vyšperkované, se sice Balerína nechytá, i přesto se budou mít příznivci žánru u čeho bavit. Akce je to naštěstí opravdu hodně a brutalitou se tu nešetří. Ana de Armas působí v těchto pasážích uvěřitelně a spolu s tvůrci se utrhla ze řetězu.

...akce si ale užijete dost

Hlavní hrdinka si nevystačí pouze s rukama a bouchačkami, ale kosí lidi i plamenometem, bruslemi či granáty v ústech. Akce je správně brutální, nápaditá, odehrává se v hezky rozdílných prostředích a vždy přijde s nějakým hezkým ozvláštněním. Choreografie sice nedosahuje kvalit Johna Wicka, fyzika či logika si tu opět vzala dovolenou a ke konci už by i tyto pasáže chtělo trochu prostříhat, i přesto se tu bude fanoušek žánru příjemně bavit.

Je proto škoda, že zatímco hlavní hvězdě to během akce šlape, ve zbytku scén nedokáže svou hrdinku patřičně prodat. Armas nezvládá pořádně ukázat vnitřní hněv a stále zmiňovanou naštvanost své postavy, a i přesto, že má být o poznání lidštějším zabijákem, příliš sympatická a výrazná její postava není. Ani toho charismatu hlavní hvězda dvakrát nepobrala, i když se to v akčních scénách snaží divákovi vynahradit, seč může. Pořád však dopadla lépe než Keanu Reeves, jenž si sem evidentně jen znuděně přišel pro výplatu a jeho cameo nedává z hlediska mytologie a posloupnosti příběhu moc smysl.

Balerína tedy za hlavní sérií zaostává, trpí evidentním přestříháváním, logickými lapsy a hlavní hrdinka zkrátka není tolik výrazná. Jenže akční matadoři série se znovu pochlapili a naservírovali solidní akční hody se slušným tempem a zase jednou vtipně využitou Prahou, v níž se vchodem z Náplavky dostanete do hotelu zabijáků a na Starém městě vás v obchodě s loveckými potřebami čeká překvapení. Zda to bude stačit na rozjetí další akční série, je teď riskantní předpovědět, na neurážející žánrovku je to však dostačující.

Hodnocení Balerína sice vypráví poměrně nudný a scenáristicky nezvládnutý příběh, v němž se chvílemi trápí i Ana de Armas, akční nálož je však naštěstí tak vydatná a solidní, že wickovský spin-off dokáže oddechově zabavit i přes řadu viditelných mušek. Stahelski toho evidentně na poslední chvíli zachránil, co se jen dalo. 6 /10

Balerína

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný

Zdroj úvodního obrázku: Lionsgate

Zdroj ​videa: Vertical Entertainment