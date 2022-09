Plusy Herecké výkony ústřední dvojice, formální uchopení, frenetická energie Minusy Koncovka je až zbytečně doslovná 7 /10 Hodnocení

Od mimosoutěžní premiéry na festivalu v Karlových Varech na sebe přitahuje pozornost druhý celovečerní film scenáristy a režiséra Adama Sedláka. Ten zaujal nejprve na internetu minisérií Semestr a pak v kinech svým debutem Domestik. Jak v Semestru, tak v tomto body hororu ukázal, že tu máme před sebou tvůrce, který se nebojí formálně progresivního uchopení látek, s nimiž pracuje.

Pokud ke konceptuálnímu záměru minimalistického Domestiku přesně padly dlouhé statické záběry, stejně jako sterilní prostředí bytu, v němž se odehrává, tak Banger. působí jako jeho přesný opak. Coby divoká, adrenalinová jízda noční Prahou, rychlá jak čára kokainu, o který se tu také hraje.

Cesta k rychlým prachům

Jeho prodejem se živí mladý dealer Alex (Adam Mišík). S touto ilegální obživou chce ale seknout, protož by rád uspěl jako rapper. K cestě ke slávě mu má pomoci banger, což je slangový výraz pro neotřelý hudební nápad, který má svou úderností šanci oslovit cílové publikum. Zjednodušeně řečeno hit. K jeho natočení chce přizvat tuzemskou hvězdu tohoto žánru, Sergeie Barracudu (hraje tu sám sebe), který za svůj „feat“ požaduje 5000 euro.

Možnost spolupráce s ním je ale časově omezená, stejně jako se zdá omezený čas, který s Alexem chce ještě strávit jeho holka Sára (Anna Fialová). Alex tak má tak doslova pár hodin páteční noci na to, aby daný obnos sehnal, track se natočil a on si jím vydobyl přestup do úplně jiné sféry, než v níž se dosud pohyboval. Věří, že díky tomu se mu podaří i zachránit i vztah se Sárou, který uvízl na mrtvém bodě.

Pomoci mu v tom má Láďa (Marsell Bendig), jeho producent a věčně sjetý kámoš. A protože je Alex dealer, cesta k rychlým prachům se nabízí. Zboží je ale málo a tak se ho rozhodne nastavit náhražkovými ingrediencemi, přestože si vždy zakládal na jeho čistotě. To sebou samozřejmě pro koncové zákazníky nese svá rizika, která se s tím, jak se situace vymyká oběma mladíkům z rukou, objeví.

Rapová póza

Banger, jímž chce ambiciózní Alex prorazit, je směsicí sebevědomých macho póz a frustrace a pocitů méněcennosti z toho, že nepatří mezi vyvolené, mezi něž by se rád dostal. Tedy mezi vlivné osobnosti veřejného života, ztělesněné zde ironicky skupinou Pátečníků, odkazující na někdejší společenství osobností první republiky z okruhu Karla Čapka.

Ty dnešní tvoří ve filmu Tomáš Sedláček, David Černý, Martin Mykiska nebo Pavel Novotný, kteří tu v nadsázce hrají sami sebe, nebo představu o tom, co je to ta mýtická Pražská kavárna. Režisér Sedlák je používá jako vedlejší postavy, stejně jako různé influencery. Využívá jejich statusu celebrit jako něčeho, vůči čemuž se Alex vymezuje jednoduchými rapovými rýmovačkami o tom, jak by je všechny po*hcal.

Je to z toho cítit taková ta známá rapová póza, obracející se vůči lidem a institucím, jejichž diktátu módních značek ale dotyční tak rádi podléhají. Režisér si rozporu mezi tím, na jakých kořenech rap vyrostl a v co se dnes proměnil a kdo ho reprezentuje a jakým způsobem, všímá a činí ho součástí ošidnosti snu, za nímž se Alex žene.

Svou náturou totiž nepatří ani k drogovému podsvětí, ani mezi drsné rappery. Pohyb v obou prostředích tak vyžaduje z jeho strany velkou dávku stylizace. Jeho motivace při tom, co je schopen obětovat cestě za slávou, občas trochu skřípe, s tím jak umanutou sobeckost a bezskrupulóznost vystřídá znatelný morální kompas v jeho jednání, když se začnou ozývat následky jeho činů.

Jsou drogy cool nebo nebezpečné?

S tím, jak je schopen více reflektovat to, do čeho se pustil, se mění i tón vyprávění. Frenetická sonda do prostředí pražské zlaté mládeže s komediálními, dramatickými i thrillerovými prvky v závěrečné třetině vyprávění dostává hořkou, tragickou koncovku.

S tím, jak se vyjevuje, že jeho posedlost úspěchem byla nejen značně sebedestruktivní, ale i nebezpečná pro druhé. Otázka je, zda by se bez ní film neobešel a zda neměl skončit o pár minut dřív před závěrečnými titulky. Odpovídá ale záměru režiséra dát závěrečnému vyznění moralistní punc.

S onou koncovku souvisí to, jak film prezentuje užívání drog. Nedá se říci, že by podsouval zejména mladým divákům, jak jsou cool. Spíš je činí přirozenou součástí jejich reality nebo způsoby zábavy. Nedémonizuje je, ale varuje před jejich nákupem z nespolehlivých zdrojů, ředěním a koktejlem s dalšími drogami, které se mohou stát pro uživatele životu nebezpečným.

Podobně jako v Samotářích jsou ale i zdrojem zábavných situací. Kápézetka Alexova parťáka Ládi vyřeší mnohé, včetně problémů s předávkováním, on sám tu plní se svým hláškováním podobnou roli jako Jiří Macháček ve zmíněném filmu. Bendigův nenucený, uvolněný výkon v roli Ládi se dobře doplňuje s tím Mišíkovým, který naopak Alexe modeluje se vší jeho nejistotou i přepjatostí, spjatou s jeho vizí kariérního posunu.

Natáčení na iPhone

Energie, kterou napřímí k dosažení svého snu, se odráží i v hyperaktivní obrazové složce filmu, zachycené nikoliv na běžné kamery, ale na ty v iPhonech. Smartphone umožňuje jednak dostat se do blízkosti aktérů a jejich tváří, občas i vnitřností, zároveň odráží i pouliční způsob natáčení, který se snaží o co největší autenticitu a syrovost podání takového způsobu života generace Z.

Tento realistický koncept vizuální formy pak režisér doplňuje vloženými virálními videi, komentujícími s hravou nadsázkou to, co se děje na plátně. Takže když protagonisté ředí kokain vším možným, objeví se tu Čapkova animovaná pohádka o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Podobnou úlohu sehrává i AZ kvíz.

Tvůrci tím definují generaci, pevně propojenou s digitálními technologiemi i sociálními sítěmi, na nichž si vytvářejí svůj obraz i odraz. Třiatřicetiletý Adam Sedlák jí zjevně rozumí, nechá ji mluvit jejím přirozeným jazykem a vydává se s ní na místa nočních klubů a barů, do nichž chodí.

Jeho film přetéká mladistvou, naspeedovanou energií a tvůrčí nápaditostí a bezpochyby se stane zejména pro publikum ve věku hrdinů filmu vyhledávanou záležitostí. Jeho styl, připomínající Drahokam bratrů Safdieových, bavil ale i boomera mého typu.

Banger