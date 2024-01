Recenze filmu Bastard. Dánský kandidát na Oscara přináší strhující drama střetu dvou vůlí a odporu proti stavovské nadřazenosti

Plusy Mads Mikkelsen v hlavní roli

Dánský kandidát na Oscara, který se kromě Dánska a Německa zčásti natáčel i u nás na zámku Libochovice, byl ve světové premiéře uveden na festivalu v Benátkách. A stihl už posbírat tři ocenění na Evropských filmových cenách za kameru, kostýmy a pro nejlepšího herce.

Westernový půdorys

Tyto ocenění i evropská koprodukce při jeho vzniku signalizují, že jde o výpravnou historickou látku, která vznikla podle bestselleru dánské spisovatelky Idy Jessen Kapitán a Ann Barbara z roku 2020. Román vychází ze skutečných událostí z poloviny osmnáctého století při osidlování nehostinných vřesovišť ve středním Dánsku. A zatímco postava Anny Barbary je fiktivní, Ludvig Kahlen a Frederik de Schinkel skutečně existovali.

Jejich potýkání spisovatelka a následně scenáristická dvojice, která se její předlohy chopila, vyhrotila do podoby až westernového souboje dvou neústupných mužů se zcela odlišným přístupem k životu a hodnotám, které vyznávají.

Onou dvojicí scenáristů jsou Anders Thomas Jensen a Nikolaj Arcel. Zavedená jména dánské kinematografie, padesátníci, kteří mají na svém kontě, ať už jsou jako scenáristé nebo režiséři, mnoho úspěšných titulů. Jensen například scénáře k filmům Bratři a Po svatbě, jako režisér tituly Adamova jablka nebo Rytíři spravedlnosti. Nicolaj Arcel je scenáristou kriminální tetralogie z oddělení Q, jako režisér natočil Královskou aféru nebo ne moc dobře přijatou fantasy podle Stephena Kinga Temná věž.

I ona měla westernový půdorys, v Bastardovi, kterého Arcel i režíruje, s ním ale pracuje mnohem účinněji. Arcel k žánrovým látkám tíhne, ať už jde o kriminálky, thrillery (Královská hra) nebo právě historické látky. Tu předchozí, Královská hra, rovněž natáčel v Česku.

Střet dvou vůlí

V Bastardovi se mu daří z předlohy o kultivaci vřesovišť a pěstování brambor v nehostinné zemi nikoho vykřesat strhující drama střetu dvou vůlí. Zatímco Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) je šlechtický levoboček a válečný veterán, který se po pětadvaceti letech služby v německé armádě vrací do své domoviny s plánem, jak získat nejen území pro vybudování kolonie, ale i šlechtický titul, morálně zdegenerovaný Frederik de Schinkel (Simon Bennebjerg) se nikdy nemusel o nic snažit a život bere jako hru.

Ludvig se vypracoval od píky a věří v řád, symbolizovaný králem. Ten za účelem většího výběru daní deklaruje snahu nabídnout rozlehlá jutská vřesoviště kolonizátorům, kteří je zúrodní. Královská rada je Ludvigovi přidělí, protože si nečinní nárok na žádnou finanční podporu z tohoto záměru plynoucí. Jen na šlechtický titul, pokud se mu to povede.

Jeho houževnatost a zarputilost, která zdá se nebere ohledy na nic, co přesahuje záměr naplnit svůj sen, způsobí, že se mu skutečně podaří půdu připravit na sadbu brambor, které si dovezl z Německa. Jeho záměr vybudovat zde s podporou královského majestátu zemědělskou kolonii, kam by přicházeli osadníci, vnímá jako nebezpečný pro své postavení a moc v kraji bezcitný a zhýralý šlechtic de Schinkel, vyžívající se ve znásilňování poddaných a jejich sadistickém mučení. Jak se o tom přesvědčil zběhlý manželský pár nevolníků, který Ludvig přijal na svém statku.

Šlechtic nechce ztratit svůj vliv a tvář před vlivnými přáteli jeho otce a tak se snaží Ludviga přimět k tomu, aby se mu podvolil. Výhrůžkami, odrazováním pracovní síly, kterou potřebuje, ponižováním i snahou si ho koupit. Když žádná z těchto metod nezabere, jejich konfrontace se čím dál víc vyostřuje.

Apel na svědomí

Přihlíží jí i dvě ženy. Nevolnice Ann Barbara (Amanda Collin), která se stává Ludvigovou nezbytnou pomocnicí v domácnosti. A zchudlá Schinkelova sestřenice a snoubenka z Norska Edel (Kristine Kujath Thorp), jejíž otec kvůli majetku trvá na svatbě s ním, pokud do roka nepřijde s jiným šlechtickým nápadníkem. Ano tušíte správně, na kterého potencionálního si ve světle sadistického chování svého bratrance začne myslet.

A tak zatímco se nihilistický Frederik de Schinkel svému spořádanému souputníkovi vysmívá, že Bůh a život jen chaos jsou, Ludvig vedle víry v osobní sebenaplnění formou poctivé práce a získání společenského postavení v podobě odpíraného šlechtického titulu, který vnímá jako náplast na své celoživotní postavení levobočka, v sobě musí najít smysl i pro jiné hodnoty.

V tom mu pomáhá jak Ann Barbara, tak romská dívenka Anmai Mus (Melina Hagberg), protloukající se životem jako bezprizorná kočovnice. Každá jiným způsobem apeluje na jeho svědomí i zodpovědnost, že jedna věc je jeho sen a druhá to, co je v životě skutečně důležité a o co stojí usilovat.

Pro roli přesný Mads Mikkelsen

Ludvigově postavě se dostáváme pod kůží postupně. Zdá se, že dlouholetá služba v armádě ho zatvrdila, ale ono je to spíš vědomí, jak funguje feudální svět. Odvolává se na krále, ale ten o jeho misi neví a on se tak stává hříčkou v rukou králových poradců.

Mads Mikkelsen se pro tuto roli typově výborně hodí. Navenek neprostupný a obtížně čitelný, ale uvnitř něj to vře při konfrontaci s nespravedlnosti a krutostí stavovského systému. Herci stačí hnout brvou, pozvednout obočí a přesně víte, jaká emoce se v něm odehrává. A kde hodnotově skutečně stojí. To se vyjeví jak při konfrontaci s pověrčivými německými osadníky, tak v závěru, kdy naplnění jeho snu naráží na osobní dimenzi těch, kteří mu v tom pomáhali.

Bastard svým charakterem vyprávění může někomu evokovat Statečné srdce, Až na krev nebo westernové počiny. Jde o hutné, klasicky vystavěné drama, s lehce melodramatickým nádechem, které se může opřít o herecké výkony a to nejen charismatického, minimalisticky sveřepého Madse Mikkelsena, vtahující kameru Rasmuse Videbæke a orchestrální hudbu, umocňující střet dvou antagonistů i vnitřní rozpoložení postav. Tato drsná podívaná se silným emotivním nábojem má díky tomu šanci oslovit jak mainstreamového, tak artového diváka.

