Recenze filmu Beetlejuice Beetlejuice. Tim Burton se vrátil, natočil zábavný, energický a mírně zmatený sequel

Hodnocení

Tim Burton dokazuje, že to v sobě pořád částečně má. Druhý Beetlejuice je jeho návratem ke kořenům a do správně přepálené formy, v níž hýří nápady, humorem a nezaměnitelným vizuálním citem, jenž konečně zase funguje. Michael Keaton a Catherine O'Hara se utrhli ze řetězu a i přes zmatený příběh s pomalejším rozjezdem tu máme zaděláno na feel-good film podzimu. Návrat do nejlepší formy to není, kdyby se ale Burton udržel v podobné kondici i v dalších filmech, nikdo se zlobit nebude.