Plusy Svižné tempo Minusy Ploché postavy, vyprázdněná digitální akce 4 /10 Hodnocení

Komiksové universum DCEU tápe ve svém směřování, což je dobře vidět na jeho jedenáctém počinu v řadě. Black Adam je vysněný projekt Dwaynea Johnsona, o němž začal mluvit už někdy před patnácti lety. Jeho realizace se dočkal až nyní a výsledek vypadá jako mix motivů a figur, které už jste viděli v jiných komiksových nebo dobrodružných filmech.

Stylizace do westernového antihrdiny

V trailerech se mohlo zdát, že půjde o temnější záležitost, ladící s antihrdinským nastavením hlavní postavy, ale to, co s čím režisér Jaume Collet-Serra s trojicí scenáristů přichází, je nakonec ta nejspotřebnější komiksová rutina. Neustálá akce se v ní ukazuje jako kontraproduktivní, protože začne po čase působit ubíjejícím dojmem. A nic moc jiného film nenabízí.

Stál 200 milionů dolarů a převážnou část tohoto rozpočtu zcela zjevně spolkly digitální triky, jež jsou v soubojích více než patrné. Digitální akce hýří efekty a barvami, se zvláštním důrazem na zlatou a modrou, ale její generický ráz vám neumožní si z ní zapamatovat nějaké výrazné momenty.

Režisér často využívá snyderovských zpomalovaček a i se snaží o snyderovskou osudovost, kterou má příběhu dodat vylíčení minulosti Teth-Adama jako otroka a vůdce povstání ve starověkém Kahndaqu. Zatímco tato minulost se vyjevuje prostřednictvím flashbacků, v přítomnosti se ona osudovost projevuje především tím, že se The Rock tváří zamračeně.

Scénář moc neumožňuje se Dwayneu Johnsonovi projevit jinak než na emoční škále smutek nebo hněv, s občasným pokusem o vtip, takže prioritu dostává jeho zapojení do akce. Stylizace jeho postavy Teth-Adama, ke konci pak Black Adama, do westernového antihrdiny typu Clinta Eastwooda, je využita k aluzi na Leoneho klasiku Hodný, zlý a ošklivý nejprve ve scéně, kdy přestřelku z ní sleduje v televizi, aby se sám potom do obdobné s vojáky Intergangu zapojil.

Spojenectví znesvářených stran

Příběh se odehrává ve dvou časových rovinách. V té z doby před pěti tisící lety a v současnosti, přičemž dějištěm se stává město Kahndaq, inspirované jak Egyptem, tak zeměmi Blízkého východu. Teth-Adam získá od egyptských bohů prostřednictvím čaroděje Shazama nadlidské vlastnosti, díky nimž se mu podaří odstranit nenáviděného tyranského vládce. Ten se pro sebe za pomocí otrocké práce snažil získat kouzelnou korunu, jež by mu dávala obrovskou moc.

Právě tato koruna se stává MacGuffinem, po němž postavy prahnou i v současnosti, kdy dojde k hibernování Teth-Adama. Starověký drsňák se probouzí v novém světě, jehož pravidlům se při výkonu svého pojetí spravedlnosti jen velmi obtížně přizpůsobuje. Proto se ho snaží zpacifikovat skupina superhrdinů, která si říká Společenství spravedlnosti.

Mezi místními Teth-Adamova legenda stále žije a je jimi vnímán jako jejich ochránce. Kahndaq je kvůli nerostnému bohatství ovládán zločineckým syndikátem s názvem Intergang, který disponuje početnou vojenskou silou. Nevypočitatelný a těžko ovladatelný Teth-Adam se s ním dostává do střetu, stejně jako se Společenstvím spravedlnosti, které tu plní funkci světového četníka.

Děj je velmi jednoduchý a jde v něm vlastně jen o to, aby se znesvářené strany, které všechny bojují s Intergangem, dohodli na spojenectví, když se na scéně objeví nový záporák, rovněž toužící po magické koruně, která v jeho rukou může znamenat zkázu všeho.

Jednorozměrné figurky bez zázemí

Šablonovitost zápletky se tvůrci snaží ozvláštnit postupným odhalováním minulosti Black Adama a provázáním se zbytkem DC univerza nejen skrze postavy čaroděje Shazama nebo agentky Amandy Waller, známé ze Sebevražedného oddílu, ale i jedné zásadní, která se objeví v potitulkové scéně.

Zadání studia určitě znělo představit co nejvíc postav, které by se pak mohli objevit ve společné týmovce po vzoru Avengers. To je určitě splněno jak v případě archeoložky Adrianny a jejího syna, který Black Adama instruuje, jak by se měli superhrdinové chovat, tak především Společenství spravedlnosti, v němž se vyskytuje i Dr. Fate v podání charismatického Pierce Brosnana.

Problém je nejen to, že čtyři superhrdinové v rámci Společenství spravedlnosti působí svými schopnostmi jako variace na jiné superhrdiny z marvelovské stáje, Hawkman na Falcona, Dr. Fate na Doctora Strange, Atom Smasher na Ant-Mana, ale především, že je scenáristé nevybavili dostatečným zázemím při jejich představování.

Jejich schopnosti tak poznáváme přímo v akci, o nich samotných nevíme skoro nic, díky čemuž se smrskávají na jednorozměrné figurky. Mezi Atomem Smasherem a Cyclone je nějaký náznak romantické linie, ale ústí do ztracena. Stejně tak si tvůrci nedali moc práce s dialogy mezi nimi, které přetékají patetickými klišé.

Sterilní akce

Podobné je to s akcí. Je jí hodně, navenek vypadá efektně, podbarvuje jí chytlavý soundtrack, ale uvnitř je prázdná a sterilní. Nedaří se jí přijít s nějakými svěžími nápady a působí jako zářící a blikající digitální omalovánky.

Španělský režisér Jaume Collet-Serra si s The Rockem vyzkoušel spolupráci už na svém předchozím dobrodružném snímku Expedice: Džungle, který nabídl podobně nenáročnou a zaměnitelnou zábavu jako jeho příspěvek do DC universa.

Ten splňuje úlohu spotřebního zboží pro mladší publikum, na něž zapomenete s odchodem z kina. Kvůli svižnému tempu film uteče, ale schválně si zkuste z drobného odstupu sami říci, co se vám z něj vybaví. Díky plochým postavám, podobně prkennému herectví The Rocka, vyprázdněné digitální akci a motivům, okoukaným u konkurence, domnívám se mnoho ne.

