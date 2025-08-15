Recenze filmu Bláznivá střela. Když akční hvězda oživuje humor minulých dekád

Málokterá komediální skupina měla takový vliv na utváření amerického filmového humoru jako trio Zucker/Abrahams/Zucker, tvůrci seriálu Police Squad! a jeho filmového pokračování Bláznivá střela. Parodie na kriminální thrillery a stereotyp drsného poldy si získala diváky absurdním humorem, porušováním vlastní fikčnosti a výkonem Leslieho Nielsena, jenž říkal ty nejnesmyslnější repliky s naprosto vážnou tváří. Snímek se stal příznačným pro svou dobu a jeho poetika je neodmyslitelně spjatá s kamenným výrazem Leslieho Nielsena. Nápad na nový film s názvem Bláznivá střela (The Naked Gun) proto vypadal jako pošetilý pokus, zvlášť bez účasti původních tvůrců.
Tvůrci se nicméně rozhodli jít tou nejlepší možnou cestou, tedy zachovat poetiku původní série, aniž by museli nahrazovat některé motivy a prostředky, a zároveň přinést určité nutné změny, aniž by narušili styl původních filmů. Bláznivá střela je určitou kombinací staromilského přístupu a naladění se na potřeby současného diváka, přitom ale vyhrává příklon k původnímu stylu. Změna se v první řadě projevuje v samotné hlavní postavě, jíž je policejní detektiv Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), syn původního Franka Drebina.
Neeson se nesnaží kopírovat Nielsenův styl, místo toho si vytváří vlastní výraz. Zatímco Nielsenův Drebin parodoval tvrdé filmové kriminalisty uplynulých dekád, Neesonův Drebin je parodií na hercovy akční figury, které překračují pravidla, mrzačí padouchy a od pohledu působí jako ztělesněný testosteron.
Nový a drsnější Drebin
Neeson přitom nasazuje drsňácký výraz a mluví svým hrdelnějším hlasem, což v komediálních scénách dost slušně funguje. Neeson svého Drebina umí prodat a vytvořit hrdinu, jenž svému předchůdci nekonkuruje a ani se o to nesnaží. Zároveň má působivou chemii s Pamelou Anderson, která prokazuje podobný komediální talent na odříkávání těch nejabsurdnějších vět se zcela vážným výrazem a stejně jako Neeson elegantně proplouvá velkým řečištěm gagů. Oba se přitom výborně doplňují, a to jak v komické, tak v milostné lince.
Oproti novým postavám se film drží stylu humoru sestávajícího z porušování vypravěčských pravidel, absurdit, narušování časoprostorových zákonitostí, doslovnosti i amorálnosti svých figur. Prakticky téměř každý záběr je nacpaný vizuálními a slovními gagy, těžícími z žánrových klišé, jež podvrací. Sám o sobě je to určitý risk, protože humor Bláznivých střel už je trochu zastaralý a dá se těžko odhadnout, jak bude působit na mladší publikum. Pro fanoušky původních Střel snímek nicméně funguje jako nostalgický výlet do starých filmových časů.
V podvracení klišé i žánrových prostředků má ale film určitou nevýhodu. V postavě Drebina si film utahuje z drsňáckých akčních hrdinů, kteří se sice v jádru neliší od svých padouchů, nicméně jim vyprávění poskytuje vyšší morální postavení. Drebin je oproti tomu pěkný hajzlík, který si užívá násilí i zneužití pravomoci a během filmu se nijak nevyvíjí.
Pořád to samé
Je to překvapivě funkční vtip, perfektní parodie na typ akčního hrdiny. Problém je, že i během relativně krátkých 85 minut začne jako postava unavovat. Sledovat hrdinu, jenž se nevyvíjí, je ostatně docela nuda, i když ze sebe chrlí jednu hlášku za druhou. Což se dá říci i o onom nekončícím přívalu vtipů, jenž se na diváka hrne s takovou kadencí, že jej začíná lehce otupovat.
Příběh se sice nějak posouvá a používá i určité žánrové zvraty, humor si však drží stále stejný tón, stejně jako hlavní hrdina, jenž setrvává v drsňácké parodické póze. Ostatně, podobně jako v původní trilogii i v nové Bláznivé střele je zápletka stejně pouze věšákem na gagy a parodické scény, jež odvádějí pozornost od toho, jak film rozvíjí svůj příběh. Bláznivá střela ale negraduje ani vršení vtipů, hned zpočátku jimi diváka zahltí a zbytek filmu pokračuje v jedné tónině.
Přes jistou monotónnost naštěstí funguje většina vtipů založených právě na staromódnosti. V tomto ohledu se tvůrci snaží zavděčit fanouškům původních dílů a většinu času se jim to daří. Značnou podvratnost se tvůrcům podařilo vměstnat i do samotné struktury vyprávění, kdy se kriminální příběh náhle na pár minut změní v krátkometrážní horor, nijak nesouvisející se zbytkem filmu.
Přitom to samo o sobě neohrozí tempo vyprávění, respektive nemá žádný vliv na to, že vyprávění už tak nijak zběsilý drajv nemá. Nová Bláznivá střela je důstojným sequelem původní trilogie s funkčním humorem, výbornými herci a gagy, co dají vzpomenout na zlaté časy tvorby tria Zucker-Abrahams-Zucker. Bohužel nemá potenciál pohnout filmovým světem tak jako jeho předchůdci.
Bláznivá střela je důstojný nástupce původních filmů. Daří se jí navázat na styl starých komedií a zahrnout diváka funkčními vtipy. Zároveň se Liam Neeson nesnaží napodobovat Nielsena, našel vlastní výraz a jiný typ postavy, který paroduje. Problém je, že snímek nijak negraduje, postupuje celou dobu v jedné tónině, nenechá svého hrdinu, aby se vyvíjel a i na ploše krátkého filmu diváka lehce unaví.
6 /10
Bláznivá střela
- Typ: Film
- Původní název: The Naked Gun
- Žánry: Komedie, Krimi, Akční
- Původ: USA, 2025
- Délka: 1 h 25 min
- Režie: Akiva Schaffer
- Scénář: Dan Gregor, Doug Mand, Akiva Schaffer
- Hrají: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Kevin Durand, Liza Koshy, Busta Rhymes
- Premiéra v českých kinech: 14. srpna 2025
- Distributor/Zdroj: CinemArt/Paramount Pictures
- Kde si film můžete pustit: Zatím není dostupný
Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Filip Šula