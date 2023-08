Recenze filmu Blue Beetle. Origin prvního latinskoamerického superhrdiny, připomínající svým charakterem úvodní filmy od Marvelu

Plusy Sázka na postavy, solidní akce, svižné tempo, důraz na rodinné hodnoty Minusy Nepřekvapivá a snadno odhadnutelná dějová linka 6 /10 Hodnocení

Superhrdinské filmy zažívají krizi. Panuje divácká únava z nich a jejich nadvýroby a studia moc neví, kam je směřovat. Vidět je to jak u Marvelu, tak u DC, kde James Gunn s Peterem Safranem chystají restart celého universa.

Kdo najde místo v novém universu?

Oba letošní přírůstky do DCEU Shazam! Hněv bohů a Flash z hlediska tržeb v kinech moc nezazářily a nad oběma jejich hrdiny se vznáší otázka, zda a jaké budou mít místo i v novém universu DCU. Podobné je to ostatně i s Blue Beetlem, jehož James Gunn poněkud zmatečně jednou označuje za prvního hrdinu již restartované franšízy a podruhé, že se v ní vrátí po ohlášeném supermanovském rebootu za dva roky.

Co ve světle těchto protichůdných prohlášení platí, je to, že Blue Beetle je první latinskoamerický superhrdina, který se dočkal vlastní sólovky. Ta měla původně vzniknout pro streamovací platformu HBO Max, ale nakonec ji studio Warner Bros. vyslalo do kin jako čtrnáctý titul svého končícího „snyderovského“ universa.

Postava Blue Beetlea se v komiksovém světě poprvé objevila v roce 1939 a od té doby se dočkala tří různých podob. Ta poslední pochází z roku 2006 a právě z ní film vychází, když pod maskou skarabea představuje právě končícího studenta práv Jaimeho Reyese. Objevuje se tu ale odkaz i na jeho předchozí inkarnaci v podobě Teda Korda. Jakéhosi předchůdce Supermana a hrdiny Palmera City, kde se děj odehrává.

Superhrdinská kombinace

Sympatické na tomto počinu je, že si jde vlastní cestou. Objeví se tu narážky na Batmana nebo Supermana, ale jinak se obejde se bez cameo vstupů ostatních postav z DCEU. Co mu naopak moc nepomáhá, je jeho nepůvodnost a nepřekvapivost.

Scénář Garetha Dunnet-Alcocera (Přes hranici), pro něhož jde teprve o druhý celovečerní film, jde ve vyšlapaných cestách předchozími komiksovými filmy a nenabízí víc než jednoduchý a už mnohokrát ohraný origin, který pracuje s prvky, které už jsme viděli jinde. Snadno tak odhadnete, kudy se příběh bude ubírat i jak bude asi vrcholit.

Ruku v ruce s tím jde, že hlavní hrdina Jaime Reyes (Xolo Maridueña) připomíná kombinaci hned několika známých superhrdinů. Nejvíce asi Spider-Mana. Jaime má po vysoké škole, rozhlíží se, kudy by se v životě vydal a jaké najde pracovní uplatnění, když v tom si ho za svého symbiotického hostitele vybere modrý skarabeus, obdařený mimozemskou technologií.

Jaime se seznamuje s možnostmi brnění, které takto získal. Brání se přitom svému superhrdinskému údělu, ale ohrožení jeho rodiny ho přiměje vzít ho za svůj. Režisér Angel Manuel Soto se tady zjevně inspiruje u Raimiho Spider-Manů, podobně jako u Venoma.

Rozdíl je jenom v tom, že Jaime se svým symbiontem nevede jekyll-hydeovský svár, ale tento ho chrání. Způsob, jakým se s ním dorozumívá, kdy se stává jeho vnitřním hlasem, zase může upomenout na sci-fi Upgrade a to jak její hrdina komunikoval s umělou inteligencí, která obnovila jeho motorické funkce.

Rodinný charakter vyprávění

Tím ale výčet příbuzných motivů s ostatními superhrdinskými filmy nekončí. Seznamování se s bojovým oblekem nebo brněním a snaha naučit se s ním zacházet tak, aby přitom nikoho nezabil, upomene na Iron Mana. Rozdíl mezi ním a Jaimem je v privilegovanosti postavení Tonyho Starka oproti jeho mladšímu kolegovi. Společný je jejich boj proti korporátnímu prostředí a to, že se na konci postaví silnějšímu protivníkovi. Jmenuje se Carapax, je bionicky vyšlechtěný a má také oblek, jen větší.

Rodinným charakterem a komediální uvolněností má Blue Beetle blízko k Shazamovi. Jaime má velkou rodinu, která mu poskytuje zázemí, pochopení, starostlivost i mentorující rady. Její součástí jsou otec a matka, sarkastická sestra Milagro, babička s revoluční minulostí, které rotační kulomet hravě padne do ruky a strýc Rudy.

Na opačné straně stojí rodina Kordových, reprezentovaná sestrou Teda Korda Victorií (Susan Sarandon). Ta chce mimozemský objev v podobě modrého skarabea zneužít pro vojenské účely, čemuž se snaží zabránit její neteř a Tedova dcera Jenny (Bruna Marquezine). Projekt, který její otec pro jeho nebezpečí zastavil, znovu ožívá a Jaime se svou rodinou a s Jenny se snaží odvrátit možnou katastrofu, kterou by mohl způsobit.

Anti korporátní a sociální zabarvení

Blue Beetle tak nabízí dnes už vlastně starosvětskou podívanou, připomínající svým charakterem první fázi konkurenčních marvelovských filmů. Je obohacená o sociální rozměr, když ukazuje rozevírající se nůžky mezi vrstvou nejbohatších v neonově zářící metropoli a těmi, kteří žijí jako rodina Reyesových na chudinských předměstích, kde jim všemocná korporace zvyšuje nájem.

Jaimeho rodina mexických přistěhovalců tak možná bude přinucena se z domu vystěhovat, syn, který se po škole vrací domů, jí chce pomoci, ale nemůže najít pořádnou práci. Komediální stránka filmu, zajišťovaná kousky Jaimeho příbuzných, se tak pere s tou o něco vážnější.

Původ portorický režisér Angel Manuel Soto svůj v pořadí třetí a první blockbusterový projekt režíruje poměrně zručně. V CGI scénách je znát, že oproti kolegům měl trochu nižší rozpočet okolo 120 milionů dolarů, ale on z toho udělal přednost a akční scény postavil víc na kontaktních, kaskadérských soubojích než na těch trikových. Zábavné je využití skarabových možností, který dle přání svého hostitele dovede vytvořit víceméně jakoukoliv zbraň.

Sázka na postavy a jejich vzájemnou interakci, solidní akce, sympatičtí představitelé, svižné tempo, hravý popový soundtrack, důraz na rodinné hodnoty. Režisér Soto neriskuje, ale funkčně používá to, co funguje u žánrových komiksových příbuzných. Jednoduché a snadno odhadnutelné dějové lince dodává anti korporátní a sociální zabarvení, které k této komiksovce pasuje.

