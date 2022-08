Recenze filmu Bullet Train. Brad Pitt se rychlostí šikansenu řítí na vlně nadnesené akční zábavnosti

Plusy Zábavná kreace Brada Pitta. Nadnesená komiksová stylizace Minusy Filmu chybí přesah k reálnému světu 6 /10 Hodnocení

Spolupráce dvojice někdejších kaskadérů vyvrcholila natočením společného režijního debutu John Wick. Zatímco Chad Stahelski zůstal této postavě věrný a příští rok bychom se měli dočkat čtvrtého filmu s ní v jeho režii, jeho parťák David Leitch už se od ní odpíchnul ke čtvrtému samostatnému celovečernímu filmu.

Ty předchozí Atomic Blonde: Bez lítosti, Deadpool 2 a Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw ukázaly, že v akčním žánru je velmi pevně zabydlen. Což potvrzuje i svou novinkou, pro niž Leitch oslovil hvězdu, jíž dělal od konce devadesátých let kaskadéra. S Bradem Pittem poprvé spolupracovali na Klubu rváčů a poté ještě na snímcích Dannyho parťáci, Troja a Mr. & Mrs. Smith. Pitt měl pak malou roličku v jeho dvojce Deadpoola.

Rozpoznatelné inspirační zdroje

Nyní se potkávají v akční komedii, která v sobě obsahuje i žánrové prvky detektivky, thrilleru a dramatu. Groteskní a černohumorné momenty se tu prolínají s těmi osudovými v příběhu, jehož způsob vyprávění a stylizace vám připomene Tarantinovy kousky Kill Bill nebo Osm hrozných, hyperaktivním tempem a rozložením postav gangsterky od Guye Ritchieho a detektivní zápletkou Deset malých černoušků nebo Vraždu v Orient expresu od Agathy Christie.

Akční sekvence odkazují k Johnu Wickovi, stejně jako poznávání světa nájemných zabijáků, jehož provázanost se nám tu vyjevuje. Specifičnost této látce dodává japonské prostředí, do něhož je zasazena, což je dáno charakterem předlohy, z níž vychází. Jde o román Maria Beetle od Kôtarô Isaky, který do scénáře adaptoval Zak Olkewicz.

Japonsko tu přitom získává posunutou, lehce komiksovou stylizaci, která dobře pasuje k této divoké, zábavně odvázané podívané. Film se řítí rychlostí japonského šikansenu, v němž se střet zabijáků odehrává, ale chybí mu jakýkoliv přesah, pokud za něj nepovažujeme přemítání nad rolí náhody, smůly či obecně osudu v našich životech.

Myšlenkově jde tak o poměrně neambiciózní záležitost, jak žánrově si také nejsem úplně jistý. Je znát, kde se Leitch inspiruje, ale Tarantino ty dialogy umí líp a Ritchie zas lépe tu stylizaci. Od druhého jmenovaného si vypůjčuje nápad s představením jednotlivých zabijáků v krátkých medailoncích, jejichž charakter a stylizace se odvíjí od toho, z které země a kultury onen zabiják pochází.

Kdo je svedl na palubu vlaku?

První polovina dvouhodinové stopáže má tak ráz natahované expozice, kde se vlastní retrospektivy dočká i láhev minerálky, což je takový infantilní fórek pro pobavení. Slouží ale hlavně pro představení jednotlivých postav zabijáků, kteří se sejdou na palubě jedoucího japonského rychlovlaku, kde společně prahnou po obsahu tajuplného kufříku, který se jedni snaží získat a druzí ohlídat.

Spolu s ním se odhaluje historie toho, proč se tu ocitli, jaké jsou jejich vzájemné vztahy z minulosti a kdo je na onu palubu svedl a s jakým záměrem. A tak zatímco si jdou vrahouni po krku, uzavírají dočasná spojenectví, intrikaří nebo se snaží navzájem převézt toho druhého, odhaluje se tu plán demiurga jejich osudů, v němž důležitou roli hrají vazby rodičů a jejich dětí.

Postavy přitom jako v Deadpoolovi sebereflexivně komentují to, co se jim děje, událo nebo se bude dít. Motivy z příběhových linií postav z minulosti dostávají v současnosti své pokračování a propletením s těmi ostatními stupňující gradaci. Maskot z japonského anime, smrtelně jedovatý had, každý prvek tu má své místo, který bude využit při zvratech vyprávění.

Brad Pitt sebeironicky baví

Z oněch flasbackových peripetií mezi postavami si scénář zároveň utahuje, včetně toho jak často k nim sahá. Průvodcem po tom, co se na palubě vlaku děje, se stává nájemný zabiják Beruška (Brad Pitt). Ale ne moc spolehlivým, protože i on se ocitá ve vleku událostí. Vlastně od začátku, kdy se ve vlaku objeví jako záskok za kolegu.

Beruška nemá ani zbraň, k zakázkám se snaží přistupovat se zenovou vyrovnaností, odvozenou z terapií, které navštěvuje. Ty mu mají pomoci stát se lepším a vnímavějším člověkem. Jde o vyhořelého zabijáka, na odchodu do profesního důchodu, který se snaží sám sebe přesvědčit, že řada věcí z minulosti se mu vymkla z rukou vlivem náhody.

Další zabiják Citrón (Brian Tyree Henry) zas životní filozofii a čich na lidi a situace odvozuje ze sledování animovaného dětského seriálu Mašinka Tomáš. Jeho bratr Mandarinka (Aaron Taylor-Johnson) úkoly řeší s britskou sveřepostí, ta japonská je zas znát v konání Kimurova (Andrew Koji) jakuzáckého otce (Hiroyuki Sanada). Pak je tu ještě zabijačka v loitovském oblečku (Joey King) nebo mexický Vlk (Benito A. Martínez Ocasio), jehož, podobně jako ji, žene touha po pomstě.

Každý z vlastním záměrem se ocitá na cestě z Tokia do Kjóto, aby se postupně vyjevilo, čí to byl vlastně záměr. Jejich plány se začnou křížit a s nimi i oni. Beruška se snaží konflikty v rámci nalezení svého mírumilovného já řešit dohodou, ale když na to ostatní neslyší, přijde na řadu třeba vybavení jídelního vozu. V kupé plném cestujících si zabijáci musí poradit často bez zbraní, z čehož se odvíjí charakter vzájemných potyček, jimž nechybí humor.

Ten je přítomný i v sebeironickém herectví Brada Pitta, stejně jako v retro soundtracku s Bee Gees. Film Bullet Train tak díky hercům a rozehraným střetům mezi nimi určitě baví, ale nic víc. Chybí mu originalita, nějaký přesah k reálnému světu. Nepolevujícímu tempu vyprávění spadne trochu řetěz před poslední třetinou s CGI destrukcí vlaku, ale jinak je právě hyperaktivní dynamika tím faktorem, který přikrývá, že jde vlastně jen o další žánrové vítězství formy nad obsahem.

