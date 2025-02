Recenze filmu Captain America: Nový svět. Svému předchůdci ostudu nedělá, Marvel sází na poctivý politický thriller

Přiznejme si to hned na začátku, snímek Captain America: Nový svět (Captain America: Brave New World) vzbuzoval spíše rozpaky než velká divácká očekávání. Mnozí váhali, zda má bez Stevea Rogerse tato série ještě smysl. Filmu nepomohly ani zprávy o výrazných přetáčkách a údajně neuspokojivých reakcích na testovacích projekcích. Jenže Marvel přeci jen dokázal i přes pochyby a negativní zvěsti doručit poměrně solidní výsledek.

Captain America: Nový svět rozhodně nepatřil mezi nejočekávanější marvelovky posledních let. Nahradit Chrise Evanse v kostýmu hrdiny s americkým štítem ostatně není zrovna jednoduché a Anthony Mackie měl v předchozích marvelovkách vždy jen auru fajnového parťáka, co svůj vlastní projekt neutáhne. Což se ostatně potvrdilo v seriálu Falcon & Winter Soldier, kde ho jeho kolega Sebastian Stan v pohodě přehrál a nástupci Steve Rogerse chybělo potřebné charisma.

Trailery na Nový svět navíc publikum dvakrát nestrhly, vizuálem spíše kopírovaly zmiňovaný seriál a zvěsti o přetáčkách a přepáleném rozpočtu (což se dle údajů webu The Hollywood Reporter nakonec nepotvrdilo a snímek stál na Marvel přijatelných 180 milionů dolarů) také do kina dvakrát nelákaly. O to příjemnější je zjištění, že komiksové studio po několika přešlapech vzalo látku za správný konec.

Sam Wilson už tedy létá oblohou coby Captain America, zatímco generál Thaddeus Ross, jenž šel Avengers (tenkrát ještě s tváří zesnulého Williama Hurta) často po krku, je novým prezidentem. Se Samem proto často nemají stejné názory, musí ale spolupracovat. Obzvláště poté, co se prezident stane terčem atentátu, jenž provede Wilsonův kamarád Isaiah Bradley. Ten si ovšem nic z útoku nepamatuje a vše nasvědčuje tomu, že ho někdo ovládal. Wilson se proto i přes Rossův nesouhlas rozhodne s novým Falconem pustit do pátrání. Dostanou se na stopu rozsáhlého spiknutí, které může Spojené státy dostat do válečného konfliktu. A prezident při něm může i nebezpečně zrudnout.

Na humor zapomeňte

Hned zpočátku je třeba Marvel pochválit za to, že se vykašlal na zbytečné pestrobarevné blbnutí plné prvoplánového hláškování a často již trapného humoru a po dlouhé době se tvůrci vrátili k hraní s tradičními žánry. Nový svět proto drží serióznější linii kapitánské série a je poctivým politickým thrillerem se vším všudy. Humor se tu v podstatě nevyskytuje, akcí se tu také spíše šetří a velké blockbusterové lákadlo si film schovává až do samotného závěru.

Místo toho se tu sází na pečlivé budování napětí a postupné odhalování zápletky, v níž scénář hezky pracuje s jednotlivými otazníky i ústředním záporákem. Ten tentokrát nechce ovládnout celé vesmíry, ale jedná se spíše o padoucha tahajícího za nitky ve stylu Zema z Občanské války. Což je u současných marvelovek také hezké zpestření.

Po žánrové stránce to po těžkopádnějším úvodu, který působí přeci jen trošku seriálově a dialogy tu šustí papírem, postupem času funguje čím dál lépe, atmosféra je správně chladná a děj hezky graduje až do epického finále. Anthony Mackie tentokrát překvapuje, coby lídr je uvěřitelný a poprvé v marvelovce výrazněji ukazuje i nějaké to charisma. Zaujme také pojetí jeho Kapitána Ameriky, jehož se tvůrci snaží přeci jen odlišit od jeho předchůdce, jenž se mohl pochlubit dopingem v podobě séra. Wilson nemá na rozdíl od Rogerse nadlidskou sílu, s čímž se v akci šikovně pracuje a v titulní postavě i jeho hláškách je to sympaticky reflektováno.

Kapitánovi dech stále nedochází

Harrison Ford je navíc výraznou hereckou posilou, která sice jede svůj klasický standard, i s postavou Rosse a jeho pokusem se změnit však scénář přinesl do hry zajímavé motivy. Škoda, že ústřední aktéři mají okolo sebe, s výjimkou záporáka, spíše unylé křoví, což platí zejména o nezajímavém novém Falconovi s tváří Dannyho Ramireze. Jeho hlášky či pošťuchování s Wilsonem vůbec nefungují a ani ostatní charaktery si tu zřejmě nezapamatujete.

Režisér Julius Onah se snaží a řemeslo má evidentně v malíku, i přesto mu chybí ještě více sebejistoty, a zejména v akci trochu citlivější střihačské nůžky. V bitkách kvůli tomu působí snímek místy krapet nepřehledně, Onah navíc nedokáže patřičně prodat jisté stěžejní momenty a počin za svými předchůdci vizuálně i ve velkolepém měřítku přeci jen dost ztrácí. Z hlediska rozpočtu se přitom vůbec nešetřilo.

Captain America: Nový svět tedy rozhodně není dokonalý a snímky se Stevem Rogersem se do fanouškovských srdcí zapsaly podstatně razantněji. I přesto se po marvelovských marnostech posledních let v čele se čtvrtým Thorem, trojkou Ant-Mana či Marvels jedná o příjemný krok zpět k žánrovým hrátkám, které Marvelu vždy slušely.

Nový svět je zemitým, civilním a dosti úderným thrillerem, v němž se žánrové standardy i přes menší zaškobrtnutí naplňují velmi solidně. Scénář navíc po filmech, které si zápletkami hrály na svém vlastním písečku, konečně výrazně rozšiřuje oblíbené univerzum a vrací do hry události a propriety z minulých filmů. Divák má díky tomu pocit, že se Marvel po menším tápání (když nebudeme počítat miliardového Deadpoola s Wolverinem) opět pomaličku vydává tím správným a po tvůrčí stránce zajímavějším směrem.

Hodnocení Captain America: Nový svět je poctivým politickým thrillerem, který by sice potřeboval sebejistější režii, po delší době nám ovšem předkládá vážněji podanou marvelovku, v níž na humor a prvoplánový fanservis není místo. A přidává k tomu překvapivě i Anthonyho Mackieho s charismatem. Není to dokonalé, ale kapitánské sérii nový příspěvek ostudu rozhodně nedělá. 6,5

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný.