Recenze filmu Creed III. Stín vytěsněné minulosti, který přinutí Adonise znovu navléci boxerské rukavice

Plusy Protivník z minulosti a interakce s ním Minusy Schematičnost zápletky, uspěchaný závěr 7 /10 Hodnocení

První díl o boxerovi Creedovi sice nespadal formálně do série o Rockym, ale duchovně s ní byl spjat právě přes postavu tohoto jeho mentora a kouče. Na rozdíl od něj si nemanželský syn Apolla Creeda Adonis v jedničce neplnil svůj americký sen, ale spíš hledal potvrzení své vlastní identity. Dvojka pak přes přítomnost Ivana Draga a jeho syna Viktora rozehrála drama o vině, pomstě, snaze vyrovnat se svým otcům i ochotě naplnit jejich očekávání.

Na vlastních nohách, ale v Rockyho botách

A tak jako se Sylvester Stallone s druhým dílem Rockyho rozhodl chopit i režijní taktovky této série, přistoupil k tomu nyní ve svém režijním debutu i představitel Adonise Creeda Michael B. Jordan. Creedova trojka díky absenci postavy Rockyho v ději už netěží tolik z rockyovské nostalgie, ale stojí víc na vlastních nohách. Tedy alespoň zdánlivě, protože schéma vyprávění a zápletka se drží bezpečných cest, vyšlapaných Rockym.

Jestliže první díl Creeda částečně varioval děj prvního Rockyho a u dvojky se nabízela paralela se čtvrtým dílem Rockyho, trojka si bere prvky ze třetího a pátého dílu Rockyho. Adonisův soupeř Damian svou tvrdostí připomíná Clubbera Langa z trojky, tím, jakou projeví nevděčnost vůči tomu, kdo mu dal šanci trénovat, pak Tommyho Gunna z pětky.

Nalezneme zde i spojitost se soupeřením Rockyho a Apolla, jen v opačném gardu toho, jak se promítlo do jejich osobního vztahu. V rockyovské sérii se ze soupeřů stali nejlepší přátelé, tady se z přátel z dětství nebo dospívání stali soupeři v ringu.

Vytěsněná vzpomínka

Scénář Zacha Baylina a Keenana Cooglera, což je bratr režiséra creedovské jedničky Ryana, je zkrátka zatížen dědictvím rockyovské minulosti a trpí jistou schematičností nejen této série, ale obecně boxerských filmů. K povinným proprietám patří tradiční tréninková montáž, snímaná zde proti kalifornskému slunci a s pohledy do zrcadla.

Stává se přípravou na finální zápas, jehož obrazové uchopení dovedl Michael B. Jordan ozvláštnit tím, že při něm po nějaký čas vypne či izoluje vše, co se děje okolo soupeřů, tedy především publikum a soustředí se jen na jejich subjektivní prožívání tohoto fightu. Vnímáme jejich dech, rány, které dávají i přijímají a celá tato vizuální metafora jejich vztahu posiluje intenzitu tohoto střetu.

Damianův (Jonathan Majors) styl připomíná pouličního rváče. Je agresivní, hrubozrnný, s údery pod pás, vyškolený bitkami v kriminále, kde pobýval. Ten Adonisův (Michael B. Jordan) je techničtější, evokující šachistu, který čeká na chybu soupeře.

Co se mezi těma dvěma stalo a jaká je spojuje minulost, naznačí prolog z roku 2002, kdy sledujeme dva kluky, mířící na podzemní boxerský turnaj, z něhož Damian „Dame“ vyjde jako vítěz. Svěří se svému mladšímu kamarádovi Adonisovi neboli Donniemu, že se chce stát světovým šampionem.

Pak se ale odehraje incident, který je na takřka dvě desítky let od sebe oddělí. Jeho podstata se ve filmu vyjevuje postupně jako Donnieho vytěsněná vzpomínka na období, kdy pobýval v sirotčinci. Nyní je Adonis po posledním vyhraném šampionátů v profesním důchodu, kdy se věnuje manželce, dceři a svým svěřencům ve vlastní tělocvičně.

Stín minulosti

Jedním z nich i aktuální mistr světa v těžké váze Chavez, jehož zápas s Viktorem Dragem promotérsky připravuje. Adonisova žena Bianca se kvůli potížím se sluchem musela vzdát zpívání a věnuje se úspěšné producentské dráze, jejich neslyšící dcera Amara projevuje zájem o tatínkovu profesi. Problémy se zdravím má i Donnieho pěstounka a adoptivní matka Mary Anne.

Adonis žije privilegovaný život, o němž se určitě v posledních letech nesnilo tomu, kdo mu do něj jako stín minulosti a připomínka starých křivd a vin vstoupí. Je to Damian, který chce pokračovat ve své nedobrovolně přerušené sportovní dráze. Adonis mu nabídne pomocnou ruku, protože cítí částečně odpovědnost za to, jak jeho kamarád dopadl.

Se svým traumatem se nechce svěřit ani své ženě, ale Damian tu je jako jeho připomínka. A začne kolem Adonise kroužit způsobem, který směřuje k jedinému. Že se ti dva proti sobě budou muset postavit v ringu a změřit zde nejen své síly, ale postavit se každý zvlášť, možná společně, i svým démonům.

Rány, utržené mimo ring

Damianova taktika je podlá, tváří se jako přítel, ale ve skutečnosti za zády Adonise realizuje plán pomsty. Na konfliktu těch dvou, zprvu hodně podprahovém, je film postaven a lépe z tohoto pohledu funguje první půle vyprávění, kdy ještě není tak zjevné, jak moc si půjdou po krku.

Damian své pocity vůči Adonisovi vyjevuje v otázce, kterou pokládá jeho ženě Biance. Ptá se jí, jaké to je, když slyší vlastní písně v podání jiných interpretů. Jenže Bianca se s nepřízní osudu smířila a našla si jinou realizaci, Dame ji vnímá jako křivdu, za níž hledá odplatu.

V podání Jonathana Majorse, záporáka Kanga z nedávné marvelovky Ant-Man a Wasp: Quantumania, jde o další nejednoznačně pojatou postavu, jejíž vztah s Adonisem je zajímavé sledovat. Ve druhé polovině ústí do jejich střetu v ringu, který potvrzuje to, co říkal Rocky Creedovi v prvním dílu. Že ty nejhorší rány neutržil v ringu, ale v životě.

To zajímavější ve třetím díle se děje mimo ring a do něj už se to přenáší jen jako ozvěna těchto třenic a tenzí, včetně těch rodinných. Oproti pečlivěji budované interakci postav v první půli působí závěr trochu uspěchaně. Michael B. Jordan se pak ukazuje být nejen dobře vybraným hercem na roli Adonise, ale i šikovným režisérem, který umí namíchat koktejl z boxerských zápasů a emocí, které jim předchází nebo je doprovázejí.

Do budoucna se počítá se vznikem universa, stojícího na postavách z rockyovského a návazného creedovského světa. Produkční spory se Sylvesterem Stallonem ohledně využívání této značky stály zřejmě i za jeho neúčastí v tomto díle.

Michael B. Jordan ukázal, že se bez jeho mentorské podpory obejde, nikoliv však bez konceptu, který filmy s Rockym vytyčily. Aby se opravdu osamostatnil, musel by ho stočit jiným směrem, což nepředpokládám. Potom zůstává viset ve vzduchu otázka, kdy se to schéma jeho neustálým variováním vyčerpá. V tomto díle k tomu ještě nedochází a Jordan vykazuje před i za kamerou dobrou práci.

