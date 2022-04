Recenze filmu Deep Water: Adrian Lyne a jeho návrat k žánru erotického thrilleru

Plusy Nejednoznačnost vnímání chování postav v první polovině vyprávění Minusy Banální vyústění slibně rozehraného vztahového konstruktu 6 /10 Hodnocení

Za zlatý věk žánru erotických thrillerů jsou považována osmdesátá léta a první polovina těch devadesátých. V osmdesátých letech natočil jeden z nich, Osudovou přitažlivost, i britský režisér Adrian Lyne. Erotický náboj měly i jeho snímky 9 a 1/2 týdne, Lolita nebo Nevěrná. Lyne v nich uměl vztahovou problematiku podat dráždivým způsobem, který mu byl jeho kritiky zároveň vyčítán jako příliš dělaný na efekt.

Návrat po dvaceti letech k režii

Proto když se objevila zpráva, že se po dvaceti letech od Nevěrné vrací k filmové režii a že spolu s Benem Affleckem a jednou z nejvíc sexy hereček současnosti Anou de Armas připravuje adaptaci stejnojmenné novely autorky psychologických thrillerů Patricie Highsmith, muselo srdce nejednoho fanouška divácky atraktivního žánru zaplesat.

Lyne si na adaptaci její předlohy vzal na pomoc dvojici šikovných scenáristů, Zacha Helma a Sama Levinsona, který stojí za velmi oceňovaným seriálem Euforie, přesto výsledek jak v oné žánrové rovině, tak té scenáristické dost selhává.

Něco naznačilo už to, že studio 20th Century Studios film nakonec po mnoha odkladech, daných pandemií, neuvedlo v kinech, kde se původně měl objevit už v listopadu roku 2020, ale přesunulo ho na streamovací platformu Hulu, v zahraničí pak na Amazon Prime Video.

Největší problém snímku, který lákal na napětí, dráždivou zápletku i atraktivní herecké obsazení ústředního manželského páru, jehož herečtí protagonisté se v průběhu natáčení stali na čas partnery i v soukromí, spočívá v tom, že se tváří chytřeji, než jaké nám jako divákům nakonec poskytne zadostiučinění.

Nejednoznačné signály toxického vztahu

Sledujeme manželský pár Vica a Melindu Allenovy, kteří mají zvídavou dceru Trixie. Zatímco on působí poměrně odtažitě, jeho horkokrevná žena si ráda užívá večírky, na nichž se potkávají s jejich známými a sousedy. Alkoholu se přitom nebrání a ani flirtování s muži, většinou mladšími. Vic to pozoruje a my si přitom jako diváci říkáme, jakou podivnou hru to spolu ti dva hrají.

Ví Vic o tom, že je mu Melinda nevěrná? A pokud ano, tolerují jí to? Je to součástí jejich jakési tiché dohody, která udržuje jejich manželství ještě při životě? Tvůrcům se v první polovině vyprávění daří klást množství otázek ohledně povahy jejich zjevně toxického vztahu, které pracují s naší fantazií a předpoklady, jaké motivace jednotliví aktéři do této zvrácené hry vnáší.

Když ale dojde k utonutí jednoho z Melindiných domnělých milenců, začne vše, co dosud působilo sympaticky nejednoznačně a mohlo se to zdát součástí sofistikované hry režiséra s divákem, najednou vypadat až příliš banálně.

Včetně toho, když Vic jednomu z manželčiných, jak ona říká kamarádů, na večírku s chladnokrevným klidem sdělí, že za zmizením toho předchozí stál on. Jejich známí to berou jako svérázný žert muže, který tak s nadhledem reaguje na nespoutanou povahu své ženy, která logicky budí dohady, jak to s jejími zálety je. Jeden z nich, spisovatel Don, je ale k Vicovi více nedůvěřivý.

Banální odpovědi

Právě jeho postava a její vyskytnutí se na místě, u něhož není zřejmé, co ji tam přivedlo, přispívá v závěru k dojmu, že v této vyprávěcí skládačce chybí podstatné díly, které pak celku zpětně dávají smysl. A protože si nemyslím, že by tvůrci pracovali s prvkem náhody, vypadá to spíš na to, že některé z linií, vedoucích k rozuzlení, nepochopitelně skončily ve střihačském koši.

To je i příklad náhle změněného a mnohem vstřícnějšího chování Melindy vůči jejímu muži v závěru, které dává smysl v předloze, kde je objasněno, co jím sleduje, ve filmové adaptaci už méně. Tato novela byla zfilmována už třikrát. V roce 1981 s Isabelle Huppert a Jeanem-Louisem Trintignantem ve francouzském filmu Hluboké vody, o dva roky později pak v německém televizním filmu Tiefe Wasser.

Podobně jako ve francouzské verzi tvůrci změnili konec a dávají mu víc morálně ambivalentní vyznění ve stylu Zmizelé od Davida Finchera. Autorka bestselleru Gillian Flynn, která jí byl předlohou, ostatně knihu Patricie Highsmith označila za jednu ze svých nejoblíbenějších.

Právě pro téma toxicity manželského vztahu a masek, které si v něm oba partneři nasazují a pod nimiž ukrývají své vášně, posedlosti, fobie, strachy i pocity žárlivosti. První hodině vyprávění se daří s nejednoznačností těchto masek účinně pracovat a tím i s naším přehodnocováním toho, jaký vztah k postavám zaujímáme. V té druhé ale díky malému psychologickému prokreslení nejen ústřední dvojice dochází k tomu, že začneme celý ten slibný konstrukt vnímat jako vlastně povrchní a banální.

Zmarněný potenciál

A to je škoda, protože ta látka v sobě potenciál na dobrý psychologický thriller má. Lyne se o něho dle mne i snažil, minimálně v té první půlce, ale vinou scénáře a chybějících dílků mozaiky, které by ho poskládaly, se to nezdařilo.

Přitom se nedá říct, že by lacině sázel na vějičku erotických scén. Ty jsou poměrně krotké a jejich smyslný náboj vyplývá z přitažlivosti hlavní hrdinky. Z toho jak se dívá, jakou má řeč těla nejen momentech, kdy s někým koketuje.

Režisér její půvab umí prodat, ale nesází na něj jako na jedinou přednost filmu. Řemeslně ty Lyneovy vypadaly vždy dobře a to je i případ Deep Water. Škoda jen, že se tento potenciálně v mnoha ohledech atraktivní příběh nepodařilo naplnit napětím, psychologickou hloubkou a vlastně ani tím erotickým žárem. Vyprávění o posedlostech uvnitř manželského svazku tím hodně tratí.

Deep Water