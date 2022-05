Recenze filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Sam Raimi a jeho návrat k hororovému a komiksovému žánru

Plusy Otisk Raimiho hororové poetiky Minusy Viditelné CGI trikových scén 6 /10 Hodnocení

Před šesti lety vstoupil do marvelovského universa nový adept na mistra mystických umění Doctor Strange. Teď se toto universum v pokračování s tímto komiksovým superhrdinou mění v multiverzum, tak jak se v paralelních světech potkávají alternativní verze jednajících postav.

S podobným konceptem multi-vesmíru už přišel animovaný Spider-Man: Paralelní světy a loni na konci roku pak hraný Spider-Man: Bez domova, který svedl dohromady herecké představitelé ze všech tří spider-manovských sérií, z nichž tu poslední uzavřel.

Seriálová expozice

Režisérem první z nich, trilogie o Pavoučím muži s Tobeym Maguirem v hlavní roli, byl Sam Raimi. Hororový režisér, proslavený trojicí filmů o Smrtelném zlu, který nastartoval i vlnu superhrdinských titulů. Nyní se ve dvojce Doctora Strange vrací k oběma žánrům a daří se mu vtisknout této látce kus své poetiky. Ať už jde o atmosféru, připomínající děsivou noční můru, nebo svým smyslem pro černý humor.

Původně měl pokračování čarodějových dobrodružství režírovat Scott Derrickson, jenž stál za jedničkou, ale pro tvůrčí neshody byl nahrazen Raimim, který zas před lety přišel o možnost točit čtvrtého Spider-Mana. Uvedení dvojky Doctora Strange před rokem v květnu pozdržela pandemie i posunutá premiéra Spideyho Bez domova, který mu časově předchází.

Scenárista Michael Waldron (seriály Rick and Morty, Loki) nás hned na začátku vyprávění vrhá doprostřed dění, když nás z něčeho, co vypadá jako sen Doctora Strange přenese do reality, která je pokračováním toho snu, nebo spíš jinou jeho verzí v jiné realitě.

Expozice chybí, tvůrci se spoléhají na znalost nejen předchozích filmů v rámci MCU, ale i marvelovské seriálové tvorby. Provázání s animovaným seriálem What If...? prostřednictvím zlé verze Doctora Strange, Lokim a zejména mini sérii WandaVision je tu přítomné a v posledním případě umožní divákům lépe se vžít do chování, které tu předvádí bývalá členka Avengers Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Touha být matkou

Stačí zmínit události ve Vestview a její dvě děti a návštěva Doctora Strange (Benedict Cumberbatch) u ní po invazi démonů, kteří pronásledují jeho novou chráněnku Americu Chavez (Xochitl Gomez), se změní v ohrožení pro něj i pro ni. Hispánská teenagerka America má totiž dar cestovat mezi dimenzemi a Wanda skrze ni chce naplnit svou vyšinutou touhu po mateřství.

Právě linie Wandy se pro vyprávění ukazuje jako ta stěžejní. Tragická hrdinka ze série WandaVision se tu mění v rozpolcenou, umanutou záporačku, poháněnou smutkem a iracionálními emocemi. Boj s vnitřním zlem zrcadlově k ní probíhá i v Doctoru Strangeovi prostřednictvím jeho více verzí v paralelních vesmírech.

Vesmír v jeho mnohosti se tu tak stává místem, které hlavním postavám slouží k řešení jejich traumat a bolístek. To, co se nepovede v jednom, se snaží zachránit v druhém, což je i případ vztahu Strange k jeho bývalé kolegyni a partnerce Christine (Rachel McAdams). Film se vrací k otázce křižovatek našich rozhodnutí a důsledků zvolených cest.

Možnosti mnohovesmíru

Možnosti mnohovesmíru Raimi využívá k žánrovým proměnám filmu, od fantasy k zombie hororu, i těm stylizačním, kdy se od animovaného úvodu dostaneme až k vizi květinového New Yorku. Průlet paralelními dimenzemi a jejich propojení se odvíjí od telepatických schopností jednotlivých aktérů.

Průchod jimi umožňuje scenáristům zapojit do hry i postavy, jež se staly součástí akvizice studia 20th Century Fox společností Disney. Dosud se vyskytovaly v samostatných komiksových filmech nebo řadách a teď plní funkci fanoušky žádaných cameo rolí.

Tito členové rady Iluminátů se zapojí i do akčních sekvencí, které jsou svižné a přehledné, ale je na nich až moc vidět jejich digitální původ. Sam Raimi souboje napříč dimenzemi dobře orchestruje za pomocí kamerových přeletů i jízd, mířících do oka.

Nezapomíná přitom na své hororové kořeny, takže se dočkáme množství lekaček a brutálních úmrtí. Přístupnost PG-13 a pohybování se v marvelovských rodinných intencích mu neumožňuje rozehrát krvavou gore podívanou, ale tísnivý, znepokojivý pocit vyvolat dokáže. V navození strašidelné atmosféry mu pomáhá i soundtrack Dannyho Elfmana, který skládal hudbu k jeho prvním dvěma Spider-Manům.

Výsledek je pak takový kompromis mezi Raimiho hororovým pojetím a studiovou zakázkou, která reklamně prodává právě onu hororovou příchuť. Její součástí je i vtipná sebereferenční připomínka Bruce Campbella z trilogie Smrtonosné zlo.

Koncept paralelního vesmíru se snaží přikrýt dějovou jednoduchost a tak trochu scenáristickou lenost, jak s ním pracovat. Je patrné, že eskapády s ním teprve začínají a pevně doufám, že nebude využíván jen jako barevná atrakce.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství