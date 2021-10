Recenze filmu Duna. Kultovní sci-fi, na které určitě běžte do kina, než je zase zavřou

Star Wars pro dospělé, u nichž nás režisér Denis Villeneuve přesvědčuje intenzitou a naléhavostí své autorské vize, jak zprostředkovat románovou mytologii.

Plusy Výborná režie, herecké výkony i vizuální stránka Minusy Pro někoho příliš rozvláčné 8 /10 Hodnocení

Duna z roku 1965 amerického spisovatele Franka Herberta patří k nejslavnějším sci-fi románům. Dočkala se pěti pokračování, práci na dalších zastavila spisovatelova smrt v roce 1986. Navázal na ni jeho syn Herbert spolu se spisovatelem Kevinem J. Andersonem, kteří vytvořili další dvě pokračování původní série, dvě prequelové trilogie, odehrávající se před událostmi prvního dílu a ostatní knihy z tohoto světa.

Dlouhá expozice

Světem je nebezpečná pouštní planeta Arrakis, zvaná Duna, na níž se jako na jediném místě ve vesmíru nachází melanž. Vzácné koření, které prodlužuje lidský život, poskytuje jeho uživateli specifické psychické schopnosti a umožňuje cestovat mezi planetami rychleji než světlo.

Imperátor sice svěří správu nad planetou rodu Atreidů, avšak ve skutečnosti má s vlivným rodem jiné záměry. A tak spolu s krutým rodem Harkonnenů v čele s baronem Vladimirem připraví léčku, jíž padne za oběť nový vládce planety vévoda Leto Atreides – ten chtěl nastolit mír s divokými domorodými fremeny, žijícími v poušti. Právě mezi fremeny se při útěku dostává Letova konkubína a členka „čarodějnického“ sesterstva, lady Jessica (Rebecca Ferguson), spolu se svým synem Paulem (Timothée Chalamet). Zde Paul potkává dívku ze svých vidin...

Filmové vyprávění pokrývá zhruba první polovinu známé knihy. Působí jako dlouhá expozice, která nás má uvést do zákonitostí tohoto světa s jeho mytologií a jednotlivými postavami.

Pro zasvěcené i ty neznalé předlohy

Režisér Denis Villeneuve, který se s dvojicí spoluscenáristů podílel na převedení této kultovní látky, ji adaptuje tak, že myslí jak na zasvěcené, kteří knižní předlohu znají, tak ty neznalé. Ty druhé nenápadně vede, aby všechny zákonitosti předestřeného světa postupně vstřebali i za cenu jistého zjednodušení děje a redukce vedlejších postav a linií. Zároveň množství dějových oblouků naznačuje, že se divák má v druhé části opravdu na co těšit.

Filmové vyprávění tak vytváří a buduje prostor pro další díly, škoda jen že pro diváky tohoto končí vlastně v tom nejlepším. Je to ale zároveň ze strany tvůrců chytrá taktika, jak si ze strany diváků vynutit na studiu tlak na vznik dalších filmů z tohoto světa.

Soustředěné vyprávění

Druhý díl ze strany studia ještě potvrzen nebyl, ale Villeneuve už na jeho scénáři pracuje a má s touto sérií evidentně velké plány. Pokud by se mu je podařilo naplnit, mohly by vzniknout jakési Star Wars pro dospělé, jak je Duna někdy označována. A Villeneuve by u této ságy plnil úlohu novodobého George Lucase, nebo vzhledem k charakteru jeho tvorby spíš Stanleyho Kubricka.

Protože to, co nabízí jak ve způsobu vyprávění, tak jeho vizuálním uchopení, je opak kinematografie atrakcí, již si pojíme třeba s marvelovkami. Naznačily to ostatně už jeho předchozí počiny z žánru sci-fi Příchozí a zejména Blade Runner 2049. Villeneuve zahlcuje divákovy smysly, ale ne akčními scénami, ale intenzitou a naléhavostí své autorské vize, jak zprostředkovat románovou mytologii. Činí tak vážně, osudově, bez známek humoru.

Ve výpravném spektáklu za 165 milionů dolarů vypráví hodně obrazem a nechává nás unášet se kontemplativní, atmosférickou, lyricko-epickou, nebo jak to nazvat, náladou tohoto opusu. Režisér nás pomalu vtahuje do mocenských svárů v galaktickém impériu a postupně přidává na hutnosti toho, k čemu se v něm schyluje.

Probíhá tu boj o moc, nemilosrdný, kdy jeden rod jde po krku druhému, jak v shakespearovských tragédiích nebo populární sérii Hra o trůny. Střet dobra se zlem je zároveň provázen silným ekologickým, sociálním, filozofickým a politickým akcentem. Objevuje se tu téma udržitelnosti života, kolonialismu, střetu kultur a civilizací či korporátní rozpínavosti. Paralely k dnešku si snadno dosadíte, což činí toto vrstevnaté dílo stále aktuální.

Pohlcující formální stránka

Obsahovou stránku a vtahující způsob jejího dávkování podporuje ta formální, která je stejně pohlcující. Kamera Greiga Frasera, která se doslova mazlí s písečnými dunami, každý záběr dovede výtvarně zaujmout, svou kompoziční účelovostí a současně omamností, k níž se přidává soundtrack, o který se postaral Hans Zimmer.

U Timothéeho Chalameta je už teď vidět, že nebude mít problém utáhnout celou sérii, jejíž vznik bych si moc přál, protože režisér Denis Villeneuve by jí uměl dát podmanivou, nepodbízivou a přitom srozumitelnou tvář i pro ty, kdo neznají knižní předlohy Herbertových románů. Soudě alespoň podle prvního filmu, který se stává pozvánkou do mnohem většího a komplexnějšího světa, který se před námi začne odkrývat.

