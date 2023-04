Recenze filmu Dungeons & Dragons: Čest zlodějů. Odlehčená fantasy variace na Strážce Galaxie

Plusy Nadhled, hravost a nápaditost tvůrčí dvojice Minusy Generičtí záporáci, Forgeho křečovitý humor 8 /10 Hodnocení

Stolní RPG hra Dungeons & Dragons byla poprvé vydána v roce 1974 a od té doby se řadí k těm nejpopulárnějším. U nás je známá její tuzemská variace pod názvem Dračí doupě. V roce 1983 na motivy této deskové hry vznikl animovaný seriál, v letech 2000 až 2012 pak hraná trilogie, jejíž první díl se natáčel tady v Čechách. Její kvality však byly mizerné.

Odlehčená bojovka

Popkulturní zájem o ni pomohly zvýšit seriály Teorie velkého třesku nebo Stranger Things, v nichž se objevila a nyní nová filmová adaptace s podtitulem Čest zlodějů. Ujalo se jí režisérské a scénáristické duo John Francis Daley a Jonathan Goldstein, které má na svém kontě scénáře k oběma dílům Šéfů na zabití nebo komiksovce Spider-Man: Homecoming. Společně režírovali reboot Bláznivé dovolené, komedii Noční hra a nyní jejich dosud největší projekt, výpravnou akční fantasy komedii za 150 milionů dolarů Dungeons & Dragons.

Tu začala připravovat už někdy před deseti lety dvojice Chris McKay a Michael Gilio, aby ji nakonec pod křídly Paramount Pictures dotáhla jiná dvojka a to Goldstein s Daleym. A ukázalo se to jako dobrá volba, protože přesně pochopili, co daná látka vyžaduje.

Ke scénáři, který je vlastně takovou bojovkou, v níž postavy plní jednotlivé úkoly na cestě za splněním své mise, přistupují s nadhledem. Fantasy svět, který mají k dispozici, jim slouží k demonstraci jejich hravosti, tvůrčích nápadů a specifického smyslu pro humor, který ale nesklouzává k parodii.

Outsideři se stávají hrdiny

Nečekejte tedy nějakou ponurou fantasy, ale spíš něco na způsob Princezny nevěsty, Mumie nebo Strážců Galaxie. To vzhledem k outsiderskému charakteru ústředních hrdinů, na jejichž interakci film do velké míry stojí. Tvůrčí dvojice s nimi žánrově balancuje na hranici fantasy, heist movie a dobrodružné komedie a v poměrně zběsilém tempu je vrhá do stále rozmáchlejších akčních sekvencí.

Nejzdařilejší z nich jsou ty s originálním drakem, v aréně a pak ta závěrečná. Jsou natočeny přehledně, v reálných lokacích Islandu nebo Severního Irska, jež přispívají k jejich epičnosti. Jsou v nich využity CGI vizuální efekty, zejména u příšer a monster větší velikosti, u těch menších jsou použity praktické efekty a masky, pod nimiž se skrývají herci.

Představený fantasy svět s jeho různými rasami, frakcemi a hrozbami působí barvitě, výpravně a film poskytuje základní vhled do jeho mytologie, která může být v dalších dílech rozvíjena. Vizuální stránka dovede vtáhnout svou výpravností a stejně tak hudba Lorneho Balfea, která umí podtrhnout napínavé pasáže i emocionální momenty rodinného charakteru.

Náprava toho zpackaného

Nouze není ani o jedny, protože se ocitáme ve světě, kde se musí nesourodá skupina hrdinů spojit a naučit se spolupracovat, aby ochránili svět před prastarým zlem. Dlužno dodat, že poté, co někteří z nich přispěli k jeho aktivaci. Hlavní postavou v ní je potulný bard a lupič Edgin (Chris Pine), který se svou družinou provádí krádeže vzácných artefaktů, jež pak prodává majetným zájemcům.

Při jedné z těchto loupeží je se svou dávnou parťačkou Holgou (Michelle Rodriguez) chycen a dán do vězení, z něhož po dvou letech uteče, aby získal zpět svou dceru Kiru (Chloe Coleman). Jejím opatrovníkem a pánem Neverwinteru se mezitím stal další jeho zlodějský společník Forge (Hugh Grant). Ten spojil své síly s Rudou čarodějkou Sofinou (Daisy Head), což může ohrozit tento svět.

Zabránit se tomu snaží právě Edgin, který se jim s udatnou bojovnicí Holgou, mágem samoukem Simonem (Justice Smith), mladou druidkou Doric (Sophia Lillis), která se umí proměňovat v různá zvířata a ušlechtilým paladinem Xenkem (Regé-Jean Page) postaví. Edgin musí očistit své jméno od nařčení, které na něm ulpělo a prokázat v sítí intrik a kouzel svůj důvtip i statečnost.

Pozitivní energie

Chris Pine, který se ujal i role producenta filmu, si roli Edgina užívá. Jako zloděj sympaťák vládne rošťáckým charismatem a sype ze sebe odlehčené hlášky, kterými se snaží zakrýt skutečnost, že není až takový vůdce a strůjce akcí, za jakého se vydává. Nahrává mu na ně Michelle Rodriguez, která se osvědčuje i v bojových pasážích.

Protikladně k uvolněným hereckým partům Edginovy družiny je role Xenka napsaná vážně, z čehož vzniká spousta zábavných momentů. Hugh Grant jako podrazácký a úlisný podvodník Forge hodně přehrává a jeho výřečnost má působit iritujícím dojmem. Stejně jako smích čarodějky Sofiny, která je poměrně generickou záporačkou.

Ne až tak výrazní záporáci, Forgeho křečovitý humor, triky, u nichž je místy viditelnější jejich digitální původ a lehce přestřelená délka jsou slabinami této jinak velmi zdařilé blockbusterové podívané pro celou rodinu, která má potenciál rozšiřovat svou působnost ve filmové i seriálové podobě.

Tvůrčí dvojice dovedla adaptaci deskové hry od společnosti Hasbro napěchovat svižným tempem, vizuálem s atraktivními lokacemi, nápaditostí, hravostí, humorem, nadhledem a celkovou pozitivní energií, na níž budou slyšet děti i jejich dospělý doprovod. Stejně tak se jí daří práce s herci a jejich vzájemnou chemií. Napravuje tak pověst, kterou těmto deskovým hrám na hrdiny udělala předchozí trilogie na jejich motivy.

Dungeons & Dragons: Čest zlodějů