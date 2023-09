Recenze filmu Equalizer 3: Poslední kapitola. Denzel Washington bez dalších šesti statečných proti italské mafii 

Plusy Změna prostředí, italské kulisy, charisma ústředního představitele Minusy Nevýrazní záporáci. Akčním scénám chybí napětí 6 /10 Hodnocení

První Equalizer se před devíti lety svezl na vlně „důchodcovských“ akčních thrillerů typu 96 hodin. Nebo když půjdeme víc do minulosti, tak k subžánru vigilante movies, v nichž samozvaní mstitelé z řad civilistů berou spravedlnost do svých rukou v momentě, kdy mají pocit, že selhává soudní systém nebo vyšetřování zločinu.

Denzel Washington si tu zahrál takového osamělého muže s tajemstvím, který bere zákon do vlastních rukou. Vzhledem k pracovišti, kde působil jako skladník, se stal jakýmsi Temným rytířem z Hornbachu, jenž není netečný k osudům druhým. Scénář Richarda Wenka byl ryzí béčko, které ale režisér Antoine Fuqua uměl díky pozvolna budované gradaci vyprávění povýšit na něco, co připomínalo sedmdesátkové thrillery.

Ve dvojce bývalý člen zpravodajské vojenské jednotky DIA Robert McCall vyměnil kutilský market za řízení Lyftu. Ochota pomáhat druhým a altruisticky zasahovat do jejich osudů mu zůstala, ostatně takto je jeho postava definovaná už seriálovou předlohou z druhé půli osmdesátých let, z níž filmy s ní volně vycházejí.

Fotogenické přímořské městečko

Teď přichází třetí díl této série, který i podtitulem naznačuje, že by měl být jejím vyvrcholením. Boston z prvního dílu a Massachusetts z toho druhého nahradil jako jeho dějiště jih Itálie. McCalla sem přivede tajná mise, při níž je na Sicílii vážně zraněn střelnou ranou. Ujme se ho doktor Enzo (Remo Girone), pod jehož dohledem se zotavuje v malém městečku na skalnatém pobřeží nedaleko Neapole.

Tomu věhlasný tří oscarový kameraman Robert Richardson propůjčuje fotogenický ráz ospalého přímořského městečka, kde se zastavil čas. Zraněný Robert, vybavený hůlkou, tu prochází strmými úzkými uličkami a posedává na náměstí v příjemné kavárně, kterou provozuje její milá majitelka.

Robert pozoruje dění okolo sebe, rozmlouvá s lidmi a postupně si získává přízeň místních. A i oni mu přirostou svým vlídným jednáním k srdci. Neunikne mu přitom, že za vším tím malebným poklidem se skrývá něco podprahového v podobě napětí, které tu vládne.

Městečko totiž nesužuje jen obchod s drogami, který ho sem přivedl a jenž v úvodu zanechá krvavou stopu ve vinicích, ale i mafiánské vybírání výpalného dosti nevybíravými metodami. Obojímu nehodlá Roberto, jak mu místní říkají, přihlížet a tak se postaví na jejich obranu.

Model Sedmi statečných

Režisér se scenáristou Wenkem tu rozehrávají model vyprávění, známý ze Sedmi samurajů nebo jimi inspirovaného neméně slavného westernu Sedm statečných. Dobrosrdečné, pokojné obyvatelé městečka tu neterorizují a nevydírají banditi, ale italská camorra. Jí se postaví nikoliv sedm statečných, ale jeden, který s jejími členy provede nemilosrdné zúčtování. V mafiánské vile, kde na všechno to řádění shlížejí renesanční sochy.

Westernové aranžmá mělo už finále dvojky, odehrávající se v McCallově rodném, před ničivou bouří evakuovaném, městě. A před ní režisér Fuqua natočil remake Sedmi statečných s Denzelem Washingtonem v hlavní roli.

Spolupráce herce a režiséra začala v roce 2001 na kriminálním dramatu Training Day, za něž Washington dostal svého jediného Oscara za hlavní roli. V trojce Equalizera nepředvádí oscarový výkon, vystačí si bohatě s mlčenlivým charismatem a odpočítáváním vteřin na stopkách, než začne protivníky brutálně likvidovat.

Akční scény na míru

Washingtonovi je osmašedesát a akční scény jsou ušity na míru jeho věku. Už v předchozích filmech v nich využíval především svou vynalézavost a šikovnost a i tady si to s mafiány vyřizuje pěkně postaru, tedy vesměs ručně. Se stoickým klidem jim sdělí, co bude následovat a potom to s ladnou elegancí vykoná.

Denzel Washington se tu tak představuje v podobné poloze jako v předchozích dvou dílech. Na jedné straně vnímavý pozorovatel okolního dění a příběhů, které se v něm odehrávají, na té druhé neúprosný zabiják, který vzbuzuje přirozený respekt.

Vyobrazení italského městečka s bodrými sousedy, útulnými kavárničkami a krutými mafiány je poněkud stereotypní, ale slouží sevřenosti příběhu. Třetí díl si zachovává ingredience a trademarky těch přechozích a oživuje sérii jejím situováním do nových kulis. Ty italské rozvážnému tempu dění sedí a dodávají thrillerovému žánru mafiánskou příměs. A ač se tento díl tváří jako poslední, režisér už se vyjadřuje, že by tomu tak nemuselo být. Tak uvidíme.

Equalizer 3: Poslední kapitola