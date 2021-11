Recenze filmu Eternals. Oscarová režisérka Chloé Zhao představuje u Marvelů nový superhrdinský tým

Autorský rukopis, který klade větší důraz na vztahy postav než na spektakulární akci.

Plusy Etnická a genderová diverzita postav se stává přirozenou součástí nové marvelovky. Minusy Ne všichni z deseti superhrdinů dostanou odpovídající dramatický oblouk. 7 /10 Hodnocení

Dva měsíce po premiéře marvelovky s asijským superhrdinou Shang-Chi a legenda o deseti prstenech přichází do kin další, která co do složení nového superhrdinského týmu jde v tomto universu zatím nejdál z hlediska jeho etnické a genderové diverzity. Jde o třetí film čtvrté fáze MCU, v níž ten vstupní Black Widow působil spíše jako dovětek za předchozí řadou.

Otevírání cest do budoucnosti

Až s mistrem čínských bojových umění Shang-Chim a Eternals se objevují v této sérii noví hrdinové a s nimi spjaté mytologie, které se už nepojí s těmi doposud v ní budovanými. Provázanost s MCU v případě Eternals tu přítomná je jen skrze odkazy na Thanose a Thora a skutečnost, že se děj v přítomné linii odehrává po událostech v Avengers: Endgame. Jinak stojí film Eternals v rámci MCU samostatně a spíše než ohlížením do minulosti se vyznačuje otevíráním cest do budoucnosti. Třeba skrze postavu profesora historie a přítele Sersi Danea Whitmana.

Co příjemně překvapí je, že se tu objevují slovní narážky na konkurenční fikční svět universa DCEU, když je jeden z Eternals Ikaris přirovnáván kvůli jeho schopnostem k Supermanovi. Doposud se totiž tyto dvě série ignorovaly. Revoluční v mezích blockbusterové podívané je i to, že dva superhrdinové spolu mají milostnou sexuální scénu, která i přes její decentní podání jde nad rámec obvyklého polibku. A mezi Eternals se objevuje v osobě Phastose i otevřený gay, který s partnerem vychovává dítě.

Superhrdinský tým tvoří pět mužů a pět žen, mezi nimiž je i dětsky vyhlížející dívka Sprite nebo neslyšící Makkari. Vůdčí duchovní úlohu v něm zaujímá Ajak, tu silovou z hlediska schopností problematický Ikaris. Jeho bývalá láska Sersi je tmelem tohoto společenství, Thena jeho největší bojovnicí. Phastos je skvělý vynálezce, Druig odměřený samotář, který dokáže manipulovat s myslí ostatních. Gilgamesh plní ochranitelskou roli, Kingo coby herec v bollywoodských filmech tu komickou.

Lidskými pochybnostmi vybavené nadlidské bytosti

Režisérka Chloé Zhao, vítězka posledního předávání Oscarů s filmem Země nomádů, se s trojicí spoluscenáristů zaměřila na vztahy uvnitř tohoto superhrdinského společenství. To se potýká jednak s vnějším nepřítelem v podobě monstrózních Deviantů, ale i vnitřními spory ohledně důvodu jejich působení na Zemi. Zvlášť když se dozví ten pravý.

Eternals jsou nestárnoucí a lidsky vypadající mimozemšťané, kteří už po sedm tisíc let koexistují s pozemšťany. Z pověření Nebešťanů je po tu dobu ochraňují proti predátorským Deviantům, vždy když se objeví. Do vnitřních sporů lidstva, jako jsou války, ale zasahovat nesmějí, což je samozřejmě frustruje.

Za dobu všech těch staletí a tisíciletí „Věční“ po vzoru antických božstev s lidmi navázali vztahy, včetně těch partnerských. Režisérka ukazuje, jak se na nich toto soužití s lidmi podepsalo v dobrém i tom špatném. A jak se z vykonavatelů vůle nebeských Celestiálů staly samostatně myslící a emočně vyhodnocující bytosti, přemýšlející o smyslu svého poslání a vlastní existenci.

Lidskými pochybnostmi vybavené nadlidské bytosti se trápí otázkami loajality ke svému úkolu na Zemi, vlastní nesmrtelností, láskou k pozemšťanům, krizí identity, zrádné mysli a dalšími existenciálními tématy. Režisérka jim dovede dát patřičně velkolepý tragický nebo melodramatický ráz jak v antickém nebo shakespearovském dramatu. Tím jak je toto jejich potýkání se s vlastním svědomím rozprostřeno napříč lidskými dekádami.

Důraz na charaktery postav

Superhrdinové si tak ve výsledku vystačí s vlastními rozpory a jejich souboje s Devianty působí z tohoto pohledu jako povinná blockbusterová vějička pro masy. Provedení akčních soubojů s monstry je ale třeba pochválit. Působí přehledně, i když trochu genericky. Superhrdinové při nichž demonstrují své schopnosti, jejichž škála je při jejich počtu velmi rozmanitá a režisérka je v akci vhodně kombinuje.

Přesto je znát, že víc ji zajímá lidská stránka jejich charakterů než spektakulární souboje, což se z charakteru jejích předchozích nezávislých počinů dalo očekávat a proto ji i studio Marvel najalo, aby vtiskla tomuto filmu osobitější autorský ráz. To se povedlo právě jejím zaměřením na vztahy postav a jejich emoce a motivace.

Vzhledem k tomu, že je těch hrdinů deset, zabere to podstatnou část z dvou a půl hodinové stopáže, aniž by se podařilo u většiny z nich vyklenout potřebný dramatický oblouk. I ten vzájemný, plný rozporů. Může za to struktura vyprávění se spoustou flashbacků, které mají nasvětlit jednání postav z více různých perspektiv a dějinných etap, ale i to, že ne všichni působí tak charismaticky jako hrdinové, jichž se ujali herci těch nejzvučnějších jmen.

Jejich pocit vyděděnců v lidském světě podporuje osobitý způsob, jak je kamera snímá v kontextu okolní krajiny. Režisérka jejich dilematům vtiskla netriviální žánrové podání, které se ale nepodařilo důsledně naplnit vzhledem k množství superhrdinů a snaze je představit v jejich koexistenci. Otevřený konec si říká o pokračování, které by mohlo tento neduh napravit.

