Recenze filmu Expend4bles: Postr4datelní. Akční týmovka se s předáním štafety mění na Stathamovu sólovku 

První díl Expendables připomínal abiturientský sraz akčních dinosaurů osmdesátých a devadesátých let, k němuž se přidali jejich mladší následovníci. Dvojka stavěla na sebeironickém pošťuchování ústředních protagonistů, které se měnilo v jejich až parodickou osobnostní exhibici. Trojka přišla s omlazením týmu, přičemž ten starý zůstal trochu nevyužit.

Předání štafety

Čtvrtý díl potvrzuje sestupnou kvalitativní tendenci této série, která se projevuje nejen úbytkem velkých hvězd, ale i tím že se s ní loučí její srdce, tedy Sylvester Stallone. Ten už dopředu avizoval, že se ve čtyřce objeví jen minimálně a že jeho úloha v ní bude spočívat v předání štafety jeho pokračovateli. A asi nepřekvapuje, že jím je Jason Statham.

Nakonec v ní Sly stráví více jak čtvrtinu stopáže, tedy celou úvodní pasáž v Libyi, kam je Barney Ross s jeho týmem vyslán jejich novým šéfem Marshem (Andy Garcia), aby zabránili nebezpečnému žoldákovi Rahmatovi (Iko Uwais) v získání jaderných hlavic z bývalé chemické továrny libyjského diktátora Kaddáfího. Ty mají posloužit tajemnému Ocelotovi k rozpoutání třetí světové války, na níž chce finančně vydělat.

Akce se nezdaří a Rahmat s hlavicemi uprchne. Lee Christmas (Jason Statham) je za to z týmu vyloučen a na jeho místo nastupuje jeho bývalá přítelkyně Gina (Megan Fox). Lee ho ale dál sleduje, a když dojde k jeho zajetí na nepřátelském trajektu, ujme se jeho vysvobození.

Nováčkům chybí akční background

Ostatní členové týmu jsou tak ve čtyřce odsouzeni do role statistů a dominantní postavení v ní přebírá Lee. Díky tomu se ale oslabuje původní týmový koncept série a čtvrtí Postradatelní připomínají spíš spin-off Christmase. Ne že by měl problém ho utáhnout, na to je příliš zkušenou akční hvězdou, jen už to víc než Expendables připomíná Stathamovu sólovku.

Je to dané i tím, kdo zbyl z původní série. Vedle Stalloneho a Stathama je to už jen Dolph Lundgren a Randy Couture. Stallone i Lundgren do ní vnáší téma stárnutí. Stallone, když v úvodu se Stathamem vyráží do baru, kde prohrál jeho Barney oblíbený prsten. Chce ho získat zpět, na což ale místní partička vazounů neslyší. A tak jim musí „domluvit“ Lee, protože on má bolavá záda a celou rvačku spíš jen zpovzdálí barového pultu diriguje. Dolph Lundgren jako Gunner Jensen coby odstřelovač se zas potýká se zhoršujícím se zrakem.

Charisma stárnoucí hrdinové ale stále mají, zatímco u těch nových je to značně diskutabilní. V předchozích dílech se výskyt každé z akčních star (Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Mel Gibson, Wesley Snipes, Harrison Ford) pojil s ikonickými rolemi, v nichž se vyskytovala a které tu byly s nadsázkou reflektovány.

Zatímco když do rolí nových Postradatelných obsadíte Megan Fox, rappera 50 Centa, herečku a modelku Levy Tran nebo Jacoba Scipia, tento pocit se prostě nedostavuje. Posledně jmenovaný je tu jako náhrada za Galga Antonia Banderase z trojky, jehož syna zde hraje a podobně jako on plní komickou roli. 50 Cent pak za Terryho Crewse, který se objevil ve všech předešlých dílech. Andy Garcia přebírá úlohu za Bruce Willise, potažmo Harrisona Forda z trojky.

Akci chybí výraznější nápad

Nové postavy ale výrazně nezaujmou, protože jejich charakteristika nebo motivovanost je redukována jen na jejich výskyt v akčních soubojích. Platí to i o dvou posilách z východu v podobě thajského Tonyho Jaa, který se k týmu přidává na Leeho výzvu později a hlavního záporáka, jehož ztvárňuje indonéský mistr bojových umění Iko Uwais, známých z akčních Zátahů.

I jeho Rahmat je ale jen béčkový padouch bez jakékoliv charakterové prokreslenosti a navíc tvůrci nevyužili možnosti postavit tyto dva v soubojích proti sobě. Což zamrzí o to víc, že na nich pracovali lidé z týmu Jackieho Chana. Takže dojde jen na ten Rahmata a Christmase.

Rating je oproti trojce eRkový, to znamená, že střety jsou krvavější, ale při jejich realizaci se režisér Scott Waugh (Need for Speed) jako bývalý kaskadér moc nevytáhl. Akčním scénám, snad s výjimkou scény s motorkami na palubě lodi, chybí promyšlenější choreografie nebo zapamatovatelnější nápad.

Závěrečný twist

Většina kontaktních soubojů se odehrává v interiéru lodi, převážející jaderné hlavice, druhou lokací je libyjská chemička, zastoupená bulharskými exteriéry. Ty spolu s absencí větších hvězd, lacinými digitálními triky a ne moc přehledným rychlým střihem podtrhují béčkovost tohoto projektu.

Samostatnou kapitolou je pak obsazení Megan Fox do role Giny. Sex-appeal někdejší krásky z Transformers díky botoxovým úpravám a silnému make-upu působí značně přemrštěně, stejně jako její afektované výstupy v tomto filmu. Ale možná tvoří jen protiváhu chlapáckých vtipů se sexuálním podtextem, kterých jsme také mohli zůstat ušetřeni.

Postr4datelní zkrátka vykazují až příliš znaků laciného béčka. Akci chybí styl i propracovaná choreografie, je rychle sestříhaná a ne moc přehledná, ztrácející se v digitálních efektech. Film má nejchudší výskyt akčních hvězd z těch dosavadních a vytratil se z něho týmový duch, na němž byly postavené předchozí díly. Takže je to víc sólovka Jasona Stathama, které přizvukují nováčci s jednostrunnou charakteristikou.

Závěrečný twist nás nechává na pochybách, jestli to, co po něm následuje, chce být nostalgickým rozloučením nebo novým začátkem, ale při této sestupné kvalitě jednotlivých dílů bych se přimlouval spíš za tu první variantu.

