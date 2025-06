Recenze filmu F1. Parádní oslava motorsportu, co si na nic nehraje. A právě proto funguje

Film, na který se fanoušci Formule 1 zároveň těšili i se ho trochu báli, je konečně tady. Do kin vstupuje nejdražší sportovní film všech dob F1, v němž nám chce Apple nabídnout co nejintenzivnější pohled do současných monopostů královny motosportu, ve kterém bude zářit charisma neselhávajícího Brada Pitta. Dokázali svůj cíl splnit i za přispění obří porce klišé?

Formule 1 je v posledních letech na vzestupu, alespoň co se týče popularity mezi diváky a mediálního pokrytí. Obří zájem vzbudila populární dokumentární série F1: Touha po vítězství od Netflixu, před lety silně rezonovala rivalita a s ní spojené kauzy mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem a organizace FIA má sociální sítě a další platformy silně pokryté a ví, jak královnu motorsportu správně propagovat. Jediné, co formulím doteď chybělo, byl snímek velkolepých rozměrů, který ukazoval současný lesk a rychlost nablýskaných monopostů v celé své kráse.

A tak tu nyní máme F1, největší sportovní snímek všech dob, který si vzalo na starost prověřené a zatraceně úspěšné trio. Režisér Joseph Kosinski, scenárista Ehren Kruger a legendární producent Jerry Bruckheimer jsou podepsáni pod miliardovým úspěchem druhého Top Gunu, v němž se jim povedlo za pomoci Toma Cruise vykouzlit poctivý blockbuster ze staré školy, z něhož vyčnívaly zejména strhující akční scény z kokpitu stíhaček. Osvědčený tým se rozhodl ověřený recept v podstatě zopakovat, jen tentokrát dali kamery do kokpitu formulí a Cruise vyměnili za jiného nestárnoucího šedesátníka, Brada Pitta. A světe div se, znovu to šlape na jedničku.

Ze stíhaček do formulí

Nutno ale uznat, že příběh by snad ani nemohl být jednodušší a předvídatelnější. Sonny Hayes (Pitt) je bývalá formulová vycházející hvězda, jejíž kariéra ale skončila před 30 lety tragickou nehodou. Od té doby je námezdním jezdcem, co vždy zasedne za volant zcela odlišného vozu, vyhraje a zase odejde. Nyní ho však vyhledá jeho starý kamarád (Javier Bardem) vlastnící stáj Apex, jenž potřebuje pomoct.

Apex se ocitá před krachem, zatím v závodech ani jednou nebodoval, a pokud tým do konce sezóny nevyhraje aspoň jeden závod, tak nadobro skončí. Sonny má proto svými zkušenostmi tým nakopnout a zároveň být jakýmsi mentorem pro talentovaného začátečníka Joshua Pearce (Damson Idris). Jenže ten nevidí starého pardála vedle sebe rád a také zbytek týmu špatně skousává Sonnyho neortodoxní přístup, jenž se pohybuje na hranici pravidel.

Ano, příběh je neuvěřitelně schematický, šablonovitý a narazíte v něm snad na všechna klišé, která se ve sportovním žánru kdy objevila. Zároveň se tu jede podle notiček druhého Top Gunu. Znovu tu máme starého pardála, vlka samotáře s osobitými metodami, jenž má nakopnout mladší tým, má komplikovaný vztah s mladým parťákem, smutnou minulost a v zápletce se prakticky nevyskytuje viditelný záporák či rival. U obou snímků tak nějak tušíte, co bude následovat v dalších minutách a jaké klišé scénář tentokrát využije. A stejně jako v případě Top Gunu, ani tentokrát to z diváckého hlediska vůbec nevadí.

F1 je totiž křišťálově čistým a precizně natočeným blockbusterem, v němž je vše na svém místě a který místy působí, jak kdyby (stejně jako zmiňovaný návrat Mavericka) vznikl už před několika dekádami. Zkušený Bruckheimer a prověřený Kosinski mají pohlídané, aby každý průchod paddockem, Pittův šibalský úsměv či pohled do kokpitu měl potřebný náboj, dynamiku či emotivní tón.

Tvůrci využívají schematický scénář a klišé k vytvoření správně oldschoolové a bezproblémové atmosféry, která diváka snadno pohltí a bude mít při sledování úsměv od ucha k uchu. Hodně tomu pomáhají také velmi sympatické postavy, které jsou sice často až příliš jednorozměrné, skvěle ale zaplňují jednotlivé charakterové položky v týmu a herecké obsazení složené z povědomých tváří (Kim Bodnia z Mostu či skvělá Kerry Condon z Víl z z Inisherinu) šlape jako na drátkách.

Závody hrají prim

Hlavním tahounem je tu samozřejmě Brad Pitt, který v roli nonšalantního samotáře nešetří charismatem a připisuje si svou nejvíc cool roli od Tenkrát v Hollywoodu. Snímek táhne kupředu i ve chvílích, kdy si dialogy vybírají slabší chvilku, ani zbytek osazenstva za ním ale nezaostává. Hlavní prim tu ale samozřejmě hrají famózní závodní sekvence. Ty logicky spoléhají na záběry přímo z kokpitu, nedávají je však tak výrazně na odiv jako druhý Top Gun, naopak jsou dynamicky sestříhány s dalšími záběry a tvoří strhující a adrenalinový celek, který nešetří napětím a diváka snadno pohltí. Zároveň publiku skvěle prodává sílu formulových závodů, včetně nepopsatelné rychlosti, fyzické zátěže a nebezpečí při špatně projeté zatáčce.

Fanoušci formulí (mezi něž se už přes 25 let sám počítám) budou z výsledku logicky nadšeni nejvíce. Musí ale hned na začátku zkousnout, že se jedná stále o sportovní pohádku, v níž je možné, že se muž, co 30 let neseděl ve formuli, vrátí do kokpitu a bez dlouhodobějšího tréninku začne opět špičkově jezdit, nebo že zde hlavnímu hrdinovi prochází věci, za které by ve skutečnosti dostal asi 150 penalizací. Pořád se však pohybujeme v hollywoodských vodách a v produkci mnohdy naivně pojatých blockbusterů Jerryho Bruckheimera, takže s tímto faktem prostě musíte dopředu počítat.

Během závodů či příprav je však F1 až sympaticky realistická a řeší se tu i detaily, např. jaký je rozdíl v používání různorodých typů pneumatik, důležitost zajetí do boxů či používání modrých vlajek. Zde je velmi znát producentská ruka Lewise Hamiltona, která tím dává závodům punc autentičnosti a ještě většího napětí. Fanoušky navíc potěší také přítomnost slavných závodníků či šéfů týmů i řada pomrknutí na reálné situace či piloty. Kosinski to pak umí vše propojit do správně naspeedovaného a vizuálně opojného celku s tepající hudbou Hanse Zimmera, jemuž trochu ubližuje jen přepálená stopáž.

F1 je i přesto perfektně vycizelovaným blockbusterem, v němž se všechno nachází přesně na tom správném místě a vše funguje jako perfektně promazaný stroj, co nepřestává bavit. Tvůrci se sice tímto přístupem ochuzují o možnost diváka překvapit a často naráží na mantinely schematického příběhu, v rámci sportovního filmu a reklamy na královnu motorsportu ale nemohli dodat ryzejší a napínavější podívanou, která dokáže prodat krásy formulí a zároveň efektně cílit na všechny generace diváků. A to rozhodně není málo a odvážím se tvrdit, že lepší průsečík pro fanoušky i nefanoušky formulí snad ani natočit nešlo.

Hodnocení F1 je možná nablýskanou reklamou na královnu motorsportu, zároveň je ovšem prvotřídním blockbusterem, který skvěle naplňuje sportovní schéma a v žádné příběhové zatáčce nepřestává bavit. Je to sice snímek předvídatelný, ale nakonec dokáže vykřesat i potřebné emoce, v závodech dokonale strhnout a Pittovo charisma vyždímat na absolutní dřeň. 8 /10

F1

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný

Zdroj úvodního obrázku a ​videa: Apple TV+, Vertical Entertainment