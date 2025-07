Recenze filmu Fantastická čtyřka. Efektní návrat hrdinů, kteří konečně dostali styl

Fantastická čtyřka je nejslavnější komiksovou rodinou, které se ale ve filmové podobě dosud nikdy nedařilo. Dosavadní pokusy skončily buď unyle, nebo naprostou katastrofou, v níž byste kouzlo původních komiksů hledali marně. Nyní s vlastní adaptací přichází konečně Marvel, jenž ikonické postavy přidává do svého MCU. Prolomila díky snímku Fantastická 4: První kroky (The Fantastic Four: First Steps) neobyčejná rodinka své filmové prokletí?