Recenze filmu Flash. Sólovka nejrychlejšího superhrdiny, lákající na koncept multivesmíru a původního Batmana 

Postava Flashe se v komiksovém universu DCEU poprvé objevila ve filmu Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti. Coby superrychlý geek, který k týmu přidává proto, aby si našel nějaké starší kamarády, s nimiž si může hrát na záchranu světa, se představil v Lize spravedlnosti. Stále šlo ale o úlohy vedlejší, nyní se tento upovídaný neurotik dočkává vlastní sólovky.

Cesta k ní byla poměrně trnitá. Na její přípravě se vystřídalo několik scenáristů a režisérů, zasáhla do ní covidová pandemie i postprodukční komplikace, až jí do výsledné podoby nakonec dotáhla scenáristka Christina Hodson, která už u DC pracovala na snímku Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn), a režisér Andy Muschietti. U něho jde po hororech Mama a To o první titul mimo tento žánr.

Zpět v čase

Scénář se volně inspiruje komiksovým příběhem Flashpoint a pracuje s konceptem multivesmíru a motivem cestování v čase. A to způsobem, který už jsme viděli u konkurenční marvelovské ságy ve filmu Spider-Man: Bez domova. Tvůrci ho tam použili k tomu, aby mohli svést dohromady aktéry všech tří dosud nepropojených spider-manovských sérií.

Flash operuje s obdobnou premisou jako tento propojující a zároveň uzavírající díl Spideyho. Barry Allen (Ezra Miller), podobně jako Peter Parker chce změnit něco ve své minulosti, ale není přitom schopen dohlédnout následků svých činů. Prolomením multidimenzionálních paralelních světů z nich začne vystupovat nebezpečí, které se zdálo být už zažehnané a které začne ohrožovat nejen jeho, ale i ony existující vesmíry.

Peter Parker chtěl v dílu Bez domova vrátit svět do stavu, kdy nikdo neznal jeho superhrdinskou identitu. Barry alias Flash se přes varování Bruce Waynea (Ben Affleck) vydává zpět v čase, aby zabránil zločinu, který jej v dětství připravil o matku (Maribel Verdú) a jeho otce (Ron Livingston) poslal neoprávněně za mříže.

Umožňuje mu to jeho až nadsvětelná rychlost, díky níž je schopen cestovat v čase. Mise se zdaří, ale při cestě zpět do současnosti dojde k tomu, že se ocitne v jiné časoprostorové dimenzi, kde narazí na kryptonského generála Zoda (Michael Shannon), lačnícího po zničení Země.

Aby k tomu nedošlo, musí v této časoprostorové linii spojit své síly se svým mladším, minulostním já, zestárlým Batmanem v podání Michaela Keatona, který už na ochranu Gothamu a lovení zločinců rezignoval a Supermanovou sestřenicí Supergirl (Sasha Calle), na jejíž stopu ho navede právě Batman. S nimi chce vytvořit obdobu Ligy spravedlnosti.

Michael Keaton jako součást fanouškovského servisu

Je tedy zcela zjevné, na co další přírůstek do universa DCEU láká. Když začneme od postav, je to Ezra Miller v dvojroli, kdy se jeho Flash ze současnosti potkává se svou mladší, ztřeštěnější a lehkovážnější verzí, která se do všeho vrhá po hlavě. Při setkání s ní si uvědomuje, co mu otcovsky říkal Bruce Wayne, že „naše jizvy nás dělají tím, čím jsme“. Najednou má před sebou někoho, kdo je ještě zbrklejší a frenetičtější než on, z čehož těží interakce mezi nimi i humor snímku.

Druhým hereckým lákadlem je pochopitelně návrat Michaela Keatona z Burtonových filmů s tímto maskovaným hrdinou. Batman v jeho podání tu plní funkci toho, kdo oběma Flashům vysvětluje princip cestování v čase a zároveň se tu nostalgicky připomíná hláškami z původních batmanovských snímků na pozadí hudebního motivu a rekvizit, které k nim rovněž odkazují.

Fanouškovský servis tu zajišťuje nejen výskyt Batmana ve více variacích, z nichž ta hraná zpustlým Michaelem Keatonom znovu nachází svůj někdejší zápal, ale i aluze na filmy a seriály ze světa DC Comics, včetně plánovaných, zrušených a nerealizovaných projektů (Superman).

Generál Zod se objevil v Muži z oceli, ale tady má jeho výskyt do někdejší démoničnosti daleko. Jeho představitel jakoby se filmem znuděně protrpěl. Supergirl osvědčí své schopnosti v boji, na bližší představení její osobnosti prostor až tak nezbyl.

Uměle vypadající digitální triky

Koncept paralelních světů, které Keatonův Batman v paralele přirovná ke špagetám, dával tvůrcům poměrně široké možnosti, jak s ním naložit. Tady se ale zdá, že jím napravují některé nelogičnosti předchozích titulů z universa DCEU a také že za pomocí něj rozehrávají svou vlastní superhrdinskou verzi Návratu do budoucnosti, k němuž se zde rovněž odkazuje.

Způsob, jakým tak činí, ale působí chaoticky a dramaturgicky nevyváženě. A to i v lavírování mezi vážnou tóninou a tou komediální. Linie s Flashovou matkou působí emotivně, ale jsou tu rozehrané další dvě linky, které se tak uspokojivé koncovky nedočkají.

Závěrečný souboj s generálem Zodem je pro Flashe důležitý především z vnitřního hlediska, jako způsob jak se smířit s vlastní minulostí. On, stejně jako další akční scény, nebo ty, odehrávající se v multiversu, ale trpí tím, že působí uměle. Digitální triky se příliš nepovedly, čehož si všimnete například při počítačových úpravách tváří herců, nejvíce pak v úvodní scéně se záchranou miminek.

Neduhy končící éry DCEU

DCEU má před sebou ještě dva filmy, Blue Beetle a Aquamana 2 a éra, spojená především ze Zackem Snyderem, se uzavře. Tu novou, pod dohledem Jamese Gunna a Petera Safrana, za dva roky v rámci restartovaného universa DCU započne Superman.

Flash v sobě nese mnoho neduhů té odcházející. To, jak DC pokulhávalo za marvelovskou konkurencí a snažilo se dobíhat jím nastolované trendy. Tady zejména v konceptu multivesmíru a cestování v čase, který lépe využil jak hraný Spider-Man, tak dvojice těch animovaných s paralelními světy v názvu.

Spolehnout se může film na titulního hrdinu a vnitřní konflikt, odehrávající se mezi dvěma variacemi jeho identity. Na skoro dvou a půl hodinovou stopáž má rovněž slušné tempo a určitě vás v něm potěší Michael Keaton v nostalgické připomínce původního Batmana.

Sráží ho kvalita CGI triků a nepříliš originální přístup k hlavní vyprávěcí lince s návratem do minulosti a z toho vyplývajícím časoprostorovým paradoxům. Civilní ráz Flashova originu tím sice získává velkolepější, ale také zaměnitelnější tvář.

Flash