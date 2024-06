Recenze filmu Godzilla Minus One. Japonci celému světu dávají filmovou lekci. Vítězem bude ale Netflix

Jestli za posledních několik desetiletí má skutečně smysl podívat se na film o „monstru“, je to tento. Godzilla totiž není jen něco velkého, co ničí města. Představuje symbol, způsob, jak se Japonci vyrovnávají s prohranou druhou světovou válkou. A především je to daleko lidštější film, než podobná díla západního původu.

Plusy Příběh a scénář Kvalitní digitální triky Herecké výkony Minusy Pro někoho moc vážné 8 /10

Godzilla Minus One je konečně oficiálně on-line (Netflix) a rozhodně se jedná o film, který si zaslouží pozornost. V kinech se sice krátce mihl, ale protože se do kin chystal daleko dražší „trhák“ Godzilla x Kong: Nové imperium, tak se společnost Legendary (stojí za americkým filmem) postarala, aby japonská konkurence se v kinech buď neobjevila vůbec, nebo velmi krátce. A vyplatilo se jí to. Nové impérium mělo rozpočet 135 miliónů $ a v kinech utržilo 567 miliónů $.

Godzilla Minus One ale i přes distribuční „likvidaci“ slavila úspěch. Jen v Japonsku film utržil 56 miliónů $ (celkový rozpočet filmu činil pouze 15 miliónů $). A navzdory malému počtu kin a států, kde ho lidé mohli vidět, utržil ve světě dalších 60 miliónů $. Určitě si také zaslouží pozornost, že kromě herců na filmu pracovalo jen 35 lidí. Vřele doporučuji shlédnout video, jak se dělaly triky ve filmu Godzilla Minus One; právě za ně dostal film Oscara.

Poválečné Japonsko

Godzilla Minus One začíná na sklonku druhé světové války, v roce 1945, tedy téměř 10 let před první filmovou Godzillou z roku 1954. Japonsko je na dně svých sil a pilot kamikadze kvůli údajné poruše přistává na ostrůvku v Tichém oceánu. Zde se poprvé setkává s poměrně malou Godzillou, která se dle místní pověsti jednou za dlouhý čas vynoří z hlubin oceánu.

Po jejím útoku na malé letiště přežije pouze hlavní technik a pilot. Dvojice se po záchraně vrací spolu se zbytky vojáků do zničeného Japonska. Pilot zjišťuje, že prakticky všichni, které znal jsou po smrti. Stejně jako další přeživší je psychicky na dně a hledá další cestu životem. Aby vzápětí zjistil, že Godzilla v důsledku amerických jaderných pokusů zmutovala, vyrostla a nyní útočí na válkou zdevastované Japonsko. Podaří se zničeným lidem ubránit monstru?

Na příběhu pilota kamikadze a dalších postav tvůrci ukazují, čím si Japonsko po konci války procházelo. Neúcta k životu jedince, výčitky svědomí přeživších, zničené hospodářství, nezaměstnanost a další dopady prohrané války, to vše divák uvidí bez jakýchkoliv příkras. Godzilla zde nepředstavuje jen monstrum, není pouze symbolem válečných hrůz, které z osobních tragédií dělají pouze čísla ve statistikách, ale téměř nezničitelnou božskou sílu.

Příběh je král

V Evropě i v USA často bereme Godzillu jen jako první obrovskou potvoru, která odstartovala filmový žánr kajdžů (kaiju v angličtině, japonsky 怪獣). Zejména americká tvorba považuje tato přerostlá monstra za zdroj zábavné podívané, která má dvě varianty. První je „mravenci vs. potvora“, druhá „potvora vs. potvora“. A byť se tvůrci občas pokouší i o HLP (hluboký lidský příběh), tak poměrně pravidelně selhávají na celé čáře. Takové filmy jsou vlastně jen větším divadýlkem, kdy si dospělí hrají s panáčky a potvůrkami, jen místo dětského „grrrr a bum“ se kinem rozléhá z reproduktorů řev monstra.

Tvůrci filmu Godzilla Minus One naopak ukazují, že právě příběhy lidí, jejich osudy, emoce a tragédie představují to, o čem má cenu točit. „Velké potvůrky“ jsou spíše prostředkem, kterak divákovi vysvětlit, jaké hodnoty jsou v životě důležité. Dávají také nahlédnout do problémů, kterým Japonsko po válce čelilo a ozřejmují důvod, proč právě tam a v té době žánr kajdžů vznikl.

Jestli očekáváte prostou popcornovou zábavu, tuto Godzillu si rozhodně nepouštějte – není pro vás. Nová japonská Godzilla je vážné válečná drama, nejde o žádný odpočinkový popcornový biják. Ano, není dokonalý a pár chybiček si všimnout můžete. Ale ve filmovém žánru kajdžů jde za posledních několik desetiletí o nejlepší film, který byl natočen. Vřele doporučujeme k shlédnutí.

Je však smutné, že světový divák musel tak dlouho na japonskou Godzillu čekat. Vítězem beztak nakonec bude Netflix, který jej získal a konečně zpřístupnil.

Godzilla Minus One